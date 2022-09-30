Торнбери - Дэвид Брейнерд - апостол индейцев
«Нужно сделать так, чтобы и сам Брейнерд, и «Жизнь Дэвида Брейнерда», написанная Эдвардсом, вновь стали одной из главных страниц американской религиозной истории». Это слова Джозефа Конфорти, профессора Род-Айлендского колледжа, одного из ведущих специалистов по богословию Эдвардса и истории его жизни. Эта книга - попытка сделать шаг в этом направлении.
Так вышло, что моя жизнь в чем-то оказалась похожей на жизнь главного героя этой книги. Первой моей печатной работой было сочинение, посвященное Брейнерду, которое стало лауреатом одного из конкурсов и было включено в сборник статей о первых миссионерах. Подобно Брейнерду, и у меня в свое время возникали трудности в колледже, и я вынужден был оставить учебу, так и не получив диплом.
Через некоторое время я, правда, восстановился и окончил этот колледж. Подобно Брейнерду, и я, размышляя о том, какое служение я хотел бы нести, думал стать миссионером, хотя моим планам не суждено было сбыться. Кроме того, я убежден, что по своему характеру я очень похож на Брейнерда.
Начав свое пасторское служение, я с радостью обнаружил, что моя церковь находится рядом с теми местами, которые были особенно дороги для Дэвида Брейнерда. Из окна моего кабинета можно увидеть Монтор-Ридж (горный хребет, названный так в честь индейской женщины-вождя), у подножья которого протекает Западная Саскуэханна. В его тени Дэвид Брейнерд частенько проезжая верхом. В четырех милях восточнее моего дома находится возвышенность Шикеллами, взобравшись на которую можно увидеть город Санбери, который расположился на месте древнего Шемокина, бывшего в середине восемнадцатого века индейской столицей. В этом городе Брейнерд проповедовал «пьяницам и головорезам» - индейцам- делаварам, которыми руководил вождь, чьим именем названа возвышенность Шикеллами.
Я искренний приверженец основных положений богословия и духовных воззрений Дэвида Брейнерда. Его святая жизнь была для меня в свое время источником вдохновения, ободрения, обличения, как, впрочем, и для многих другихвеликих людей, живших прежде меня.
Джон Торнбери - Дэвид Брейнерд: апостол индейцев
Минск: МФЦП, 2004. - 352 с.
ISBN 985-454-232-7
Джон Торнбери - Дэвид Брейнерд: апостол индейцев - Содержание
Предисловие
Введение
Мир Дэвида Брейнерда
- 1. Борьба за территории Северной Америки
- 2. Пуританизм
- 3. Коренные американцы
- 4. Великое пробуждение
- Тяжелый старт
- 5. Детство в Хэддэме
- 6. Странствие начинается
- 7. Йельский колледж
- 8. В изгнании
- 9. Прибежище
Мечты и планы
- 10. Свет язычникам
- 11. Подготовка
- 12. Миссионерский лагерь
- 13. Богословские поиски
- 14. В глушь
- 15. Сострадание к погибающим
Великий успех
- 16. Искушения
- 17. Предвестие пробуждения
- 18. Источники в пустыне
- 19. Врата небесные открылись
- 20. Плоды обращения
Пастырь душ
- 21. Долина смертной тени
- 22. Время подвести итоги
- 23. Тесные врата
- 24. Вефиль, дом Божий
- 25. Ложные обвинения
- 26. Община верующих
Преддверие небес
- 27. Судьбоносный выбор
- 28. Дорога крови и слез
- 29. Тени сгущаются
- 30. Передача эстафеты
- 31. Приближение колесницы
- 32. Один из тысячи
Примечания
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