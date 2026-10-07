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Турция

Турция
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History

«Турция. Путеводитель пешеходам» — компактный иллюстрированный путеводитель по стране, построенный не вокруг традиционного пляжного отдыха, а вокруг самостоятельных маршрутов, исторических памятников, природных ландшафтов и региональных особенностей. Книга начинается с краткого обзора истории Турции и правил поведения, после чего последовательно проводит читателя от Стамбула и Босфора через Фракию, Мраморное и Эгейское моря, Средиземноморское побережье, внутреннюю Анатолию, Каппадокию, Черноморский регион и Восточную Анатолию. Особое внимание уделено местам, где на небольшом пространстве пересекаются античное, византийское, христианское, сельджукское и османское наследие: Стамбулу, Никее, Эфесу, Каппадокии, Сумеле, озеру Ван, Ани и другим историческим центрам.

Главная практическая особенность издания — ориентация на путешественника, самостоятельно планирующего передвижение. Текст дополняют карты, схемы маршрутов, фотографии, QR-коды с отмеченными объектами, сведения о транспорте, сезонности и доступности достопримечательностей. Наряду с известными туристическими центрами рассматриваются Ликийская тропа, национальные парки, каньоны, пещерные города, горные районы и сравнительно мало посещаемые восточные и черноморские территории. Завершают путеводитель разделы о транспорте, турецкой кухне и сувенирах. При этом историко-культурный материал занимает столь значительную часть книги, что она представляет интерес не только как практический справочник, но и как популярное введение в географию культурного наследия современной Турции.

Турция – Путеводитель пешеходам

М.: Издательство АСТ, 2026. — 128 с.: ил. — (Путеводитель пешеходам).

ISBN 978-5-17-184138-6

Турция – Содержание

  • Вне «all inclusive»

  • Краткий экскурс в историю Турции

  • Традиции и религия

  • Прошлое и настоящее Стамбула

  • Между Европой и Азией: прогулка по Босфору

  • Фракия и Мраморное море

    • Принцевы острова и их обитатели

    • Изник — город Вселенских Соборов и керамики

    • Бурса — первая столица Османской империи

    • Национальные парки Фракии

    • Европейские достопримечательности

  • Эгейская область

    • Античная Турция

    • Природные богатства Эгейской области

    • Древний Галикарнас и современный Бодрум

    • Мармарис и полуостров Датча

  • Средиземноморская Турция

    • Западное побережье

    • Ликийская тропа

    • Вне Ликийской тропы

    • Восточное побережье

  • Западная Анатолия

    • Анкара и окрестности

    • Крутящиеся дервиши Коньи

    • Озерный край

    • Кютахья

  • Центральная Анатолия и Каппадокия

    • Каппадокия — страна «сказочных дымоходов»

    • Кейсери и гора Эрджиес

    • Долина Ихлара

    • Национальный парк Хаттуса

  • Черноморское побережье

    • Город шафрана

    • Трабзон

    • Монастырь Сумела

    • Ризе и долина Хемшин

  • Восточная Анатолия

    • Рукотворные колоссы Восточной Анатолии (гора Немрут и плотина Ататюрка)

    • Озеро Ван

    • Гора Арарат и Исхак-паша Сараю

    • Карс и Ани

    • Эрзурум

  • Транспорт

  • Турецкая кухня

  • Турецкие сувениры

Views 51
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author brat lexmak
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