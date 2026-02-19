Книга «Добровольные узы» (2009) представляет собой сборник статей Василия Трубчика, посвященных глубокому исследованию библейских истин в контексте современной жизни. Автор, опираясь на евангельско-баптистскую традицию, выстраивает повествование вокруг «Главного Героя Библии» — Иисуса Христа. Книга призывает читателя не просто к поверхностному знакомству с Писанием, а к личному познанию Личности, которая имеет непосредственное отношение к прошлому, настоящему и будущему каждого человека.

Первая часть издания посвящена христоцентричному прочтению Ветхого и Нового Заветов. Трубчик мастерски показывает, как сквозь века пророки готовили человечество к приходу «Примирителя», и как Его явление во плоти решило трагедию грехопадения. Вторая половина книги переходит от догматики к практической христианской этике, уделяя колоссальное внимание вопросам семьи и брака. Автор рассматривает библейскую модель семьи как «добровольные узы», основанные на любви, иерархии ответственности и взаимном уважении, предлагая конкретные решения для укрепления брака и воспитания детей в современном нестабильном мире.

Издание будет полезно как верующим, желающим систематизировать свои знания о Христе и Его учении, так и тем, кто ищет ответы на вопросы о смысле страданий, уверенности в будущем и основах крепкого семейного союза. Книга написана доступным языком, сочетающим богословскую глубину с житейской мудростью наставника.

В. Трубчик — Добровольные узы (статьи)

Минск: Союз ЕХБ в РБ, 2009. — 320 с.

ISBN 978-985-90085-4-2

