Страдание всегда приходит без приглашения. Оно врывается в нашу жизнь диагнозом врача, потерей близкого или крушением надежд, оставляя после себя лишь один вопрос: «Где же Бог во всем этом?».

Эта книга Пола Дэвида Триппа кардинально отличается от сухих богословских трактатов. Она рождена в палате интенсивной терапии. Пережив острую почечную недостаточность, мучительные операции и долгий период восстановления, известный автор и пастор пишет не как сторонний наблюдатель, а как человек, прошедший через долину смертной тени.

Трипп честно говорит о «ловушке осознания» — состоянии, когда боль становится настолько громкой, что заглушает голос Бога. Он не предлагает дешевых клише или простых таблеток от душевной боли. Вместо этого он ведет читателя к Евангелию надежды, показывая, что благодать Божия — это не просто утешение после бури, но и твердая опора посреди нее.

О чем эта книга:

Личный опыт: Искренний рассказ о борьбе с физической болью, страхом и сомнением.

Духовная диагностика: Как страдание обнажает идолы нашего сердца и наши истинные убеждения.

Практическое утешение: Как не позволить обстоятельствам диктовать, кто мы есть, и найти покой в Божьем характере.

«Страдание» — это книга-объятие и книга-ориентир для тех, чей мир рушится, а также для тех, кто хочет научиться мудро поддерживать страдающих близких.

Пол Дэвид Трипп - Страдание - Евангелие надежды когда жизнь потеряла смысл

пер. с англ. 2021 - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО; 2020 - 252 с.

ISBN: 1433556774

Пол Дэвид Трипп - Страдание - Содержание

Вступление