«Нужно сделать так, чтобы и сам Брейнерд, и «Жизнь Дэвида Брейнерда», написанная Эдвардсом, вновь стали одной из главных страниц американской религиозной истории». Это слова Джозефа Конфорти, профессора Род-Айлендского колледжа, одного из ведущих специалистов по богословию Эдвардса и истории его жизни. Эта книга - попытка сделать шаг в этом направлении.

Так вышло, что моя жизнь в чем-то оказалась похожей на жизнь главного героя этой книги. Первой моей печатной работой было сочинение, посвященное Брейнерду, которое стало лауреатом одного из конкурсов и было включено в сборник статей о первых миссионерах. Подобно Брейнерду, и у меня в свое время возникали трудности в колледже, и я вынужден был оставить учебу, так и не получив диплом.

Через некоторое время я, правда, восстановился и окончил этот колледж. Подобно Брейнерду, и я, размышляя о том, какое служение я хотел бы нести, думал стать миссионером, хотя моим планам не суждено было сбыться. Кроме того, я убежден, что по своему характеру я очень похож на Брейнерда.

Начав свое пасторское служение, я с радостью обнаружил, что моя церковь находится рядом с теми местами, которые были особенно дороги для Дэвида Брейнерда. Из окна моего кабинета можно увидеть Монтор-Ридж (горный хребет, названный так в честь индейской женщины-вождя), у подножья которого протекает Западная Саскуэханна. В его тени Дэвид Брейнерд частенько проезжая верхом. В четырех милях восточнее моего дома находится возвышенность Шикеллами, взобравшись на которую можно увидеть город Санбери, который расположился на месте древнего Шемокина, бывшего в середине восемнадцатого века индейской столицей. В этом городе Брейнерд проповедовал «пьяницам и головорезам» - индейцам- делаварам, которыми руководил вождь, чьим именем названа возвышенность Шикеллами.

Я искренний приверженец основных положений богословия и духовных воззрений Дэвида Брейнерда. Его святая жизнь была для меня в свое время источником вдохновения, ободрения, обличения, как, впрочем, и для многих другихвеликих людей, живших прежде меня.

Джон Торнбери - Дэвид Брейнерд: апостол индейцев

Минск: МФЦП, 2004. - 352 с.

ISBN 985-454-232-7

Джон Торнбери - Дэвид Брейнерд: апостол индейцев - Содержание

Предисловие

Введение

Мир Дэвида Брейнерда

1. Борьба за территории Северной Америки

2. Пуританизм

3. Коренные американцы

4. Великое пробуждение

Тяжелый старт

5. Детство в Хэддэме

6. Странствие начинается

7. Йельский колледж

8. В изгнании

9. Прибежище

Мечты и планы

10. Свет язычникам

11. Подготовка

12. Миссионерский лагерь

13. Богословские поиски

14. В глушь

15. Сострадание к погибающим

Великий успех

16. Искушения

17. Предвестие пробуждения

18. Источники в пустыне

19. Врата небесные открылись

20. Плоды обращения

Пастырь душ

21. Долина смертной тени

22. Время подвести итоги

23. Тесные врата

24. Вефиль, дом Божий

25. Ложные обвинения

26. Община верующих

Преддверие небес

27. Судьбоносный выбор

28. Дорога крови и слез

29. Тени сгущаются

30. Передача эстафеты

31. Приближение колесницы

32. Один из тысячи

Примечания