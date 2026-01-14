Трипп - Как изменяются люди - Руководство для лидеров
Быть лидером малой группы — значит видеть больше, чем просто лица людей, собравшихся в кругу. Это значит видеть их борьбу, скрытую за улыбками, и жажду реальных перемен, которая часто тонет в рутине религиозных правил. «Руководство для лидеров» к курсу «Как изменяются люди» — это ваш навигатор в путешествии, цель которого — не просто «поправить поведение», а добраться до корня всех проблем — человеческого сердца.
Тимоти Лэйн и Пол Дэвид Трипп дают вам в руки карту, где отмечены четыре главные станции духовного пути: «Зной» (обстоятельства), «Терние» (наши греховные реакции), «Крест» (сила благодати) и «Плод» (новая жизнь во Христе). Это пособие поможет вам уверенно вести группу через опасные воды самооправдания к тихой гавани Божьей благодати.
Вы получите не сухие инструкции, а живой пасторский инструментарий: как задавать вопросы, вскрывающие глубинные мотивы, как создавать атмосферу доверия и как применять Евангелие к конкретным жизненным тупикам — от проблем в браке до скрытых зависимостей. Станьте тем проводником, который поможет другим увидеть, что Христос меняет нас не тогда, когда мы становимся идеальными, а именно там, где мы есть — посреди наших реальных жизненных штормов.
Тимоти С. Лэйн и Пол Дэвид Трипп - Как изменяются люди - как Христос изменяет нас благодатью - Руководство для лидеров
Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан»ТМ, ЕРПЦО, 2013
ISBN-10: 1-935273-85-Х
ISBN-13: 978-1-935273-85-1
Тимоти С. Лэйн и Пол Дэвид Трипп - Как изменяются люди - как Христос изменяет нас благодатью - Руководство для лидеров
Приветственное слово
Слова признательности
Руководство для лидеров
Урок 1. Вот куда ведет вас Бог
Урок 2. Итак, вы в браке со Христом
Урок 3. Перемены - дело всей общины
Урок 4. Жизнь, какой ее видит Бог, и перемены, которые Бог производит
Урок 5. ЗНОЙ 1: Бог в реальном мире
Урок 6. ЗНОЙ 2: Вы в реальном мире
Урок 7. ТЕРНИЕ 1: Ловушки, в которые мы попадаем
Урок 8. ТЕРНИЕ 2: Почему мы запутываемся в сетях греха?
Урок 9. КРЕСТ 1: Новая идентичность и новый потенциал
Урок 10. КРЕСТ 2: Крест и повседневная жизнь
Урок 11. ПЛОД 1: Реальные перемены в сердце
Урок 12. ПЛОД 2: Новые и удивительные плоды
Приложение 1 Как брачный союз со Христом должен менять наше отношение к жизненным проблемам
Приложение 2 Библейское занятие (разбор книги Послание к Филиппийцам)
Приложение 3 Вспомогательный материал для работы с Рисунком 12-1
Наглядно: Как изменяются люди
No comments yet. Be the first!