Представленный вашему вниманию сборник включает научные труды Георгия Петровича Чистякова, моего отца, написанные им в разнос время. Входящие в состав сборника дипломное и диссертационное сочинения никогда не были опубликованы полностью, но были представлены научному сообществу на защитах в 1975 году в Московском государственном университете и в 1984 году в Институте всеобщей истории Российской академии наук. Переводы Плутарха были опубликованы в «Вестнике древней истории» в 1979 году и с тех пор не переиздавались. Книгу дополняет ряд статей, публиковавшихся в малотиражных вузовских сборниках в 1980—1990-х годах.

Все эти тексты были собраны воедино произвольно, уже после смерти их автора, но я убежден, что сборник ценен не только как память об отце, но имеет и самостоятельную научную значимость. Тексты научного тома представлены в том виде, в каком они были в свое время подготовлены автором; очевидные опечатки исправлены безоговорочно; библиографические указатели приведены в соответствие с современными нормативами. Том был подготовлен к изданию в Учебно-научном центре изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. Приношу сердечную благодарность руководителю Центра Н.В.Шабурову, филологу-классику А.А.Россиусу, а также Л.М. и ЛЛ.Тумаринсонам. Особую признательность выражаю Н.А.Чистяковой - научному редактору журнала «Вопросы философии».

Петр Георгиевич Чистяков, доцент Учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета

Чистяков Георгий - Труды по античной истории

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 320 с.

Серия «Humanitas»

ISBN 978-5-98712-534-2

Чистяков Георгий - Труды по античной истории - Содержание

От составителя

Шабуров Н.В. Предисловие

Фукидид и его источники по истории Аттики (до начала Пелопоннесской войны)

Введение

Глава первая. Основные этапы и особенности изучения Фукидида: постановка проблемы

Глава вторая. Место в композиции и внутреннее строение экскурсов

Глава третья. Структура и источники экскурсов о килоне и тираноубийцах

Глава четвертая. Фукидид и его предшественники

Заключение

Приложение.

Гелланик Митиленский: фрагменты «Аттиды» и сходных с ней по содержанию сочинений

Библиография

Павсаний как исторический источник

Введение

Глава первая. «Описание Эллады» как исторический источник: история его изучения

Глава вторая. История создания «Описания Эллады»: особенности его внутренней структуры

Глава третья. Павсаний и его предшественники

Заключение

Приложение 1. Топографические тексты

Приложение 2. Полемон периэгет. Фрагменты

Приложение 3. Филостефан из Кирены. Фрагменты

Библиография

Переводы

Плутарх. Моралии. О том, что не следует делать долгов

Плутарх. Моралии. Об удаче римлян

Плутарх. Моралии. Об удаче и доблести Александра Великого

Статьи

К вопросу об интерпретации мифографических текстов логографов и периэгетов

Эллинистический Мусейон (Александрия, Пергам, Антиохия)

О философских взглядах Горация

Классическая филология как компонент высшего гуманитарного образования

Список сокращений

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова

Чистяков Георгий - Труды по античной истории - Предисловие

В данный сборник входят труды по античной истории и классической филологии Георгия Петровича Чистякова (1953-2007). Г.П.Чистяков прежде всего известен широкой общественности как священник, выдающийся проповедник, автор трудов по Новому Завету, публицист. Естественно, многие, взглянув на заглавие книги, могут подумать, что включенные в него работы интересны ввиду личности автора. Но перед нами несколько иной случай. Труды Г.П.Чистякова по Античности, написанные в 1970—1980-е годы, представляют значительный интерес независимо от последующей его деятельности. Наука всегда занимала огромное место в жизни Г.П.Чистякова, а до его рукоположения в 1993 году являлись главной составляющей его деятельности. В эти годы он мыслил себя историком Античности (да и был им). В 1970—1975 годах Г.П.Чистяков учился на историческом факультете Московского университета, а с 1972 года специализировался по кафедре истории Древнего мира. На кафедру он пришел уже со знанием латинского и греческого (он начал учить их еще в старших классах школы). Первый труд, включенный в сборник, — это дипломная работа автора. В самом деле, Фукидид — самый глубокий из греческих историков — был первым серьезным научным увлечением Чистякова, и читатель, взявши на себя труд ознакомиться с текстом, поймет, что этот труд далеко выходит за рамки дипломной работы, более того - не несет на себе никаких следов ученичества. Эту работу отличает сочетание глубокой исторической аналитики и скрупулезного филологического анализа текста. Г.П.Чистяков — и здесь для подражания ему служил великий Теодор Моммзен — во всех своих трудах сочетал историю и классическую филологию. Эта работа выделялась среди других выпускных работ кафедры, а среди выпускников 1975 года можно назвать выдающегося специалиста по греческой философии и патрологии А.А.Столярова, патролога и историка древней церкви А.И.Сидорова, блистательного переводчика античных авторов Э.Г.Юнца.

Г.П.Чистяков намеревался продолжить работу над Фукидидом, но этому помешали жизненные обстоятельства. В результате интриг его постыдным образом «завалили» на вступительном экзамене в аспирантуру, и он поступил преподавателем латинского языка в Институт иностранных языков. Нагрузка была очень большая, и в первые годы после окончания университета он не имел возможности тратить много времени на научную работу. Когда же такая возможность появилась, он избрал новую тему исследований - труд позднего греческого писателя Павсания «Описание Эллады». Чем же заинтересовал Г.П.Чистякова Павсаний, автор далеко всё же не такого уровня, как Фукидид? Прежде всего, самим жанром своего произведения. Античность для Г.П.Чистякова не ограничивалась текстами (при всей страсти к филологии, к греческому и латинскому языкам), в неменьшей степени его интересовало античное искусство, прежде всего - архитектура. И труд Павсания, представлявший собой что-то вроде первого дошедшего до нас путеводителя по греческим древностям, был очень привлекателен для него. Рискну сделать предположение, что Павсаний явился одним из вдохновителей поздней замечательной книги Г.П.Чистякова «Римские заметки». Анализ труда Павсания как исторического источника был дан Чистяковым в его кандидатской диссертации и во многих статьях.

Статьи, помещенные в сборник, представляют основные интересы Г.П.Чистякова, связанные с Античностью: это мифология, всегда бывшая предметом размышлений о.Георгия, это античное искусство, об увлечении которым уже упоминалось, это роль классической филологии в гуманитарном образовании, это, наконец, поэзия. О последней следует сказать особо. Г.П.Чистяков был большим знатоком и глубоким ценителем поэзии, огромное количество стихов знал наизусть. Это и русская поэзия — от Ломоносова до Серебряного века, — и французская поэзия, и итальянцы — прежде всего Данте, о котором Г.П.Чистяков много писал, и конечно же античная поэзия (тут любимейшим поэтом о.Георгия был Гораций). Г.П.Чистяков был историком по образованию да во многом и по призванию, и филологом - то есть любителем, почитателем слова. И эта любовь к слову, любовь к словесности выражалась и в том, какое значение он придавал языку и стилю своих работ, включая научные, и тому, какое место в его деятельности занимали переводы античных авторов (Павсаний, Плутарх, Полемон, Тит Ливий). В состав сборника наряду с Павсанием включены переводы из Плутарха. И это не случайно. Плутарх относился к числу любимых греческих авторов о. Георгия. Читатель должен иметь в виду, что большинство текстов, включенных в сборник, были написаны в 1970—1980-е годы, и Г.П.Чистяков позднее к ним не возвращался. Конечно, за прошедшие десятилетия появилось много трудов, посвященных как Фукидиду, так и Павсанию, в которых представлены новые подходы к этим авторам. Однако труды Чистякова по античной истории представляют далеко не только исторический интерес. Мы надеемся, что данная книга явится подлинным подарком и для почитателей о. Георгия, и для всех интересующихся античной историей и античной литературой.

Николай Витальевич Шабуров, профессор, руководитель Учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета