В многовековой истории христианства, неоднократно попадавшие в полосы тяжкого кризиса церкви выходили из него жизнеспособными только в случае широкого участия в деле церковного возрождения самого верующего народа.

Не может быть исключением из этой исторической закономерности и трагическая судьба Русской православной церкви.

Восстановление Православной церкви в России, какой она по достоинству должна быть, невозможно без глубоких внутренних реформ и возвращения к демократическим принципам Поместного Собора 1917-1918 годов, на основании которых необходимо перестроить систему управления Русской православной церкви: отменить всевластие Патриархии Священного Синода, возродить каноническую выборность духовенства по всей вертикали иерархии.

Сделать это невозможно без люстрации высшего руководства Патриархии: лица, продвинутые на высокие церковные посты по указанию спецслужб, должны ответить перед верующими за свое пособничество безбожному режиму, или хотя бы принести публичное раскаяние за свое Иудино прошлое.

Только избавившись от наследия коммунизма, Церковь сможет стать общественной силой, открыть уста для проповеди, служить миру примером своими добрыми делами.

Иначе РПЦ превратится в реликтовый этнографический заповедник, в торгующий обрядами магазин для невежественного и невоцерковленного народа.

Священник Глеб Якунин - Подлинный лик Московской Патриархии

Москва 1995 г. - 25 с.

Священник Глеб Якунин - Подлинный лик Московской Патриархии – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ЦЕРКОВЬ В РОССИИ: НЕМНОГО ИСТОРИИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОБОРНОСТИ

МИТРОПОЛИТ ПЕТР (ПОЛЯНСКИЙ) – ПАТРИАРШИЙ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ

ЯВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО САМОЗВАНЦА

„НОВЫЙ ЗАВЕТ” ИУДЫ С ДЬЯВОЛОМ

ИЗ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА – В III РИМ

ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ И УЧИТЕЛЬ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ – РОДНОЙ ОТЕЦ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ХРУЩЕВ – НОВЫЙ „ЮЛИАН-ОТСТУПНИК”

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ И КГБ

„МИТРОПОЛИТБЮРО” – ГЛАВНЫЙ ШТАБ БОРЬБЫ С РЕЛИГИЕЙ В СССР

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ СЕГОДНЯ

ГОНЕНИЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВЕРУ В БОГА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ОСКВЕРНЕНИЕ СВЯТЫНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Священник Глеб Якунин - Подлинный лик московской патриархии - Вступление

Российское общество, переходящее в постсоветский образ жизни, выдерживая на своем пути огромные перегрузки, как никогда нуждается сегодня в духовной опоре. Естественно, что взоры многих в поисках высшей правды обращаются к тысячелетней христианской традиции – к российскому Православию. Несколько поколений россиян, насильно оторванных от веры отцов, никогда не державших в руках Евангелие, лишенных элементарных познаний в религиозной сфере, потянулись к церковной ограде, свято веря, что ступая под своды древнего храма, они приобщаются к той самой Церкви, что берет свое начало от святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году, – Церкви преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Еще бы – ведь они поклоняются тем же иконам, поют те же песнопения, как сотни лет назад молились их предки. И конечно, они нисколько не сомневаются в том, что патриарх Московский и всея Руси Алексий II, окруженный византийским великолепием, есть законный наследник в ряду святителей от первых Киевских митрополитов до святого патриарха Тихона.

Но в действительности это совсем не так. В 1927 году законное центральное управление Православной Российской Церкви было прервано большевистским насилием, а остатки гонимых христиан, спасаясь от истребления, ушли в катакомбы.

На место подлинной Церкви из представителей завербованного чекистами „временного синода” митрополита Сергия (Страгородского) была образована в 1943 году Сталиным и Берией Московская Патриархия – та самая, что сегодня у всех на слуху. В условиях тяжелой войны Сталин начал разыгрывать „религиозную карту”, в том числе перед военными союзниками. Для этого он поручил Л. Берии и полковнику госбезопасности Г. Карпову „возродить” православную Церковь, митрополит Сергий был провозглашен Патриархом всея Руси и начал ускоренно насаждать Московскую патриархию в СССР и за рубежом. С точки зрения православных канонов, благодатные структуры управления Церковью могли быть воссозданы только по действующим на тот момент каноническим правилам, и лишь затем, согласно этим правилам, они могли быть изменены. Но в нарушение всех канонических норм в 1943-45 гг. богоборческой властью была создана совершенно новая, чуждая православной традиции религиозная организация тоталитарного типа, с новыми, ранее не существовавшими церковными правилами, со структурой управления, копирующей сталинское политбюро („митрополитбюро”) и фактически подходящей под модное ныне определение „тоталитарная секта”, не имеющей ничего общего ни с российскими, ни со вселенскими каноническими правилами православия. По канонам Православия создание и деятельность этой организации должны восприниматься верующими „аки не бывшие”, то есть недействительными.

Поэтому глубокая потребность современной России в духовном авторитете и нравственном фундаменте наталкивается на косность „дочернего ведомства КГБ”, десятилетия осуществляющего поставленную перед ним цель: прикрываясь религиозной деятельностью, ревностно служить антирелигиозному тоталитарному государству. В результате этой подмены сегодня руководство РПЦ демонстрирует полную неспособность к столь необходимым обществу реформам, а попытки церковного возрождения снизу, со стороны общин, рядового духовенства, мирян пресекаются патриархийным начальством.

Вот почему православные приходы в бывших республиках СССР после обретения их странами независимости предприняли массовое отделение от Московской патриархии. Наиболее характерно в этом смысле положение на Украине и в Эстонии, где уже имелся в досоветский период опыт афтокефальных самостоятельных Церквей. Истерические заявления Алексия II о неканоничности таких независимых устремлений основываются исключительно на феодально-большевистских представлениях о церковном праве и мало чем отличаются от аналогичных заявлений сторонников воссоздания коммунистического Советского Союза в былых границах. Между прочим, уместно помнить, что в свое время получение независимости православными церквами Финляндии и Грузии, некогда бывшими в подчинении Российской Церкви, послужило только общему благу и никогда, по политическим соображениям, не оспаривалось РПЦ.