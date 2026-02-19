Трубчик - Добровольные узы

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family

Книга «Добровольные узы» (2009) представляет собой сборник статей Василия Трубчика, посвященных глубокому исследованию библейских истин в контексте современной жизни. Автор, опираясь на евангельско-баптистскую традицию, выстраивает повествование вокруг «Главного Героя Библии» — Иисуса Христа. Книга призывает читателя не просто к поверхностному знакомству с Писанием, а к личному познанию Личности, которая имеет непосредственное отношение к прошлому, настоящему и будущему каждого человека.

Первая часть издания посвящена христоцентричному прочтению Ветхого и Нового Заветов. Трубчик мастерски показывает, как сквозь века пророки готовили человечество к приходу «Примирителя», и как Его явление во плоти решило трагедию грехопадения. Вторая половина книги переходит от догматики к практической христианской этике, уделяя колоссальное внимание вопросам семьи и брака. Автор рассматривает библейскую модель семьи как «добровольные узы», основанные на любви, иерархии ответственности и взаимном уважении, предлагая конкретные решения для укрепления брака и воспитания детей в современном нестабильном мире.

Издание будет полезно как верующим, желающим систематизировать свои знания о Христе и Его учении, так и тем, кто ищет ответы на вопросы о смысле страданий, уверенности в будущем и основах крепкого семейного союза. Книга написана доступным языком, сочетающим богословскую глубину с житейской мудростью наставника.

В. Трубчик — Добровольные узы (статьи)

Минск: Союз ЕХБ в РБ, 2009. — 320 с.
ISBN 978-985-90085-4-2

В. Трубчик — Добровольные узы - Содержание

  • Христос в Ветхом Завете: Анализ пророчеств о «семени жены» и «Примирителе», Который должен исцелить разрыв между Творцом и человеком.

  • Апологетика и история: Ответы на острые вопросы (например, «Был ли Христос в Индии?») и защита исторической реальности воскресения.

  • Христианская эсхатология: Размышления о будущем — воскресении мертвых, вознесении Церкви и уверенности в завтрашнем дне под защитой Бога.

  • Библейская модель семьи: Определение ролей мужа и жены, место Христа как Главы семьи и средства укрепления супружеского союза.

  • Педагогика и воспитание: Принципы дисциплины, безусловной любви и предупреждение конфликтов в отношениях с детьми («не раздражайте детей»).

  • Социальная этика: Отношения христианина с обществом и властью, решение конфликтов через призму библейского прощения.

Added 19.02.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

