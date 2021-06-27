Кинк - Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху
Область Восточного Средиземноморья, являющаяся предметом изучения данной работы, тянется от залива Искандерон на севере до г. Газа с прилегающей к нему пустынной областью Негев на юге.
Библия сообщает о событиях в этой области, которые имели место во II и I тысячелетиях. Вследствие этого историю описываемой страны начиная с древнейших времен и до середины III тысячелетия, от которого уже дошли немногочисленные письменные памятники, приходится изучать на основании памятников материальной культуры.
Автор книги на огромном археологическом материале прослеживает рост производительных сил в VI-III тысячелетии до н.э., который привёл к выделению ремесла и расширению внутреннего обмена.
Хильда Августовна Кинк - Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху
М.: Наука, 1970. - 204 с.
Хильда Кинк - Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху - Содержание
Введение
Историко-географический очерк
Земледелие
Скотоводство
Охота, рыбная ловля и собирательство
Жилище
Металлы
Камень
Кость и рог
Дерево
Гончарное дело
Связи Ханаана с окружающими странами
Заключение
Список литературы
Список сокращений
Предметный указатель
Хильда Кинк - Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху - Историко-географический очерк
Жизнь человека в далекие от нас времена в большой мере зависела от тех естественных условий, которые окружали его. Некоторые особенности в образе жизни древних насельников, обитавших одновременно в разных частях страны, могут быть объяснены различиями в почве, климате, фауне и флоре.
Географически Ханаан делится на несколько областей. Вдоль берега Средиземного моря тянется приморская равнина, заключающая в себе узкую прибрежную полосу, покрытую песчаными дюнами. Под действием почти постоянно дующих западных ветров волны выбрасывают на берег песок. В некоторых местах побережья эти песчаные дюны имеют ширину до 6 км.
В северной половине страны прибрежная равнина, за которой начинаются горы, сужается до 10 км. В южной части страны, наоборот, идущая вдоль берега покатая равнина расширяется. Она состоит из двух очень плодородных областей: Шаронской долины и Шефелы.
Горы занимают большую часть страны. Через весь Ханаан с севера на юг тянутся цепи гор и холмов. На севере расположен гребень-вал Ливан, а рядом с ним, на некотором расстоянии — Антиливан. Высота их достигает нескольких километров. Далее на юг возвышенности не так высоки. Наивысшая их точка не превышает 1208 м. Взаимно пересекающие друг друга, эти Галилейские горы образуют настоящий лабиринт. С запада к ним примыкают совсем низкие (до 500 м) горы Кармела. К югу от Галилейских начинается серединная цепь Иудейских гор. Они идут параллельно Средиземному морю, к которому спускаются покато в отличие от крутого восточного спуска к р. Иордан. Постепенно понижаясь, Иудейские горы на юге теряются в плоской равнине Негева. Восточнее Иордана и Мертвого моря стеной поднимаются горы Заиорданья (высотой от 600 до 900 м), от которых начинается высокое плоскогорье. На северо-востоке, сливаясь с Сирийской пустыней, они доходят до Евфрата, а на юге переходят в Аравийскую пустыню.
Горы состоят по преимуществу из известняков и мела. Такое строение их благоприятствует образованию естественных пещер. Мягкий известняк легко поддается действию подземных вод, которые выносят с собой частицы горной породы. Таким образом внутри пластов известняка образуются пустые пространства — пещеры. Их в стране очень много. Встречаются целые комплексы пещер с очень запутанными ходами. Начиная с палеолита древний человек устраивал в них свои убежища-жилища и хоронил покойников.
Ханаан богат и мягкими и твердыми сортами камня. Древний человек очень рано стал пользоваться этими горными породами при изготовлении орудий и прочих предметов, необходимых ему в повседневной жизни. Применяли камень и в качестве строительного материала, а иногда вырубали искусственные пещеры (жилища и некрополи) в известняковой породе и в окаменелых дюнах.
Страну пересекает почти в меридиональном направлении одна из самых глубоких в мире расщелин, образовавшаяся в далекую геологическую эпоху в результате разлома земной коры. В ней расположены оз. Хула, Генисаретское и горько-соленое бессточное озеро — Мертвое море, находящееся на 393 м ниже уровня океана. Из-за высокого содержания минеральных солей (натрия, брома, магния и калия) вода этого моря лишена органической жизни. Горы соли находятся и в окрестностях моря. По предположению исследователей, еще в неолите разрабатывались залежи соли. Некоторые из них, как, например, поваренную соль, возможно, в энеолите, как и в наше время, клали в пищу, а также в корм скоту. Мертвое море интересно еще и тем, что на дне его и на окружающих его возвышенностях имеются залежи асфальта. Недаром в древности оно называлось Асфальтовым. Тяжелые волны выбрасывали на берег (как, впрочем, и в наше время после землетрясения) асфальт. Древние ханаанеяне пользовались им как связующим веществом.
Недалеко от Иерихона находились и месторождения серы, которую собирали неолитические жители этого поселения. Но мы не располагаем сведениями относительно ее применения в то время.
К югу от Мертвого моря до залива Акаба тянется протяженностью около 175 км Вади-Араба, продолжающая великий разлом, о котором шла речь выше. Невысокие холмы, расположенные с запада и востока этой вади, богаты медной рудой, разработка которой производилась здесь уже в IV тысячелетии.
По дну великой впадины текут две самые большие реки Ханаана — Оронт на севере и Иордан на юге. Почти все остальные реки текут в восточном или западном направлении, ибо водоразделом являются горные хребты, тянущиеся чаще всего с севера на юг. Горы на каждом шагу изрезаны долинами, которые, извиваясь между возвышенностями, по мере приближения к Средиземному морю и к великой впадине делаются все глубже. Большинство этих долин не имеет постоянно текущих рек. Лишь в период дождей, когда вода стекает с гор, реки, протекающие по дну этих долин и ущелий, наполняются водой. С окончанием дождливого времени, продолжающегося с октября по апрель, долины становятся сухими до новых дождей, которые выпадают периодически только зимой и весной, часто ливнями.
Исключение составляют потоки, образующиеся из ключей. Так, из больших водотоков, впадающих в Средиземное море, лишь Оронт, Эль-Литани, Кишон и Яр-хон, а из восточных Ярмук, впадающий в Иордан в 10 км южнее Генисаретского озера, и несколько других не пересыхают летом.
Вдоль рек и по равнинам в древности пролегали пути. Особенно большое значение имели долины Иордана, Оронта и равнина Изрееля, по дну которой течет много рек. Главными из них являются Кишон (течет в западном направлении) и Джалуд (течет в восточном направлении). Изреельская равнина соединяет прибрежную часть с долиной Иордана у восточной оконечности Кар-мела.
Многие малые реки, стекавшие по западному склону центрального хребта, не имели свободного стока в Средиземное море из-за дюн, преграждавших им путь. Вода разливалась, образуя в прибрежной равнине большие болота.
Приходится подробно рассказывать о реках, так как вопрос о водоснабжении в этой стране имел весьма существенное значение. Древние насельники часто устраивали поселения по берегам рек и озер или у родников. Естественные ключи являлись единственными беспрерывными источниками водоснабжения. Они берут свое начало в горах и холмах, или, вернее, в подземных резервуарах, которые образуются от дождей, выпадающих на возвышенностях. Мы уже знаем, что горы эти состоят из известняковых пород, обладающих большой влагопроницаемостыо.
В Заиорданье в одном месте Глюк обнаружил ключ на вершине холма. В данном случае влага вследствие большого давления подземных вод подавалась наверх [57, 182]. Чаще, однако, вода выходит на поверхность у подножия гор. Многие источники при своем выходе из скалы образуют пруды, дающие начало ручьям и рекам. Заметим, кстати, что в большинстве случаев вода в них приятна на вкус. Некоторые источники дают горячую воду. У Генисаретского озера имеются родники с температурой +58°С.
Спасибо за хорошую книгу. Никогда о ней не слышал. Ветхозаветникам на заметку!