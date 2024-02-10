Евгений Торчинов, Павел Берснев - Познание запредельного - Пути философии Востока и Запада

Несмотря на то что настоящая книга содержит значительный востоковедный материал, предназначается она не востоковедам — им этот материал знаком, — а философам (что, конечно, не исключает возможности чтения ее востоковедом, равно как и любым иным специалистом), и именно проблемами современной философии и определяются цели и задачи моей работы. В 1994 г. я написал книгу «Религии мира: Опыт запредельного (трансперсональные состояния и психотехника)» (опубликована в 1997 г., далее выдержала ряд переизданий), в которой рассматривал трансперсональный опыт (обычно называемый «мистическим») как основу феномена религии. Интерес к проблеме измененных состояний сознания привел меня к размышлениям об онтологическом статусе сознания и эпистемологической ценности трансперсонального опыта. С другой стороны, именно религии Востока (Индии и Китая) дают нам основной материал для изучения как самого трансперсонального опыта, так и ведущих к его обретению практик.

Кроме того, для меня остается несомненным, что усвоение (или, точнее, освоение) западными мыслителями неевропейских интеллектуальных традиций является одним из важнейших путей возвращения философии того царственного статуса, которым она обладала триста—четыреста лет тому назад и который стремительно утрачивала в течение последних двухсот лет. Другим путем, ведущим к той же цели, по моему скромному мнению, является исследование сознания в метафизической перспективе, включая в качестве очень важной составляющей и анализ измененных состояний, прежде всего трансперсонального характера. Сказанное обусловливает структуру книги: вслед за введением помещена часть, посвященная специфике неевропейских (китайской и индийской) философий, а заключает работу раздел, посвященный философским аспектам исследования измененных состояний сознания. Но начнем с философии, ибо именно она и история последних столетий ее вдохновляли меня при написании этого сочинения.

На заре нового века и нового тысячелетия, как ни банально это звучит, трудно отказаться от искушения повернуть голову назад и обозреть пути философии за последние столетия и итоги этого пути, итоги, быть может, даже не тысячелетия, а двух тысячелетий, то есть всей той если и не завершившейся, то завершающейся эпохи, которую обычно называют христианской цивилизацией. Вот философия стоит на распутье между классическим умозрением и постмодернистской деконструкцией. Но постмодерн определяет себя сугубо негативно. Это именно постмодерн, то есть нечто определяющее себя не «в себе и из себя», но лишь относительно «модерна». Но оставим пока деконструкцию модерна в покое и посмотрим на сам модерн.

Евгений Торчинов, Павел Берснев - Познание запредельного - Пути философии Востока и Запада

М.; СПб.: «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2024, 481 с.

Серия «Пальмира — философия»

ISBN 978-5-51710686-5־

Евгений Торчинов, Павел Берснев - Познание запредельного - Пути философии Востока и Запада - Содержание

Трансперсональный опыт: постижение непознаваемого (П. В. Берснев)

Примечания

Введение (Е. А. Торчинов)

Судьбы западной философии на рубеже III тысячелетия

Примечания

Раздел первый. ПУТИ ВОСТОКА (Е. А. Торчинов)

Часть I. КИТАЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ Глава 1. ДУХ, МАТЕРИЯ И ЖИЗНЕННАЯ СИЛА Историческое предуведомление Период формативный и классический Эпоха Хань (206 до н, э. — 220 н. э.) и ханьский синтез Эпоха Сун (960—1279) и неоконфуцианство Основные характеристики китайского интеллектуального паттерна Энергизм и витализм (категория ци) О магии, струнах и вселенской симпатии Космогония, или Как возникла Вселенная Глава 2. МИР ЧЕЛОВЕКА - МИР ИСТОРИИ Представления о времени. Космологический контекст Теория Небесного Мандата (тянь мин) Династийный цикл и тело династии Официальное историописание в имперском Китае. Династийные истории История как регресс. Историософская концепция Шао Юна Глава 3. ВЕЩЬ И ВЕЩНОСТЬ В КИТАЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ Глава 4. ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, БЕССМЕРТИЕ В УНИВЕРСУМЕ КИТАЙСКОЙ МЫСЛИ Глава 5. УНИВЕРСУМ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УПОРЯДОЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВА - КОНФУЦИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ Глава 6. ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И НЕДЕЯНИЕ: ОТКРОВЕНИЯ ДЕТСКОГО СЕРДЦА (ДАОССКАЯ ТРАДИЦИЯ) Что такое даосизм? Опыт построения новой модели Даосские мыслительные практики («философия») Примечания

Часть II. ИНДИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ. САМОПОЗНАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ Глава 1. ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЯ, ШКОЛЫ, ПОДХОДЫ (КАРТИНА МИРА - КАРТИНА ДУШИ) Теория структурного полиморфизма Индийская философская система как проект «Ортодоксальные» (астика) школы «Неортодоксальные» (настика) школы Глава 2. БУДДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Общая характеристика Мадхьямака (шуньявада) Нагарджуна и Шанкара (один аспект сопоставления) Философия мадхъямаки: нигилизм, абсолютизм, релятивизм, антиметафизика или магический холизм Йогачара (виджнянавада) Теория Татхагатагарбхи Глава 3. ПРОБЛЕМА СОЛИПСИЗМА Примечания

Часть III. ТРАДИЦИОННЫЕ КИТАЙСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ И БУДДИЗМ (К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР) Глава 1. БУДДИЙСКАЯ КОСМОЛОГИЯ И ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА Примечания



Раздел второй. РАСКРЫТИЕ СОЗНАНИЯ. ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ: ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Часть I. МЕТАФИЗИКА И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ОПЫТА (Е. А. Торчинов) Глава 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Глава 2. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОГО ДУАЛИЗМА И НЕДВОЙСТВЕННОСТЬ Глава 3. К ПРОБЛЕМЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ РЕЛЕВАНТНОСТИ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ОПЫТА Глава 4. ЕДИНСТВО ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ОПЫТА И МНОГООБРАЗИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ ЕГО ОПИСАНИЯ Примечания

Часть II. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (П.В.Берснев) Глава 1. МОЗГ И ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ Постановка проблемы Краткий обзор традиционных европейских представлений о связи души и мозга Современная метафора мозга — компьютер Отфильтрованная реальность Импринтирование. Энграммы. Программы мозга Импринтинг Энграмма Программирование мозга Активность мозга во время глубоких религиозных переживаний Глава 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОЗГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ Связь религиозных переживаний с воздействием на мозг Психоделики Импринтинг и ритуал Переимпринтирование и «архаические техники экстаза» Йога и мозг Перепрограммирование, трансформация тела и теургия Глава 3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ Примечания



Заключение. Личность и свобода в восточных традициях (к критике европоцентризма и ориентализма) (Е. А. Торчинов)

Об авторах (П. В. Берснев)