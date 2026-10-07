«Турция. Путеводитель пешеходам» — компактный иллюстрированный путеводитель по стране, построенный не вокруг традиционного пляжного отдыха, а вокруг самостоятельных маршрутов, исторических памятников, природных ландшафтов и региональных особенностей. Книга начинается с краткого обзора истории Турции и правил поведения, после чего последовательно проводит читателя от Стамбула и Босфора через Фракию, Мраморное и Эгейское моря, Средиземноморское побережье, внутреннюю Анатолию, Каппадокию, Черноморский регион и Восточную Анатолию. Особое внимание уделено местам, где на небольшом пространстве пересекаются античное, византийское, христианское, сельджукское и османское наследие: Стамбулу, Никее, Эфесу, Каппадокии, Сумеле, озеру Ван, Ани и другим историческим центрам.

Главная практическая особенность издания — ориентация на путешественника, самостоятельно планирующего передвижение. Текст дополняют карты, схемы маршрутов, фотографии, QR-коды с отмеченными объектами, сведения о транспорте, сезонности и доступности достопримечательностей. Наряду с известными туристическими центрами рассматриваются Ликийская тропа, национальные парки, каньоны, пещерные города, горные районы и сравнительно мало посещаемые восточные и черноморские территории. Завершают путеводитель разделы о транспорте, турецкой кухне и сувенирах. При этом историко-культурный материал занимает столь значительную часть книги, что она представляет интерес не только как практический справочник, но и как популярное введение в географию культурного наследия современной Турции.

Турция – Путеводитель пешеходам

М.: Издательство АСТ, 2026. — 128 с.: ил. — (Путеводитель пешеходам).

ISBN 978-5-17-184138-6

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