Тупикин - Исидор - Недвижимые имущественные объекты
Всегда в высшей степени сложно писать предисловие к яркой, хорошей книге. Представляемая нами книга митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора (Тупикина) «Недвижимые имущественные объекты религиозного назначения: Зарубежный опыт регулирования» написана на актуальнейшую тему. Мне довелось несколько лет назад принимать участие в процедуре защиты кандидатской диссертации (на кандидата юридических наук - по гражданскому праву) этого автора в одной из лучших российских юридических школ - в Юридическом институте Российского университета дружбы народов.
И уже тогда было очевидно, что перед нами совершенно уникальное (не только для российской, но и для мировой юридической науки) правоведческое исследование, весьма ценное для развития государственно-конфессиональных отношений в России. Уже тогда это было одно из лучших научных исследований конкордатного регулирования правового положения недвижимых имущественных объектов религиозного назначения. Представляемая книга продвинулась далеко вперёд от тех (и без того очень высоких) качеств и объёмов научных наработок этого замечательного учёного.
Роман Тупикин - Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор - Недвижимые имущественные объекты
Под ред. д. ю. н., проф. М.Н. Кузнецова
РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права»
Москва: Буки-Веди, 2019. - 320 с.
ISBN 978-5-4465-2350-4
Роман Тупикин - Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор - Недвижимые имущественные объекты - Содержание
Предисловие (Гаврилов С.А.)
Введение
ГЛАВА 1. Понятие, природа, виды и особенности недвижимого имущества религиозного назначения и особенности его регулирования: теоретические основы
§ 1.1. Понятие и существенные признаки имущества религиозного назначения
§ 1.2. Классификация видов объектов недвижимого имущества религиозного назначения
§ 1.3. Правовая природа имущества религиозного назначения
ГЛАВА 2. Положения зарубежных конкордатов о правовом положении имущественных объектов религиозного назначения и об имущественных отношениях религиозных организаций
§ 2.1. Понятие конкордата и генезис договорного регулирования имущественных отношений религиозных организаций
§ 2.2. Формирование и исследование выборки референтных положений зарубежных конкордатов
§ 2.3. Научные результаты исследования выборки положений зарубежных конкордатов
ГЛАВА 3. Зарубежное законодательство о правовом положении имущественных объектов религиозного назначения и об имущественных отношениях религиозных организаций
§ 3.1. Формирование и исследование выборки референтных норм зарубежных нормативных правовых актов
§ 3.2. Научные результаты исследования выборки норм зарубежных нормативных правовых актов
Заключение
Список использованных источников и научной литературы
Роман Тупикин - Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор - Недвижимые имущественные объекты - Глава 2. Положения зарубежных конкордатов о правовом положении
Правовая природа конкордатов (соглашений между государством и религиозными организациями) уже в течение длительного времени вызывает дискуссии правоведов. Так, по словам Эрнеста Сатоу, «конкордатом называется соглашение между Папой Римским и главой иностранного государства, имеющее целью охрану интересов римско-католической церкви в данном государстве. Не следует смешивать с конкордатом Латеранское соглашение между Святым престолом и Италией, заключённое в Риме 11 февраля 1929 г.; этим соглашением было учреждено государство Город Ватикан, и, как указывается в преамбуле соглашения, он имел целью урегулирование “римского вопроса”.
Юридическая природа конкордата является спорной. Поль Фошиль отмечает следующие точки зрения по этому вопросу: 1) “конкордаты не обладают юридическим характером международных договоров, но представляют собой просто публичные акты внутреннего суверенитета, согласованные со Святым престолом”, и 2) “конкордаты являются международными договорами, но международными договорами особого класса”. Разумеется, не может быть никакого сомнения в том, что Латеранское соглашение от 11 февраля 1929 г. (см. § 205) имело международный характер, поскольку задачей его было урегулировать и сделать ясным международный статус Святого престола и государства Город Ватикан, что бесспорно входит в сферу международного нрава».
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