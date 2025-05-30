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Тридентский Катехизис

Тридентский Катехизис
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology, Quadrivium
Series GOTHICA (7 books)
Готика
Издательский проект Quadrivium
Серия GOTHICA
Нет ничего удивительного в том, что отцы самого значительного анти-протестантского Собора католической церкви, собравшиеся и заседавшие почти 20 лет (13.12.1545 — 4.12.1563) в североитальянском Тренто (Триденте) почти сразу же — в 1546 г. — заговорили о необходимости создания католического аналога протестантских катехизисов для детей и простонародья, а поскольку приходское духовенство того времени нередко мало от этих групп отличалось, то и для приходского духовенства. Затем задачу дифференцировали, требуя (по следам Лютера) создания краткого (для детей и простецов) и пространного (для священников) катехизисов. Ученые мужи собора менее всего были детскими педагогами и народными учителями, так что 20 лет спустя — в 1566 году — читающим католикам был представлен только катехизис для приходских священников (ad parochos), ставший основным катехизическим текстом католицизма во всё новое время — до публикации в 1992 году нового, опирающегося на богословие Второго Ватиканского Собора, Катехизиса Католической Церкви.
Для нашего памятника, изначально носившего название Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini (Катехизис [составленный и изданный] по решению Тридентского Собора, или сокращенно: Тридентский Катехизис), а позднее, после многих переводов на европейские языки, ставшего называться Catechismus Romanus (Римский Катехизис), — итак, для нашего памятника важно, в первую очередь то, что он не был одобрен отцами Тридента; потому, во-первых, его текст несколько менялся в последующее время, и, во-вторых, он не был общеобязателен для всех католических богословов, то есть наряду с ним мало того, что создавались и использовались другие подобные тексты, но были богословы, прямо отвергавшие некоторые из его положений, чего не могло бы происходить, получи он соборное утверждение.
Поясним эти обстоятельства. Во-первых, Тридентский Катехизис был подготовлен комиссией во главе с кардиналом св. Карлом Борромео (племянником председательствовавшего на Тридентском Соборе папы Пия IV — одной из ярчайших аристократических фигур контрреформации); в нее входили также епископы-доминиканцы Эджидио Фоскари Моденский, Леонардо де Марино Ланчианский, представитель португальского короля Себастьяна I теолог-доминиканец Франциск Форейро и, наконец, Муцио Калини Далматинский. Уже после того как основной текст был готов, он прошел, с одной стороны, филологическую редакцию выдающихся знатоков древних языков того времени: кардинала Гульельмо Сирлето и Мариана Виттори, а с другой — теологическую редакцию, осуществленную доминиканцами — тем же Леонардо де Марино, Томазо Макрикве, Евстахием Локателли. Катехизис был издан Паулюсом Мануцием (иногда говорят, что он руководил переводом книги на латынь), о связи которого с доминиканцами говорит факт его погребения в доминиканской церкви Рима.

Тридентский (Римский) Катехизис : Раздел Первый. О Символе Веры

(Seria "Gothica")
Санкт-Петербург: Издательский проект «Quadrivium», 2022. — 160 с.
ISBN 978-5-7164-1245-3

Тридентский (Римский) Катехизис : Раздел Первый. О Символе Веры - Содержание

Тридентский (Римский) Катехизис: Краткая история текста и желательность его русского перевода
От переводчика
Введение
Глава первая. О вере и Символе веры
Глава вторая. О первом артикуле Символа
Глава третья. О втором артикуле Символа
Глава четвертая. О третьем артикуле
Глава пятая. О четвертом артикуле
Глава шестая. О пятом артикуле
Глава седьмая. О шестом артикуле
Глава восьмая. О седьмом артикуле
Глава девятая. О восьмом артикуле
Глава десятая. О девятом артикуле
Глава одиннадцатая. О десятом артикуле
Глава двенадцатая. Об одиннадцатом артикуле
Глава тринадцатая. О двенадцатом артикуле
Views 794
Rating 5.0 / 5
Added 30.05.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (4)

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