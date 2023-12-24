Тойнби - Постижение истории
В каждую эпоху и в любом обществе изучение и познание истории, как и всякая иная социальная деятельность, подчиняются господствующим тенденциям данного времени и места. В настоящий момент жизнь западного мира определяют два института: индустриальная система экономики и столь же сложная и запутанная политическая система, которую мы называем «демократией», имея в виду ответственное парламентарное представительное правительство суверенного национального государства. Эти два института — экономический и политический — стали господствующими в западном мире на закате прошлого века и дали пусть временное, но все же решение главных проблем того периода. Прошлый век искал и нашел спасение, завещая свои находки нам. И то, что выработанные в прошлом веке институты сохраняются по сей день, говорит прежде всего о творческой силе наших предшественников. Мы живем и воспроизводим свое бытие в индустриальной системе и парламентарном национальном государстве, и вполне естественно, что эти два института имеют существенную власть над нашим воображением и реальными плодами его.
Гуманитарный аспект промышленной системы связан непосредственно с человеком разделением труда: другой ее аспект обращен к физической среде обитания человека. Задача индустриальной системы заключается в том, чтобы максимально увеличивать свою произ водительную способность, перерабатывая рукотворными средствами сырье в определенные продукты и вовлекая в этот механически организованный труд большое количество людей. Эта особенность индустриальной системы была осознана западной мыслью еще в первой половине прошлого столетия. Поскольку развитие индустриальной системы опирается на успехи физических наук, вполне естественно предположить, что между индустрией и наукой была некая «предустановленная гармония».
Тойнби Арнольд - Постижение истории
Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. Предисл. В. И. Уколовой. Коммент. Д. Э. Харитоновича
М.: Академический проект, 2019, 802 с.
Серия "Философские технологии: Теории цивилизаций"
ISBN 978-5-8291-2295-9
Тойнби Арнольд - Постижение истории - Содержание
Арнольд Тойнби и постижение истории (В.И. Уколова)
Введение
Часть первая. Проблема генезиса цивилизаций
Часть вторая. Рост цивилизаций
Часть третья. Распады цивилизаций
Часть четвертая. Универсальные государства
Часть пятая. Вселенские церкви
Часть седьмая. Вдохновение историков
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