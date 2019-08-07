— Смотрите, смотрите! — закричала дочурка Долиных, совершенно забыв о пережитом несколько минут назад ужасе, показывая вверх своей ручонкой. На небе, обильно поливавшем ливнем землю, в больше не отсвечивающих багряным черных тучах, образовался разрыв совершенно круглой формы.

Через него спасенные люди, пережившие несколько суток леденящего душу полумрака, вновь увидели сияние звезд. Самая яркая из них вдруг стала быстро приближаться, заливая все вокруг чистым белым светом, от которого нельзя было оторвать глаз.

— Гряди, гряди, Господи, — не сдерживая слез радости, шептал Иван Даниилович, протягивая к этому чудному Свету свои руки, — даруй новое небо и новую землю, где не будет больше греха, зла и печали, где будут в радости жить избранные и спасенные Тобой души...

Турчинов А.В. Пришествие

Александр Турчинов. — К.: «Літопйс-ХХ», 2012. - 400 с.

ISBN 978-966-7252-75-5

Александр Турчинов - Пришествие - I

"Органами внутренних дел Украины в ходе истекших суток обеспечено реагирование на 9375 обращений граждан о правонарушениях. В результате проведенных мероприятий...

На контроль Министерства внутренних дел взято раскрытие наиболее тяжких и резонансных преступлений.



30 марта в 8:00 в районном центре Магдали-новка Днепропетровской области в доме по месту проживания найдено повешенным с ножевым ранением груди и отрезанными гениталиями Тихонова, 1982 г.р., работника сельскохозяйственного предприятия «Мечта». На расположенном рядом кладбище разорено одиннадцать могил.



30 марта в 10:00 в милицию города Луганска обратился работник городского кладбища Щеглов 1949 г.р. Он заявил, что в течении прошлой ночи неизвестные разорили семнадцать могил.



30 марта в 12:30 в деревне Боровиково Звенигородского района Черкасской области в заброшенном колодце найден мертвым с отчлененной головой местный житель Федёрко 1979 г.р., безработный.



30 марта в 17:30 в пгт Рожнятив Ивано-Франковской области в милицию позвонил местный житель И. Дырив, 1957 г.р. Он заявил, что 15 минут назад его брат, Г. Дырив, 1958 г.р. заминировал Рожнятивскую райгосадминистрацию. Проверкой взрывоопасных предметов не обнаружено. По предварительным данным заявитель и его брат пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Оба задержаны.



30 марта в 15:00 в ГУВД Донецка обратились граждане Лысенко, Клугер и Сорокотяга (1978, 1980,1991 г.р.), члены оппозиционного политического объединения с заявлением, что в 14:15 они были жестоко избиты неизвестными хулиганами, которые также поломали их агитационную палатку и порвали агитационную литературу.



30 марта в 16:30 в пгт Пищанка Винницкой области после гашения пожара в доме Митрофано-вой Т., 1932 г.р., пенсионерки, найдено мертвыми с огнестрельными ранениями хозяйку, ее внучку, Митрофанову С, 1988 г.р., и двух детей последней (мальчика и девочку 2005 и 2008 г.р.).



30 марта в 21:35 в одном из павильонов центрального парка в городе Симферополе найден труп девочки 13-15 лет со следами удушения и изнасилования.



30 марта в 22:00 в городе Артемовске Донецкой области в своем доме найдены мертвыми с отсеченными головами и связанными конечностями О. Федорова, 1965 г.р., и ее дочка В. Федорова, 1992 г.р.



30 марта в ГУВД Артемовска Донецкой области обратился директор Артемовского коммунального предприятия Лазуткин И.С., 1959 г.р. Он заявил, что в ночь с 29 на 30 марта неизвестные разрушили памятники и раскопали 12 могил на городском кладбище...»



Виктор Сергеевич Деев не дочитал до конца материалы ежедневной оперативной информации Министерства внутренних дел. Откинувшись в мягкое кресло, он закурил сигарету.



— Странное дело, — подумал заместитель министра чрезвычайных ситуаций, — практически каждый день вандалы уродуют могилы на каком-нибудь кладбище. Да и жестокость совершаемых преступлений, не говоря уже об их количестве, угрожающе растет.



Изуродованные могилы не входили в компетенцию Министерства чрезвычайных ситуаций, но частота появившихся в последнее время этих мерзких фактов, наряду с кровавыми убийствами, дерзкими ограблениями и изнасилованиями, заставила опытного руководителя потянуться за телефонной трубкой.



— Набери мне Барановского из МВД, — затягиваясь горьким дымом, попросил Виктор Сергеевич своего помощника.

От вредной привычки глотать сигаретный дым Деев никак не мог отказаться. Ни леденцы, ни жевательная резинка не помогали. Курить он начал в Высшем командном училище воздушно-десантных войск, где молодым курсантом хотел быть похожим на бывалых десантников, прошедших перед поступлением все испытания солдатской жизни. Затем была служба на Дальнем Востоке, афганская война, кровавое месиво горячих точек Советского Союза.



Развал Совка генерал Деев встретил в Украине на должности заместителя командующего военным округом. Ни звание Героя Советского Союза, ни множество наград и ранений не гарантировали светлой перспективы боевому генералу в молодом независимом государстве. Началось масштабное сокращение армии. Реально оценив ситуацию, Виктор Сергеевич перебазировался в создаваемое на базе войск гражданской обороны Министерство чрезвычайных ситуаций. Способность молниеносно принимать правильные решения в самой сложной обстановке, бесценный командирский опыт, решительность и присущий ему холодный расчет обеспечили быстрый карьерный рост на новом поприще. И вот уже десятый год Виктор Сергеевич работал заместителем министра.



Менялись правительства, крикливые политики, карьеристы и аферисты, не имеющие ни малейшего представления о чрезвычайных ситуациях, сменяли друг друга в министерском кресле, а Деев бессменно занимал свой кабинет. Ведь кому-то действительно надо было заниматься всевозможными авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, растущими в последнее время, как грибы после дождя.



На последних президентских выборах победил представитель крупных финансовых деляг с явной криминальной окраской. Под давлением глобального экономического кризиса и бесстыдного популизма рвущихся к власти «авторитетов» пало аморфное правительство демократов. Новые руководители страны не собирались надрывать живот выполнением нереальных обязательств по осчаст-ливливанию деморализованного кризисом населения. Имея перед глазами опыт своих северных и восточных соседей, они начали цементировать фундамент своей власти кастрированием и так чахлень-кой постсоветской демократии. Выстроив жесткую вертикаль, полностью подчинив себе парламент и суды, новая власть бесцеремонно бросила силовиков против своих политических оппонентов.



Но Виктора Сергеевича политические баталии в стране не сильно напрягали. Он привык по-солдатски выполнять команды независимо от того, насколько трезв и адекватен отдающий их командир. Да и командовать им, по большому счету, было некому. Лучше его все равно никто не знал, как справляться с чрезвычайными ситуациями.

Зазвонил телефон, помощник соединил с заместителем министра внутренних дел Барановским.



— Как жизнь, коллега? — добродушно начал разговор Деев.

— Спасибо, хреново, — икнул в трубку Барановский.

— Необходимо одно уточнение, — перешел сразу к делу Виктор Сергеевич, понимая, что у «коллеги» как обычно с утра тяжелое похмелье. — Я смотрю по сводкам: каждый день где-нибудь на кладбище ЧП.

Могилы разрывают, памятники уродуют...

— Тебе зачем? Вандализм и хулиганство — не ваш профиль.

— Профиль не наш, — согласился Деев, — но при таких масштабах вскрытия могил того и гляди, что какая-нибудь инфекция спровоцирует серьезную проблему. Так что за пошесть?

— А хрен его знает, — глубокомысленно изрек Барановский, — может металлолом собирают или зубы золотые у трупов выдергивают, а может са-танисты какие-нибудь дурью маются. Я в детали не вникал. Мне не до кладбищ, здесь с бандитизмом среди живых разобраться не можем. Задрал меня этот массовый беспредел.

— Но ведь раньше в таких масштабах кладбища не потрошили, — теряя надежду прояснить ситуацию, заметил Виктор Сергеевич.

— Раньше водка была по 3.62, и от коньяка раньше поноса не было, — раздраженно пробурчал Барановский. — Ладно, дам команду разобраться детальней с твоими кладбищенскими погромами.



Не успел Деев положить трубку, как в кабинет вбежал перепуганный помощник.

— Виктор Сергеевич, у нас проблема! У нас... — начал прямо с порога кричать он.

— У меня нет проблем со слухом, — спокойно, но резко оборвал крик помощника Деев. — Прекратить истерику и доложить по форме!



Помощник принял стойку смирно, глубоко вдохнул и начал, как требовал шеф, громко чеканить слова:

— У входа в министерство, при большом скоплении людей, какая-то сумасшедшая облила себя бензином и подожгла.

— Зачем? Что требовала? Чего добивалась?

— Ничего не требовала, — пожал плечами помощник.

— Ну зачем то же она себя подожгла?

— По-видимому, привлечь внимание хотела к своему бреду. Вопила, что Агнец сломал первую печать. Кричала, что началось. Что началось? Непонятно. Сумасшедшая...

— Почему возле нашего министерства? Мы то здесь при чем? — скорее у себя, нежели у помощника, спросил Деев.

— Думаю, хотела живой остаться. Ведь пожарные в подчинении нашего министерства. Наверное, надеялась, что быстро ее потушат.

— Кстати, спасли, потушили?

— Никак нет, — бодро отрапортовал помощник. — В дежурной части у центрального входа не оказалось огнетушителя.

— Дожили! — рявкнул Деев. — Идиоты!

Александр Валентинович Турчинов

Александр Валентинович Турчинов родился в 1964 году в Днепропетровске. Живет и работает в Киеве.

Доктор экономических наук, профессор. Известный в Украине политик и общественный деятель, ученый и писатель, теолог и проповедник.

Александр Турчинов — один из лидеров украинской оппозиции, что совсем не удивительно, потому что его жизненное кредо — «быть в оппозиции к глупости, несправедливости и жестокости».

Сфера его интересов: экономика, политика, философия, теология, культурология, история религии, всемирная история, а также история человеческих заблуждений и иллюзий.

В литературных кругах стал известен благодаря своей книге «Иллюзия страха» (2004), ставшей в 2005 году одним из лидеров продаж на книжном рынке Украины. В 2008 году по «Иллюзии страха» был снят одноименный фильм, который выдвигался от Украины на получение премии «Оскар».

В сборнике «Свидетельство» (2006, в украинском варианте «Свідоцтво») были объединены одноименная художественно-документальная повесть (2005) и избранные эссе: «Аутодафе» (2003), «Libertas» (2002), «Апокалипсис за бюджетный счет» (2000). Многотысячным тиражем разошелся его мистический триллер «Тайная вечеря» (2007).