Тридентский (Римский) Катехизис - Раздел 3 - О Десяти заповедях
Книга «Тридентский (Римский) Катехизис. Раздел Третий: О десяти заповедях Божиих» (2026) продолжает фундаментальный проект по изданию на русском языке главного вероучительного памятника классического католицизма. В этой части Десятисловие (Декалог) рассматривается не просто как исторический закон, данный Моисею, а как «сумма всего Закона» и конспективное изложение воли Творца, запечатленной в самой природе человека. Издание представляет собой глубокий богословский и этический анализ каждой заповеди, адаптированный для пастырского наставления.
Главная мысль раздела заключается в том, что Десять заповедей являются ярким проявлением божественного милосердия и «природного света», помогающего человеку отличать добро от зла. Авторы катехизиса подчеркивают, что соблюдение заповедей не является тяжким бременем, так как Бог, требующий любви, Сам «изливает любовь в сердца через Духа Святого». Книга утверждает неразрывную связь между Десятисловием и евангельским законом любви к Богу и ближнему, делая акцент на том, что соблюдение этих норм ведет к истинному счастью как в земной жизни, так и в вечности.
СПб.: Издательский проект «Quadrivium»; Саратов: Амирит, 2026. — 176 с.
ISBN 978-5-00279-119-4.
Тридентский (Римский) Катехизис - Раздел Третий: О десяти заповедях Божиих - Содержание
Природа Десятисловия: Обоснование Декалога как основы христианской этики. Разбор авторства Закона, который одновременно является и «внутренним» (написанным в душах), и «записанным» на скрижалях.
Богословские заповеди (1–3): Учение о почитании единого Бога, запрет на идолопоклонство, святость Божественного имени и смысл соблюдения субботнего (воскресного) покоя.
Этика отношений и общества (4–8): Детальный разбор обязанностей по отношению к родителям и властям, защита жизни (запрет на убийство и гнев), чистота нравов (целомудрие в браке) и уважение к чужой собственности.
Чистота помыслов и слова (9–10): Запрет на лжесвидетельство и внутреннее пожелание чужого добра. Анализ того, как грех начинается в сердце человека и как бороться с завистью и алчностью.
Пастырские наставления: Практические советы для священников по объяснению Закона Божия, чтобы народ «не только сообразовывал с этой нормой свою жизнь, но и ревновал о добрых делах».
