Область Восточного Средиземноморья, являющаяся предметом изучения данной работы, тянется от залива Искандерон на севере до г. Газа с прилегающей к нему пустынной областью Негев на юге.

Библия сообщает о событиях в этой области, которые имели место во II и I тысячелетиях. Вследствие этого историю описываемой страны начиная с древнейших времен и до середины III тысячелетия, от которого уже дошли немногочисленные письменные памятники, приходится изучать на основании памятников материальной культуры.

Автор книги на огромном археологическом материале прослеживает рост производительных сил в VI-III тысячелетии до н.э., который привёл к выделению ремесла и расширению внутреннего обмена.

М.: Наука, 1970. - 204 с.

Введение

Историко-географический очерк

Земледелие

Скотоводство

Охота, рыбная ловля и собирательство

Жилище

Металлы

Камень

Кость и рог

Дерево

Гончарное дело

Связи Ханаана с окружающими странами

Заключение

Список литературы

Список сокращений

Предметный указатель

Жизнь человека в далекие от нас времена в боль­шой мере зависела от тех естественных условий, которые окружали его. Некоторые особенности в образе жизни древних насельников, обитавших одновременно в раз­ных частях страны, могут быть объяснены различиями в почве, климате, фауне и флоре.

Географически Ханаан делится на несколько обла­стей. Вдоль берега Средиземного моря тянется примор­ская равнина, заключающая в себе узкую прибрежную полосу, покрытую песчаными дюнами. Под действием почти постоянно дующих западных ветров волны выбра­сывают на берег песок. В некоторых местах побережья эти песчаные дюны имеют ширину до 6 км.

В северной половине страны прибрежная равнина, за которой начинаются горы, сужается до 10 км. В южной части страны, наоборот, идущая вдоль берега покатая равнина расширяется. Она состоит из двух очень пло­дородных областей: Шаронской долины и Шефелы.

Горы занимают большую часть страны. Через весь Ханаан с севера на юг тянутся цепи гор и холмов. На севере расположен гребень-вал Ливан, а рядом с ним, на некотором расстоянии — Антиливан. Высота их до­стигает нескольких километров. Далее на юг возвышен­ности не так высоки. Наивысшая их точка не превышает 1208 м. Взаимно пересекающие друг друга, эти Галилейские горы образуют настоящий лабиринт. С запада к ним примыкают совсем низкие (до 500 м) горы Кармела. К югу от Галилейских начинается серединная цепь Иудейских гор. Они идут параллельно Средиземному морю, к которому спускаются покато в отличие от кру­того восточного спуска к р. Иордан. Постепенно пони­жаясь, Иудейские горы на юге теряются в плоской рав­нине Негева. Восточнее Иордана и Мертвого моря сте­ной поднимаются горы Заиорданья (высотой от 600 до 900 м), от которых начинается высокое плоскогорье. На северо-востоке, сливаясь с Сирийской пустыней, они до­ходят до Евфрата, а на юге переходят в Аравийскую пустыню.

Горы состоят по преимуществу из известняков и ме­ла. Такое строение их благоприятствует образованию естественных пещер. Мягкий известняк легко поддается действию подземных вод, которые выносят с собой ча­стицы горной породы. Таким образом внутри пластов из­вестняка образуются пустые пространства — пещеры. Их в стране очень много. Встречаются целые комплексы пещер с очень запутанными ходами. Начиная с палеоли­та древний человек устраивал в них свои убежища-жилища и хоронил покойников.

Ханаан богат и мягкими и твердыми сортами камня. Древний человек очень рано стал пользоваться этими горными породами при изготовлении орудий и прочих предметов, необходимых ему в повседневной жизни. При­меняли камень и в качестве строительного материала, а иногда вырубали искусственные пещеры (жилища и некрополи) в известняковой породе и в окаменелых дю­нах.

Страну пересекает почти в меридиональном направ­лении одна из самых глубоких в мире расщелин, образо­вавшаяся в далекую геологическую эпоху в результате разлома земной коры. В ней расположены оз. Хула, Генисаретское и горько-соленое бессточное озеро — Мерт­вое море, находящееся на 393 м ниже уровня океана. Из-за высокого содержания минеральных солей (нат­рия, брома, магния и калия) вода этого моря лишена органической жизни. Горы соли находятся и в окрестностях моря. По предположению исследователей, еще в неолите разрабатывались залежи соли. Некоторые из них, как, например, поваренную соль, возможно, в энео­лите, как и в наше время, клали в пищу, а также в корм скоту. Мертвое море интересно еще и тем, что на дне его и на окружающих его возвышенностях имеются залежи асфальта. Недаром в древности оно называлось Асфаль­товым. Тяжелые волны выбрасывали на берег (как, впрочем, и в наше время после землетрясения) асфальт. Древние ханаанеяне пользовались им как связующим ве­ществом.

Недалеко от Иерихона находились и месторождения серы, которую собирали неолитические жители этого по­селения. Но мы не располагаем сведениями относитель­но ее применения в то время.

К югу от Мертвого моря до залива Акаба тянется протяженностью около 175 км Вади-Араба, продолжаю­щая великий разлом, о котором шла речь выше. Невы­сокие холмы, расположенные с запада и востока этой вади, богаты медной рудой, разработка которой произ­водилась здесь уже в IV тысячелетии.

По дну великой впадины текут две самые большие реки Ханаана — Оронт на севере и Иордан на юге. Поч­ти все остальные реки текут в восточном или западном направлении, ибо водоразделом являются горные хреб­ты, тянущиеся чаще всего с севера на юг. Горы на каж­дом шагу изрезаны долинами, которые, извиваясь меж­ду возвышенностями, по мере приближения к Средизем­ному морю и к великой впадине делаются все глубже. Большинство этих долин не имеет постоянно текущих рек. Лишь в период дождей, когда вода стекает с гор, реки, протекающие по дну этих долин и ущелий, напол­няются водой. С окончанием дождливого времени, про­должающегося с октября по апрель, долины становятся сухими до новых дождей, которые выпадают периоди­чески только зимой и весной, часто ливнями.

Исключение составляют потоки, образующиеся из ключей. Так, из больших водотоков, впадающих в Сре­диземное море, лишь Оронт, Эль-Литани, Кишон и Яр-хон, а из восточных Ярмук, впадающий в Иордан в 10 км южнее Генисаретского озера, и несколько других не пересыхают летом.

Вдоль рек и по равнинам в древности пролегали пу­ти. Особенно большое значение имели долины Иордана, Оронта и равнина Изрееля, по дну которой течет много рек. Главными из них являются Кишон (течет в запад­ном направлении) и Джалуд (течет в восточном направ­лении). Изреельская равнина соединяет прибрежную часть с долиной Иордана у восточной оконечности Кар-мела.

Многие малые реки, стекавшие по западному склону центрального хребта, не имели свободного стока в Сре­диземное море из-за дюн, преграждавших им путь. Вода разливалась, образуя в прибрежной равнине большие болота.

Приходится подробно рассказывать о реках, так как вопрос о водоснабжении в этой стране имел весьма су­щественное значение. Древние насельники часто устраи­вали поселения по берегам рек и озер или у родников. Естественные ключи являлись единственными беспре­рывными источниками водоснабжения. Они берут свое начало в горах и холмах, или, вернее, в подземных ре­зервуарах, которые образуются от дождей, выпадаю­щих на возвышенностях. Мы уже знаем, что горы эти состоят из известняковых пород, обладающих большой влагопроницаемостыо.

В Заиорданье в одном месте Глюк обнаружил ключ на вершине холма. В данном случае влага вследствие большого давления подземных вод подавалась наверх [57, 182]. Чаще, однако, вода вы­ходит на поверхность у подножия гор. Многие источники при своем выходе из скалы образуют пруды, дающие начало ручьям и рекам. Заметим, кстати, что в боль­шинстве случаев вода в них приятна на вкус. Некоторые источники дают горячую воду. У Генисаретского озера имеются родники с температурой +58°С.