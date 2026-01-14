Трипп - Страдание
Страдание всегда приходит без приглашения. Оно врывается в нашу жизнь диагнозом врача, потерей близкого или крушением надежд, оставляя после себя лишь один вопрос: «Где же Бог во всем этом?».
Эта книга Пола Дэвида Триппа кардинально отличается от сухих богословских трактатов. Она рождена в палате интенсивной терапии. Пережив острую почечную недостаточность, мучительные операции и долгий период восстановления, известный автор и пастор пишет не как сторонний наблюдатель, а как человек, прошедший через долину смертной тени.
Трипп честно говорит о «ловушке осознания» — состоянии, когда боль становится настолько громкой, что заглушает голос Бога. Он не предлагает дешевых клише или простых таблеток от душевной боли. Вместо этого он ведет читателя к Евангелию надежды, показывая, что благодать Божия — это не просто утешение после бури, но и твердая опора посреди нее.
О чем эта книга:
Личный опыт: Искренний рассказ о борьбе с физической болью, страхом и сомнением.
Духовная диагностика: Как страдание обнажает идолы нашего сердца и наши истинные убеждения.
Практическое утешение: Как не позволить обстоятельствам диктовать, кто мы есть, и найти покой в Божьем характере.
«Страдание» — это книга-объятие и книга-ориентир для тех, чей мир рушится, а также для тех, кто хочет научиться мудро поддерживать страдающих близких.
Пол Дэвид Трипп - Страдание - Евангелие надежды когда жизнь потеряла смысл
пер. с англ. 2021 - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО; 2020 - 252 с.
ISBN: 1433556774
Пол Дэвид Трипп - Страдание - Содержание
Вступление
День, когда моя жизнь стала другой
Страдание никогда не бывает нейтральным
Ловушка непонимания
Ловушка страха
Ловушка зависти
Ловушка сомнения
Ловушка отрицания
Ловушка уныния
Утешение Божьей благодати
Утешение Божьей близости
Утешение Божьего всевластия
Утешение Божьего замысла
Утешение народа Божьего
Утешение сердца, нашедшего покой
Библейский указатель
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