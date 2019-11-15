Роман Тупикин - Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор - Недвижимые имущественные объекты

Всегда в высшей степени сложно писать предисловие к яркой, хорошей книге. Представляемая нами книга митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора (Тупикина) «Недвижимые имущественные объекты религиозного назначения: Зарубежный опыт регулирования» написана на актуальнейшую тему. Мне довелось несколько лет назад принимать участие в процедуре защиты кандидатской диссертации (на кандидата юридических наук - по гражданскому праву) этого автора в одной из лучших российских юридических школ - в Юридическом институте Российского университета дружбы народов.

И уже тогда было очевидно, что перед нами совершенно уникальное (не только для российской, но и для мировой юридической науки) правоведческое исследование, весьма ценное для развития государственно-конфессиональных отношений в России. Уже тогда это было одно из лучших научных исследований конкордатного регулирования правового положения недвижимых имущественных объектов религиозного назначения. Представляемая книга продвинулась далеко вперёд от тех (и без того очень высоких) качеств и объёмов научных наработок этого замечательного учёного.