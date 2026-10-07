Турция
«Турция. Путеводитель пешеходам» — компактный иллюстрированный путеводитель по стране, построенный не вокруг традиционного пляжного отдыха, а вокруг самостоятельных маршрутов, исторических памятников, природных ландшафтов и региональных особенностей. Книга начинается с краткого обзора истории Турции и правил поведения, после чего последовательно проводит читателя от Стамбула и Босфора через Фракию, Мраморное и Эгейское моря, Средиземноморское побережье, внутреннюю Анатолию, Каппадокию, Черноморский регион и Восточную Анатолию. Особое внимание уделено местам, где на небольшом пространстве пересекаются античное, византийское, христианское, сельджукское и османское наследие: Стамбулу, Никее, Эфесу, Каппадокии, Сумеле, озеру Ван, Ани и другим историческим центрам.
Главная практическая особенность издания — ориентация на путешественника, самостоятельно планирующего передвижение. Текст дополняют карты, схемы маршрутов, фотографии, QR-коды с отмеченными объектами, сведения о транспорте, сезонности и доступности достопримечательностей. Наряду с известными туристическими центрами рассматриваются Ликийская тропа, национальные парки, каньоны, пещерные города, горные районы и сравнительно мало посещаемые восточные и черноморские территории. Завершают путеводитель разделы о транспорте, турецкой кухне и сувенирах. При этом историко-культурный материал занимает столь значительную часть книги, что она представляет интерес не только как практический справочник, но и как популярное введение в географию культурного наследия современной Турции.
Турция – Путеводитель пешеходам
М.: Издательство АСТ, 2026. — 128 с.: ил. — (Путеводитель пешеходам).
ISBN 978-5-17-184138-6
Турция – Содержание
Вне «all inclusive»
Краткий экскурс в историю Турции
Традиции и религия
Прошлое и настоящее Стамбула
Между Европой и Азией: прогулка по Босфору
Фракия и Мраморное море
Принцевы острова и их обитатели
Изник — город Вселенских Соборов и керамики
Бурса — первая столица Османской империи
Национальные парки Фракии
Европейские достопримечательности
Эгейская область
Античная Турция
Природные богатства Эгейской области
Древний Галикарнас и современный Бодрум
Мармарис и полуостров Датча
Средиземноморская Турция
Западное побережье
Ликийская тропа
Вне Ликийской тропы
Восточное побережье
Западная Анатолия
Анкара и окрестности
Крутящиеся дервиши Коньи
Озерный край
Кютахья
Центральная Анатолия и Каппадокия
Каппадокия — страна «сказочных дымоходов»
Кейсери и гора Эрджиес
Долина Ихлара
Национальный парк Хаттуса
Черноморское побережье
Город шафрана
Трабзон
Монастырь Сумела
Ризе и долина Хемшин
Восточная Анатолия
Рукотворные колоссы Восточной Анатолии (гора Немрут и плотина Ататюрка)
Озеро Ван
Гора Арарат и Исхак-паша Сараю
Карс и Ани
Эрзурум
Транспорт
Турецкая кухня
Турецкие сувениры
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