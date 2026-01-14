Трипп - Как изменяются люди - Руководство для лидеров

Быть лидером малой группы — значит видеть больше, чем просто лица людей, собравшихся в кругу. Это значит видеть их борьбу, скрытую за улыбками, и жажду реальных перемен, которая часто тонет в рутине религиозных правил. «Руководство для лидеров» к курсу «Как изменяются люди» — это ваш навигатор в путешествии, цель которого — не просто «поправить поведение», а добраться до корня всех проблем — человеческого сердца.

Тимоти Лэйн и Пол Дэвид Трипп дают вам в руки карту, где отмечены четыре главные станции духовного пути: «Зной» (обстоятельства), «Терние» (наши греховные реакции), «Крест» (сила благодати) и «Плод» (новая жизнь во Христе). Это пособие поможет вам уверенно вести группу через опасные воды самооправдания к тихой гавани Божьей благодати.

Вы получите не сухие инструкции, а живой пасторский инструментарий: как задавать вопросы, вскрывающие глубинные мотивы, как создавать атмосферу доверия и как применять Евангелие к конкретным жизненным тупикам — от проблем в браке до скрытых зависимостей. Станьте тем проводником, который поможет другим увидеть, что Христос меняет нас не тогда, когда мы становимся идеальными, а именно там, где мы есть — посреди наших реальных жизненных штормов.

Тимоти С. Лэйн и Пол Дэвид Трипп - Как изменяются люди - как Христос изменяет нас благодатью - Руководство для лидеров

Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан»ТМ, ЕРПЦО, 2013

ISBN-10: 1-935273-85-Х

ISBN-13: 978-1-935273-85-1

Тимоти С. Лэйн и Пол Дэвид Трипп - Как изменяются люди - как Христос изменяет нас благодатью - Руководство для лидеров