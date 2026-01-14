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Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя

Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Часто мы полагаем, что помощь в решении глубоких личностных и духовных проблем — это удел профессиональных психологов или пасторов. Мы боимся сказать не то слово, боимся вмешаться или чувствуем собственную несостоятельность. Однако Пол Дэвид Трипп в своей фундаментальной книге разрушает этот миф, возвращая служение душепопечения туда, где оно и должно быть, — в повседневную жизнь каждого христианина.

«Орудия благодати в руках Искупителя» — это не сухой учебник, а вдохновляющее руководство о том, как стать частью Божьей работы по преображению сердец. Автор предлагает библейскую модель помощи, основанную на принципе: «люди, нуждающиеся в изменениях, помогают людям, нуждающимся в изменениях».

В этой книге вы найдете:

  • Честный взгляд на природу человеческого сердца и причины наших конфликтов.

  • Практические инструменты для построения глубоких, искренних отношений.

  • Четыре ключевых этапа служения ближнему: любить, знать, говорить и действовать.

Эта книга научит вас не просто давать советы, а видеть людей глазами Христа и становиться верным инструментом в Его руках, помогая другим (и себе) возрастать в святости посреди жизненных бурь. Обязательное чтение для всех, кто хочет, чтобы их общение приносило вечную пользу.

Пол Дэвид Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя - Стремиться к святости, помогая ближним

Пер. с англ. - Одесса: Издательство "Тюльпан", ЕРПЦО

2010 г. - 411 с.

ISBN: 0-87552-607-1

ISBN 978-966-2110-03-6

Пол Дэвид Трипп - Орудия благодати в руках Искупителя - Стремиться к святости, помогая ближним - Содержание

Предисловие

  • 1. Лучшая новость: есть причина начать новый день

  • 2. В руках Искупителя

  • 3. Действительно ли мы нуждаемся в помощи

  • 4. «Мишень)) - сердце

  • 5. Понять сущность духовных борений

  • 6. Слушайте Чудного Советника

  • 7. Войдите в их мир

  • 8. Будьте сострадательны

  • 9. Узнайте своих ближних

  • 10. Что нужно изменить

  • 11. Почему нужно « возглашать истину с любовью

  • 12. Как·« возглашать истину с любовью

  • 13. Составить план действий и разобраться с обязанностями

  • 14. Внушать веру в богосыновство и призывать к отчету

Приложения

1. Открыть глаза слепым: еще раз о сборе информации

2. Роль консультанта в процессе сбора информации

3. Стратегии сбора информации

4. Библейские доктрины и практика « задание на дом

5. Практика « задание на дом » и четыре этапа консультирования

Библейский указатель

Views 353
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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