Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Торнбери - Дэвид Брейнерд - апостол индейцев

Джон Торнбери - Дэвид Брейнерд: апостол индейцев
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History
«Нужно сделать так, чтобы и сам Брейнерд, и «Жизнь Дэвида Брейнерда», написанная Эдвардсом, вновь стали одной из главных страниц американской религиозной истории». Это слова Джозефа Конфорти, профессора Род-Айлендского колледжа, одного из ведущих специалистов по богословию Эдвардса и истории его жизни. Эта книга - попытка сделать шаг в этом направлении.
Так вышло, что моя жизнь в чем-то оказалась похожей на жизнь главного героя этой книги. Первой моей печатной работой было сочинение, посвященное Брейнерду, которое стало лауреатом одного из конкурсов и было включено в сборник статей о первых миссионерах. Подобно Брейнерду, и у меня в свое время возникали трудности в колледже, и я вынужден был оставить учебу, так и не получив диплом.
Через некоторое время я, правда, восстановился и окончил этот колледж. Подобно Брейнерду, и я, размышляя о том, какое служение я хотел бы нести, думал стать миссионером, хотя моим планам не суждено было сбыться. Кроме того, я убежден, что по своему характеру я очень похож на Брейнерда.
Начав свое пасторское служение, я с радостью обнаружил, что моя церковь находится рядом с теми местами, которые были особенно дороги для Дэвида Брейнерда. Из окна моего кабинета можно увидеть Монтор-Ридж (горный хребет, названный так в честь индейской женщины-вождя), у подножья которого протекает Западная Саскуэханна. В его тени Дэвид Брейнерд частенько проезжая верхом. В четырех милях восточнее моего дома находится возвышенность Шикеллами, взобравшись на которую можно увидеть город Санбери, который расположился на месте древнего Шемокина, бывшего в середине восемнадцатого века индейской столицей. В этом городе Брейнерд проповедовал «пьяницам и головорезам» - индейцам- делаварам, которыми руководил вождь, чьим именем названа возвышенность Шикеллами.
Я искренний приверженец основных положений богословия и духовных воззрений Дэвида Брейнерда. Его святая жизнь была для меня в свое время источником вдохновения, ободрения, обличения, как, впрочем, и для многих другихвеликих людей, живших прежде меня.

Джон Торнбери - Дэвид Брейнерд: апостол индейцев

Минск: МФЦП, 2004. - 352 с.
ISBN 985-454-232-7

Джон Торнбери - Дэвид Брейнерд: апостол индейцев - Содержание

Предисловие
Введение
Мир Дэвида Брейнерда
  • 1. Борьба за территории Северной Америки
  • 2. Пуританизм
  • 3. Коренные американцы
  • 4. Великое пробуждение
  • Тяжелый старт
  • 5. Детство в Хэддэме
  • 6. Странствие начинается
  • 7. Йельский колледж
  • 8. В изгнании
  • 9. Прибежище
Мечты и планы
  • 10. Свет язычникам
  • 11. Подготовка
  • 12. Миссионерский лагерь
  • 13. Богословские поиски
  • 14. В глушь
  • 15. Сострадание к погибающим
Великий успех
  • 16. Искушения
  • 17. Предвестие пробуждения
  • 18. Источники в пустыне
  • 19. Врата небесные открылись
  • 20. Плоды обращения
Пастырь душ
  • 21. Долина смертной тени
  • 22. Время подвести итоги
  • 23. Тесные врата
  • 24. Вефиль, дом Божий
  • 25. Ложные обвинения
  • 26. Община верующих
Преддверие небес
  • 27. Судьбоносный выбор
  • 28. Дорога крови и слез
  • 29. Тени сгущаются
  • 30. Передача эстафеты
  • 31. Приближение колесницы
  • 32. Один из тысячи
Примечания
Views 563
Rating 5.0 / 5
Added 30.09.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books