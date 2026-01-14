Мы часто ищем «волшебные формулы» воспитания: как заставить ребенка слушаться, как прекратить истерики, как вырастить успешного человека. Но Пол Дэвид Трипп в своей книге «Воспитание» предлагает нам остановиться и признать: мы не владельцы своих детей, мы — Божьи послы в их жизни.

Эта книга — не очередной сборник советов по модификации поведения. Это глобальная перестройка родительского мышления. Трипп утверждает, что воспитание — это не серия экстренных вмешательств, а долгий процесс пасторского попечения о сердце ребенка.

Автор раскрывает 14 фундаментальных принципов, которые освобождают родителей от тирании «должен» и страха неудачи. Вы узнаете, почему наша слабость — это преимущество, как благодать побеждает законничество и почему признание собственных ошибок учит детей больше, чем наши нотации. Если вы устали от бесконечных сражений за дисциплину и хотите, чтобы в вашем доме царила атмосфера Евангелия, эта книга станет вашим главным ориентиром.

Пол Трипп - Воспитание - 14 евангельских принципов, которые могут кардинально изменить вашу семью

Здолбунов: ФОП Бортншчук А.В. («Видавництво «ЛЕВИТ»), 2018. — 248с.

ISBN 978-966-97683-9-1

Пол Трипп - Воспитание - Содержание

Введение