Тулупов - Духом пламенейте
Елеонская гора, что в переводе означает «гора маслин, масличная гора», получила свое название от покрывавших её оливковых рощ. Она находится к востоку от стен древнего Иерусалима и отделяется от него небольшой Кедронской долиной. С её вершины открывался величественный вид на город. С горой Елеон связаны многие ветхозаветные события и пророчества. Так, например, про- рок Захария предрек, что в день Страшного суда Бог встанет на неё, и гора расколется на две части. В дни Своей земной жизни Христос неоднократно посещал Елеонскую гору. Здесь Он беседовал с учениками, научил их молитве «Oтчe наш» и Сам молился в уединении.
В IV веке святая равноапостольная Елена повелела воздвигнуть на месте вознесения Господа великолепную церковь. В 614 году она была разрушена персами. В XII веке крестоносцы построили новый храм. Сохранившаяся до наших дней часовня на месте вознесения Господа также сооружена во времена Крестовых походов. В ней находится камень с отпечатком левой стопы Сына Божия.
В книге «Деяния святых апостолов» написано, что гора Елеон находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути (Деян. 1, 12). Субботний путь или путь субботы — расстояние в 2000 шагов. Именно столько шагов разрешалось иудеям проходить в седьмой день недели вне своего жилища. Правила, регламентировавшие до мелочей поведение иудеев в субботу, запрещали нарушать покой этого дня длинными путешествиями. Почему же был выбран путь именно в 2000 шагов? Считалось, что на таком расстоянии от скинии (походного храма) стояли самые крайние палатки иудеев, странствовавших во времена Моисея по пустыни. Строго храня покой, иудеи все же проделывали такой путь для того, чтобы совершить в скинии общественное богослужение в субботу.
Вячеслав Тулупов - Духом пламенейте - История апостольского века
М.: «Русскій Хронографъ», 2001. 384 с.
Вячеслав Тулупов - Духом пламенейте - История апостольского века - Содержание
Глава 1.
- Вознесение
- Сионская горница
- Сотник Лонгин
- Пятидесятница ...
- Иерусалимская община
- Духовный подвиг Лонгина
Глава 2.
- Фарисеи и саддукеи
- Суд над апостолами Петром и Иоанном
- Палестина под властью Рима
- Прокуратор Понтий Пилат
- Император Тиберий и Мария Магдалина
- Послание Пилата
- Плеть против слова
- Судьба Пилата
Глава 3.
- Избрание диаконов
- Архидиакон Стефан и первые христианские мученики
- Савл и Варнава
- Проповедь Евангелия в Самарии
- Диакон Филипп крестит царедворца
- Обращение Савла
Глава 4.
- Одесское чудо
- Начало проповеднической деятельности Савла
- Апостол Анания
- Иерусалимская община прощает Савла
- Мир Церкви
- Язычники входят в Церковь Христову
- Христианство в Антиохии
Глава 5.
- Царь Ирод Агриппа I
- Мученическая кончина апостола Иакова Заведеева
- Арест и освобождение апостола Петра
- Возмездие гонителю
- Жизнь Пресвятой Богородицы в Иерусалиме
- Апостол Иаков — первый епископ Иерусалима
Глава 6.
- Апостол Марк
- Особое служение апостолов Савла и Варнавы
- Проповедь Евангелия на Кипре
- Апостолы Павел и Варнава в Антиохии Писидийской
- Благовестие в Иконии
- Основание христианских общин в Листрах и Дервии
- Равноапостольная первомученица Фекла
Глава 7.
- Явление Господа апостолу Петру
- Рим в середине первого столетия
- Апостолы Петр и Марк в столице империи
- Апостол Марк пишет Евангелие и проповедует в Египте
- Христианство и Закон Моисея
- Апостольский Собор в Иерусалиме
Глава 8.
- Огорчение
- Деятельность апостола Павла в Малой Азии и Македонии
- Основание Фессалоникийской Церкви Верия
- Апостол Павел в афинском Ареопаге
- Распространение христианства в Коринфе
- Глава 9.
- Благовестнические труды и мученическая
- кончина апостола Варнавы
- Посещение Пресвятой Богородицей Афона и Кипра
- Успение Пресвятой Богородицы
- Миссионерство апостола Фомы в Индии
Глава 10.
- Утверждение христианства в Эфесе
- Троада
- Путешествие апостола Павла в Иерусалим
- Основание апостолом и евангелистом Матфеем Эфиопской Церкви
- Апостол Иаков Алфеев
- Проповедь Евангелия апостолом Андреем
- Апостол Симон Кананит
Глава 11.
- Благочестивое семейство
- Последняя встреча апостола Петра с Симоном Волхвом
- «Путешествие в узах»
- Гонения на христиан при первосвященнике Анане
- Преследование христиан императором Нероном....
- Апостол Марк — основатель Александрийской Церкви
Глава 12.
- Разрушение Иерусалима
- Апостол Иуда Иаковлев
- Благовестнические труды апостолов Филиппа и Варфоломея
- Любимый ученик Христа
Заключение
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