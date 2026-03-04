Трескин - Рождение общины - Дорожная карта основания церкви

Последние годы разговор о важности и необходимости основания новых поместных церквей весьма аюуализировался. И на то много разных причин: от откровенно греховных - например, человеческая гордая амбиция, до по-настоящему христианских - например, донести евангелие до самых недостигнутых.

И как нередко бывает со всяким популярным явлением, в сфере основания новых церквей (ОНЦ) можно встретить немало злоупотреблений, трагичных непониманий, искренних заблуждений и наивных представлений. На удивление, вопросами ОНЦ преимущественно занимаются миссии, организации, союзы, частные лица.

Но мы едва ли встретим на этом поле поместные церкви. Они в лучшем случае рассматриваются как ресурсная база - у них можно взять людей, средства, просить о молитвенной помержке. Сами же они редко являются инициаторами и руководителями такого служения.

Трескин, Владислав - Рождение общины - Дорожная карта основания церкви

Самара: Благая весть, 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-7454-1746-7

Трескин, Владислав - Рождение общины – Содержание

Об авторе

Предисловие

Введение

Глава 1. Нужна ли дорожная карта основания церкви

Раздел 1. Богословие и принципы основания новой церкви

Глава 2. Экклезиология, которая нам нужна

Глава 3. Основатель церкви

Глава 4. Команда основания новой церкви

Раздел 2. Дорожная карта основания новой церкви

Глава 5. План действий

Глава 6. Ценности здоровой общины

Глава 7. Первый год новой церкви

Раздел 3. Принципы общинности в Послании к Филиппийцам

Глава 8. Грани общинности

Глава 9. Служитель, созидающий общинность

Глава 10. Как защитить общинность

Заключение

Библиография