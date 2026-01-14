Часто мы полагаем, что помощь в решении глубоких личностных и духовных проблем — это удел профессиональных психологов или пасторов. Мы боимся сказать не то слово, боимся вмешаться или чувствуем собственную несостоятельность. Однако Пол Дэвид Трипп в своей фундаментальной книге разрушает этот миф, возвращая служение душепопечения туда, где оно и должно быть, — в повседневную жизнь каждого христианина.

«Орудия благодати в руках Искупителя» — это не сухой учебник, а вдохновляющее руководство о том, как стать частью Божьей работы по преображению сердец. Автор предлагает библейскую модель помощи, основанную на принципе: «люди, нуждающиеся в изменениях, помогают людям, нуждающимся в изменениях».

В этой книге вы найдете:

Честный взгляд на природу человеческого сердца и причины наших конфликтов.

Практические инструменты для построения глубоких, искренних отношений.

Четыре ключевых этапа служения ближнему: любить, знать, говорить и действовать.

Эта книга научит вас не просто давать советы, а видеть людей глазами Христа и становиться верным инструментом в Его руках, помогая другим (и себе) возрастать в святости посреди жизненных бурь. Обязательное чтение для всех, кто хочет, чтобы их общение приносило вечную пользу.

Пол Дэвид Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя - Стремиться к святости, помогая ближним

Пер. с англ. - Одесса: Издательство "Тюльпан", ЕРПЦО

2010 г. - 411 с.

ISBN: 0-87552-607-1

ISBN 978-966-2110-03-6

Пол Дэвид Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя - Стремиться к святости, помогая ближним - Содержание

Предисловие

1. Лучшая новость: есть причина начать новый день

2. В руках Искупителя

3. Действительно ли мы нуждаемся в помощи

4. «Мишень)) - сердце

5. Понять сущность духовных борений

6. Слушайте Чудного Советника

7. Войдите в их мир

8. Будьте сострадательны

9. Узнайте своих ближних

10. Что нужно изменить

11. Почему нужно « возглашать истину с любовью

12. Как·« возглашать истину с любовью

13. Составить план действий и разобраться с обязанностями

14. Внушать веру в богосыновство и призывать к отчету

Приложения

1. Открыть глаза слепым: еще раз о сборе информации

2. Роль консультанта в процессе сбора информации

3. Стратегии сбора информации

4. Библейские доктрины и практика « задание на дом

5. Практика « задание на дом » и четыре этапа консультирования

Библейский указатель