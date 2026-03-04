Трескин - Рождение общины - Дорожная карта основания церкви

Трескин - Рождение общины - Дорожная карта основания церкви
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Последние годы разговор о важности и необходимости основания новых поместных церквей весьма аюуализировался. И на то много разных причин: от откровенно греховных - например, человеческая гордая амбиция, до по-настоящему христианских - например, донести евангелие до самых недостигнутых.

И как нередко бывает со всяким популярным явлением, в сфере основания новых церквей (ОНЦ) можно встретить немало злоупотреблений, трагичных непониманий, искренних заблуждений и наивных представлений. На удивление, вопросами ОНЦ преимущественно занимаются миссии, организации, союзы, частные лица.

Но мы едва ли встретим на этом поле поместные церкви. Они в лучшем случае рассматриваются как ресурсная база - у них можно взять людей, средства, просить о молитвенной помержке. Сами же они редко являются инициаторами и руководителями такого служения.

Трескин, Владислав - Рождение общины - Дорожная карта основания церкви

Самара: Благая весть, 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-7454-1746-7

Трескин, Владислав - Рождение общины – Содержание

Об авторе

Предисловие

Введение

  • Глава 1. Нужна ли дорожная карта основания церкви

Раздел 1. Богословие и принципы основания новой церкви

  • Глава 2. Экклезиология, которая нам нужна

  • Глава 3. Основатель церкви

  • Глава 4. Команда основания новой церкви

Раздел 2. Дорожная карта основания новой церкви

  • Глава 5. План действий

  • Глава 6. Ценности здоровой общины

  • Глава 7. Первый год новой церкви

Раздел 3. Принципы общинности в Послании к Филиппийцам

  • Глава 8. Грани общинности

  • Глава 9. Служитель, созидающий общинность

  • Глава 10. Как защитить общинность

Заключение

Библиография

  • Приложение 1. Завет членства НБЦ

  • Приложение 2. Вопросы для распгиренной команды ОНЦ

  • Приложение 3. Вопросы для подготовки ОНЦ

  • Приложение 4. Состав служений НБЦ в первый год

  • Приложение 5. Флаеры «Ценности церкви», «Приветствие»

  • Приложение 6. План собрания открытия церкви

  • Приложение 7. Собеседование при принятии в членство церкви

  • Приложение 8. План подготовки служителя

  • Приложение 9. Как пастору вести лидерские встречи

  • Приложение 10. Памятка лидера малой группы

  • Приложение 11. Принципы публичной молитвы

