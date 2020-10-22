Книга О.М.Рапова посвящена важной исторической теме — принятию Киевской Русью крупнейшей мировой религии - христианства.

Киевская Русь к этому времени уже почти два столетия существовала как могучая языческая держава, хорошо известная как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Первобытное славянское язычество русской средневековой деревни, уходящее своими корнями в глубину далёких тысячелетий, перерастало в новых городах в государственную религию княжеских верхов. В центре православной Византийской империи - Царьграде (Константинополе) - идол славянского Перуна был как бы дипломатическим покровителем русских князей, бояр и купцов; у его подножия священной клятвой на оружии скреплялись договоры двух государств. И всё же принятие «греческой веры» — христианства — было тогда исторической необходимостью, так как уравнивало Русь с остальными европейскими государствами, где на язычников смотрели как на неполноправных. Вслед за Киевской Русью христианство приняли ряд славянских и скандинавских («варяжских») народов Северной Европы.

Олег Михайлович Рапов - Русская церковь в IХ — первой трети ХII в. Принятие христианства

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

М.: “Русская панорама”, 1998. — 416 с.

ISBN 5-93165-004-0

Олег Михайлович Рапов - Русская церковь в IХ — первой трети ХII в. Принятие христианства - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Русь в IX-X вв

Глава 2. Языческие верования восточных славян

Глава 3. Причины приятия Русью христианства

Глава 4. Легенды о первых проповедниках христианства у славян. Известия о проникновении христианства на Русь в конце VIII — первой половине IX в

Глава 5. Русские походы на Византию в 60-е годы IX столетия. Константинопольский патриарх Фотий о первом крещении Руси

Глава 6. Второе крещение Руси в 70-е годы IX в

Глава 7. К вопросу о христианской деятельности Константина Философа и Мефодия на Руси .

. Глава 8. Христианство на Руси в 882-912 гг

Глава 9. Христианство и мусульманство на Руси в первые десятилетия Х в

Глава 10. Христианство на Руси в кияжение Ольги и Святослава

Глава 11. Христианство на Руси в княжение Ярополка Святославича

Глава 12. Официальное крещение князя Владимира Святославича и киевлян

Глава 13. Крещение жителей Новгорода Великого

Глава 14. Христианизация Восточной Руси 1. Крещение Ростово-Суздальской земли 2. Крещение Муромской земли 3. Крещение смоленских кривичей, радимичей, северян и вятичей

Глава 15. Крещение западных областей Руси 1. Обращение в христианство волынян и хорватов 2. Крещение Дреговичской земли 3. Обращение в христианство Древлянской земли 4. Крещение Полоцкой земли 5. К вопросу о христианизации Верхнего Побужья, Верхнего Понеманья и ятвяжских земель

Заключение

Примечания

Именной указатель

Олег Михайлович Рапов - Русская церковь в IХ — первой трети ХII в. Принятие христианства - Русские походы на Византию в 60-е годы IX столетия. Константинопольский патриарх Фотий о первом крещении Руси

До нашего времени дошел целый ряд источников, в которых содержатся известия о массовых крещениях русов в 60-е и 70-е годы IX в. Наиболее древнее свидетельство принадлежит перу Константинопольского патриарха Фотия. Но чтобы дать правильную оценку этому свидетельству, коснёмся биографии Фотия и некоторых событий, находившихся в центре внимания византийских политиков в 60-е годы IX в.

Фотий был одним из образованнейших людей своего времени. В 858 г. он стал Константинопольским патриархом, сменив на этом посту Игнатия - ставленника римского папы, и занимал патриаршье место до 25 сентября 867 г. После убийства императора Михаила III его соправителем Василием I Македонянином Фотий выступил против убийцы -узурпатора, был смещён с патриаршьего места и отправлен в ссылку. Константинопольским патриархом вновь стал 25 ноября 867 г. Игнатий, остававшийся на этом посту вплоть до своей смерти (22 октября 878 г.). После смерти Игнатия Фотий опять был возведён на патриарший престол Василием I. Второе патриаршество Фотия длилось до 886 г., когда он был вторично свергнут новым императором Львом VI Мудрым. Фотий умер в ссылке между 891 и 897 гг.

Занимая высокий пост в византийской церкви, Фотий показал себя как крупный государственный деятель и мудрый дипломат. Он выступал за усиление власти Константинопольских патриархов, заявляя, что византийский василевс и Константинопольский патриарх должны обладать равными правами. Фактически он замахнулся на безграничный авторитет византийских императоров. С именем Фотия было также связано первое разделение (схизма) христианской церкви на восточную (православную) и западную (католическую). Он категорически отказался признавать римского папу главой христианской церкви.

Яблоком раздора между Фотием и римским папой Николаем I послужила Болгария, которую и Константинополь, и Рим пытались привести в лоно христианства. Римское духовенство надеялось, что после крещения Болгарии из неё на Запад будут поступать в больших количествах деньги, меха, лён, воск. Однако в 864 или в 865 г. византийцы, воспользовавшись внутренними трудностями Болгарии, ввели в страну свои войска и насильно заставили болгарский народ креститься. Эта акция привела к обогащению византийских феодалов и сильно ударила по интересам папства. Кроме того, Ромейское государство укрепило свои позиции на Балканах.

Рим и Константинополь обменялись резкими посланиями, в которых обвиняли друг друга в превышении власти. Византийское правительство решило срочно собрать поместный церковный собор в Константинополе, чтобы на нём дискредитировать Николая I и его политику. В начале 867 г. патриарх Фотий обратился с «Окружным посланием» к подчинённым Константинополю церковным иерархам с призывом приехать в столицу империи на собор. В послании, в частности, говорилось следующее: «И не только этот народ (болгары - О . Р.) переменил прежнее нечестие на веру во Христа, но даже и многими и многократно прославленные и в жестокости и в скверноубийстве всех оставляющие за собою, так называемые русы, которые, поработив находящихся вокруг себя и отсюда чрезмерно возгордившись, подняли руки и против Римской державы (Византии. — О.Р.), но теперь и они переменили эллинское и нечестивое учение, которого держались раньше, на чистую и неподдельную христианскую веру и любовно поставили себя в ряду наших подданных и друзей, вместо недавнего грабительства и великой против нас дерзости. И настолько воспламенило их желание и ревность веры... что они приняли епископа и пастыря и с великим усердием и ревностью приемлют христианские верования».