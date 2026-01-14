Трипп - Орудия блаrодати в руках Искупителя
Мы часто думаем, что помощь в духовных и эмоциональных проблемах — это дело профессиональных консультантов или пасторов. Однако Пол Дэвид Трипп и Тимоти Лэйн убеждены: Бог предназначил обычных христиан быть инструментами Его преображающей благодати в жизни друг друга. Книга «Орудия благодати в руках Искупителя» — это фундаментальный труд по библейскому душепопечению, который учит искусству глубокого, исцеляющего общения.
Авторы предлагают практическую модель помощи, состоящую из четырех этапов: «Любить» (построение доверительных отношений), «Знать» (понимание сердца человека), «Говорить» (применение истины Евангелия к конкретной нужде) и «Делать» (практические шаги к изменениям).
Пол Дэвид Трипп, Тимоти С. Лэйн – Орудия блаrодати в руках Искупителя - Как помочь ближним возрастать
Руководство по изучению. – Пер. с англ. – Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2011. – 138 с.
ISBN 97-966-2110-18-0
Пол Дэвид Трипп, Тимоти С. Лэйн – Орудия блаrодати в руках Искупителя – Содержание
Слова приветствия
УРОК 1. Действительно ли нам нужна помощь?
УРОК 2. «Мишень» --- сердце
УРОК 3. Понять сущность духовных борений
УРОК 4. Слушать Чудного Советника
УРОК 5. Любить I: строить отношения, которые будут блаrоприятствовать Божьему труду в сердце человека
УРОК 6. Любить II: строить отношения, которые будут блаrоприятствовать Божьему труду в сердце человека
УРОК 7. Знать I: узнать человека, чтобы понять, какие перемены ему необходимы
УРОК 8. Знать II: узнать человека, чтобы понять, какие перемены ему необходимы!
УРОК 9. Говорить I: провозглашать истину с любовью
УРОК 10. Говорить II: провозглашать истину с любовью
УРОК 11. Делать I: воплощать изменения в жизни каждый день
УРОК 12. Делать II: воплощать изменения в жизни каждый день
No comments yet. Be the first!