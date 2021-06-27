Елеонская гора, что в переводе означает «гора маслин, масличная гора», получила свое название от покрывавших её оливковых рощ. Она находится к востоку от стен древнего Иерусалима и отделяется от него небольшой Кедронской долиной. С её вершины открывался величественный вид на город. С горой Елеон связаны многие ветхозаветные события и пророчества. Так, например, про- рок Захария предрек, что в день Страшного суда Бог встанет на неё, и гора расколется на две части. В дни Своей земной жизни Христос неоднократно посещал Елеонскую гору. Здесь Он беседовал с учениками, научил их молитве «Oтчe наш» и Сам молился в уединении.

В IV веке святая равноапостольная Елена повелела воздвигнуть на месте вознесения Господа великолепную церковь. В 614 году она была разрушена персами. В XII веке крестоносцы построили новый храм. Сохранившаяся до наших дней часовня на месте вознесения Господа также сооружена во времена Крестовых походов. В ней находится камень с отпечатком левой стопы Сына Божия.

В книге «Деяния святых апостолов» написано, что гора Елеон находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути (Деян. 1, 12). Субботний путь или путь субботы — расстояние в 2000 шагов. Именно столько шагов разрешалось иудеям проходить в седьмой день недели вне своего жилища. Правила, регламентировавшие до мелочей поведение иудеев в субботу, запрещали нарушать покой этого дня длинными путешествиями. Почему же был выбран путь именно в 2000 шагов? Считалось, что на таком расстоянии от скинии (походного храма) стояли самые крайние палатки иудеев, странствовавших во времена Моисея по пустыни. Строго храня покой, иудеи все же проделывали такой путь для того, чтобы совершить в скинии общественное богослужение в субботу.

Вячеслав Тулупов - Духом пламенейте - История апостольского века

М.: «Русскій Хронографъ», 2001. 384 с.