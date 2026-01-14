Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя
Часто мы полагаем, что помощь в решении глубоких личностных и духовных проблем — это удел профессиональных психологов или пасторов. Мы боимся сказать не то слово, боимся вмешаться или чувствуем собственную несостоятельность. Однако Пол Дэвид Трипп в своей фундаментальной книге разрушает этот миф, возвращая служение душепопечения туда, где оно и должно быть, — в повседневную жизнь каждого христианина.
«Орудия благодати в руках Искупителя» — это не сухой учебник, а вдохновляющее руководство о том, как стать частью Божьей работы по преображению сердец. Автор предлагает библейскую модель помощи, основанную на принципе: «люди, нуждающиеся в изменениях, помогают людям, нуждающимся в изменениях».
В этой книге вы найдете:
Честный взгляд на природу человеческого сердца и причины наших конфликтов.
Практические инструменты для построения глубоких, искренних отношений.
Четыре ключевых этапа служения ближнему: любить, знать, говорить и действовать.
Эта книга научит вас не просто давать советы, а видеть людей глазами Христа и становиться верным инструментом в Его руках, помогая другим (и себе) возрастать в святости посреди жизненных бурь. Обязательное чтение для всех, кто хочет, чтобы их общение приносило вечную пользу.
Пол Дэвид Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя - Стремиться к святости, помогая ближним
Пер. с англ. - Одесса: Издательство "Тюльпан", ЕРПЦО
2010 г. - 411 с.
ISBN: 0-87552-607-1
ISBN 978-966-2110-03-6
Пол Дэвид Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя - Стремиться к святости, помогая ближним - Содержание
Предисловие
1. Лучшая новость: есть причина начать новый день
2. В руках Искупителя
3. Действительно ли мы нуждаемся в помощи
4. «Мишень)) - сердце
5. Понять сущность духовных борений
6. Слушайте Чудного Советника
7. Войдите в их мир
8. Будьте сострадательны
9. Узнайте своих ближних
10. Что нужно изменить
11. Почему нужно « возглашать истину с любовью
12. Как·« возглашать истину с любовью
13. Составить план действий и разобраться с обязанностями
14. Внушать веру в богосыновство и призывать к отчету
Приложения
1. Открыть глаза слепым: еще раз о сборе информации
2. Роль консультанта в процессе сбора информации
3. Стратегии сбора информации
4. Библейские доктрины и практика « задание на дом
5. Практика « задание на дом » и четыре этапа консультирования
Библейский указатель
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