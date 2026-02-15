Эта книга представляет собой фундаментальный сборник из 50 бесед, в которых Павел Тупчик анализирует текущие мировые события через призму библейской эсхатологии (учения о последних временах). Автор исходит из убеждения, что Библия — это не просто исторический документ, а «дорожная карта», предсказывающая ключевые этапы развития человеческой цивилизации. Основная цель издания — помочь читателю распознать «шаги Христа», то есть признаки Его скорого пришествия, скрытые в социально-политических, технологических и природных процессах современности.

Беседы охватывают широкий спектр актуальных тем: от вопросов глобализации и развития цифровых технологий до экологических кризисов и морального состояния общества. Тупчик не просто перечисляет катаклизмы, а призывает к глубокому духовному бодрствованию, подчеркивая, что знание пророчеств должно вести не к страху, а к очищению сердца и готовности к встрече с Богом. Книга написана доступным языком и опирается на многочисленные тексты из книг пророков Даниила, Иезекииля и Откровения Иоанна Богослова, предлагая читателю систематизированный взгляд на то, как вечный замысел Творца реализуется в новостных лентах сегодняшнего дня.

Павел В. Тупчик – Шаги Христа - Современный мир в пророчествах Библии? - 50 бесед на актуальные темы

Киев: Украинский Издательский Дом, 2011. — 440 с.

ISBN 978-966-2507-02-7

Павел В. Тупчик – Шаги Христа – Содержание

Предисловие автора

Раздел I. Последнее время

Шаги Христа - Дыхание великой скорби - Печать зверя - Будьте готовы - Приготовься к переселению - Десять дев - Вспоминайте жену Лотову - Скоро рассвет! - Как было во дни Ноя - Приготовься к встрече с Господом - Енох — прообраз восхищения - День Господень. Уроки из книги пророка Софонии - Последнее Евангелие - Бодрствуйте - Стойте в вере - Будьте мужественны, тверды - Все у вас да будет с любовью - Два пути - Как попасть на небо? - Иди к Отцу - Не опоздай! - Божье лето - Держись вечной жизни

Раздел II. Пробуждение

Нужно ли нам пробуждение? - Антикризисная программа пророка Иоиля - Испытывайте себя: свои пути - Испытывайте себя: в вере ли вы? - Испытывайте себя: свои дела - Живите достойно Евангелия - Если Он — Господь - Дух усыпления - Знаете ли вы, что Христос в вас? - Небесный огонь - Твоя ханукка! - Пробудись! - Христианин и мир - Соль земли - Кто станет в проломе? - Исцеление источника - День Радостной Вести

Раздел III Актуальные темы