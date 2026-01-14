Трипп - Орудия блаrодати в руках Искупителя

Мы часто думаем, что помощь в духовных и эмоциональных проблемах — это дело профессиональных консультантов или пасторов. Однако Пол Дэвид Трипп и Тимоти Лэйн убеждены: Бог предназначил обычных христиан быть инструментами Его преображающей благодати в жизни друг друга. Книга «Орудия благодати в руках Искупителя» — это фундаментальный труд по библейскому душепопечению, который учит искусству глубокого, исцеляющего общения.

Авторы предлагают практическую модель помощи, состоящую из четырех этапов: «Любить» (построение доверительных отношений), «Знать» (понимание сердца человека), «Говорить» (применение истины Евангелия к конкретной нужде) и «Делать» (практические шаги к изменениям).

Пол Дэвид Трипп, Тимоти С. Лэйн – Орудия блаrодати в руках Искупителя - Как помочь ближним возрастать

Руководство по изучению. – Пер. с англ. – Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2011. – 138 с.

ISBN 97-966-2110-18-0

Пол Дэвид Трипп, Тимоти С. Лэйн – Орудия блаrодати в руках Искупителя – Содержание

Слова приветствия