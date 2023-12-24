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Тойнби - Постижение истории

Тойнби Арнольд - Постижение истории
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art

В каждую эпоху и в любом обществе изучение и познание истории, как и всякая иная социальная деятельность, подчиняются господствующим тенденциям данного времени и места. В настоящий момент жизнь западного мира определяют два института: индустриальная система экономики и столь же сложная и запутанная политическая система, которую мы называем «демократией», имея в виду ответственное парламентарное представительное правительство суверенного национального государства. Эти два института — экономический и политический — стали господствующими в западном мире на закате прошлого века и дали пусть временное, но все же решение главных проблем того периода. Прошлый век искал и нашел спасение, завещая свои находки нам. И то, что выработанные в прошлом веке институты сохраняются по сей день, говорит прежде всего о творческой силе наших предшественников. Мы живем и воспроизводим свое бытие в индустриальной системе и парламентарном национальном государстве, и вполне естественно, что эти два института имеют существенную власть над нашим воображением и реальными плодами его.

Гуманитарный аспект промышленной системы связан непосредственно с человеком разделением труда: другой ее аспект обращен к физической среде обитания человека. Задача индустриальной системы заключается в том, чтобы максимально увеличивать свою произ водительную способность, перерабатывая рукотворными средствами сырье в определенные продукты и вовлекая в этот механически организованный труд большое количество людей. Эта особенность индустриальной системы была осознана западной мыслью еще в первой половине прошлого столетия. Поскольку развитие индустриальной системы опирается на успехи физических наук, вполне естественно предположить, что между индустрией и наукой была некая «предустановленная гармония».

Тойнби Арнольд - Постижение истории

Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. Предисл. В. И. Уколовой. Коммент. Д. Э. Харитоновича

М.: Академический проект, 2019, 802 с.

Серия "Философские технологии: Теории цивилизаций"

ISBN 978-5-8291-2295-9

Тойнби Арнольд - Постижение истории - Содержание

Арнольд Тойнби и постижение истории (В.И. Уколова)

Введение

  • Часть первая. Проблема генезиса цивилизаций

  • Часть вторая. Рост цивилизаций

  • Часть третья. Распады цивилизаций

  • Часть четвертая. Универсальные государства

  • Часть пятая. Вселенские церкви

  • Часть седьмая. Вдохновение историков

Views 254
Rating 5.0 / 5
Added 24.12.2023
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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