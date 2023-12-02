Вурмбранд - Торжествующая Церковь

Вы можете подумать, что это краткое руководство по организации тайного христианского общества под названием «Подпольная церковь». Но это просто откровенное мнение человека, чье пасторское служение, содержание в заключении и проповедническая деятельность могут служить миру предостережением об опасности коммунистического атеизма.

Насколько мне известно, нет ни одной семинарии, ни одной библейской школы, ни одного университета в мире, где преподавался бы курс о подпольной церкви. В семинариях рассказывают о савеллианстве и аполлинарианстве, и всё это забывается сразу после окончания учебного заведения. За всю жизнь можно ни разу не встретить ни одного савеллианца или аполлинарианца. Мы изучаем Коптскую церковь и множество маленьких сект, с которыми никогда не столкнемся. А подпольная церковь действует на трети территории земли, и многие ее члены никогда не думали, что будут в подпольной церкви. Пока Америка была занята Уотергейтом, коммунизм захватил 15 стран. Всё большее влияние обретают ислам и гуманизм. Христианские пасторы должны знать, что такое церковь в подполье. Как-то после того, как я целый час разговаривал с британским пастором о подпольной церковной работе, он сказал: «Я как раз очень интересуюсь церковной архитектурой. Торжествующая Церковь Скажите, а подпольные церкви при строительстве используют готический стиль?»

Если бы я назвал вам фамилию епископа, вы бы удивились, что такой человек мог задать такой вопрос. О подпольной церкви мы практически ничего не знаем. Она рядом, но мы не готовы присоединиться к ней, и мы к этому не подготовлены. Сейчас паства христианского пастора – это весь мир, и мы должны понимать, что трагические обстоятельства могут постигнуть любого из нас. И даже если этого не происходит, мы обязаны помогать и наставлять тех, кого такие обстоятельства не обошли. В исламских странах, в коммунистическом Китае пострадало много верующих. Многие были арестованы, многие умерли в тюрьмах. И гордиться этим не нужно: было бы лучше быть наученным нести служение в подполье и не быть пойманным. Тот, кто во время войны отдает жизнь за родину, – меньший герой, чем тот, кто отнимает жизнь у врага. В войне не я должен умереть за мою родину, – пусть за свою умрет он. Я восхищаюсь теми, кто умеет работать так, чтобы их не поймали. Мы должны знать, как это делать.

Торжествующая Церковь - Ричард Вурмбранд

Originally published in English by Voice of the Martyrs

as The Triumphant Church

© 1999 by The Voice of the Martyrs.

The Voice of the Martyrs, Inc.

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Russian edition © 2010 by Voice of the Martyrs, USA. All rights reserved.

Published by Voice of the Martyrs.

Graphics by OM EAST

ISBN: 978-617-503-073-8

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