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Трипп - Орудия блаrодати в руках Искупителя

Трипп - Орудия блаrодати в руках Искупителя
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Мы часто думаем, что помощь в духовных и эмоциональных проблемах — это дело профессиональных консультантов или пасторов. Однако Пол Дэвид Трипп и Тимоти Лэйн убеждены: Бог предназначил обычных христиан быть инструментами Его преображающей благодати в жизни друг друга. Книга «Орудия благодати в руках Искупителя» — это фундаментальный труд по библейскому душепопечению, который учит искусству глубокого, исцеляющего общения.

Авторы предлагают практическую модель помощи, состоящую из четырех этапов: «Любить» (построение доверительных отношений), «Знать» (понимание сердца человека), «Говорить» (применение истины Евангелия к конкретной нужде) и «Делать» (практические шаги к изменениям).

Пол Дэвид Трипп, Тимоти С. Лэйн – Орудия блаrодати в руках Искупителя - Как помочь ближним возрастать

Руководство по изучению. – Пер. с англ. – Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2011. – 138 с.

ISBN 97-966-2110-18-0

Пол Дэвид Трипп, Тимоти С. Лэйн – Орудия блаrодати в руках Искупителя – Содержание

Слова приветствия

  • УРОК 1. Действительно ли нам нужна помощь?

  • УРОК 2. «Мишень» --- сердце

  • УРОК 3. Понять сущность духовных борений

  • УРОК 4. Слушать Чудного Советника

  • УРОК 5. Любить I: строить отношения, которые будут блаrоприятствовать Божьему труду в сердце человека

  • УРОК 6. Любить II: строить отношения, которые будут блаrоприятствовать Божьему труду в сердце человека

  • УРОК 7. Знать I: узнать человека, чтобы понять, какие перемены ему необходимы

  • УРОК 8. Знать II: узнать человека, чтобы понять, какие перемены ему необходимы!

  • УРОК 9. Говорить I: провозглашать истину с любовью

  • УРОК 10. Говорить II: провозглашать истину с любовью

  • УРОК 11. Делать I: воплощать изменения в жизни каждый день

  • УРОК 12. Делать II: воплощать изменения в жизни каждый день

Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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