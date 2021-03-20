Мазырин Александр - Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920-х — 1930-х годах

Предлагаемый читателю труд представляет собой доработанный вариант выполненной в ПСТБИ (ПСТГУ) под руководством профессора протоиерея Владимира Воробьева диссертации «Юрисдикционные конфликты в Русской Православной Церкви второй половины 1920-х — 1930-х годов в свете позиции ряда высших российских иерархов», за которую автору весной 2004 года была присуждена ученая степень магистра богословия, утвержденная Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. На протяжении ряда лет отец Владимир помогал автору ознакомиться с огромной массой архивных материалов и разобраться в сложной ситуации 1920—1930-х годов, внимательно читал и редактировал получающийся текст работы. Без его деятельного руководства и поддержки настоящее исследование не появилось бы на свет.

Вскоре при содействии В. М. Лаврова, которому автор также не может не выразить своей благодарности, в диссертационный совет ИРИ РАН была представлена работа, в основной своей части текстуально практически совпадающая с настоящей монографией. Осенью 2005 года диссертация под названием «Внутренние конфликты в Русской Православной Церкви второй половины 1920-х — 1930-х годов (в свете позиции высших иерархов)» была успешно защищена автором в ИРИ РАН с присуждением ему ученой степени кандидата исторических наук. Все три названия: «Юрисдикционные конфликты...», «Внутренние конфликты в Русской Православной Церкви...» и предлагаемое ныне «Высшие иерархи о преемстве власти...» — выражают одну и ту же идею. В центре внимания в исследовании находятся проблемы высшего управления Русской Церкви, возникшие вскоре после кончины святого Патриарха Тихона. Главным источником этих проблем, как известно, было беспощадное осуществление ликвидационной политики советской власти в отношении Церкви. За 2005—2006 годы — время, прошедшее после передачи автором книги на верстку, — из печати вышел ряд публикаций, которые могли бы так или иначе быть использованы в настоящей монографии. Однако сведений, которые заставляли бы автора пересмотреть какие-либо положения данной работы или позволяли бы ее как-то существенно дополнить, в этих публикациях нет. Хотя, конечно, церковно-историческая наука не стоит на месте, и слово, предлагаемое здесь читателю, не будет последним.

Мазырин Александр - Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920-х — 1930-х годах

Науч. ред. прот. Владимир Воробьев — М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. — 444 с.: ил., [16] с. ил.

(Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви).

ISBN 5-7429-0236-0

Мазырин Александр - Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви - Содержание

Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной оппозиции. Круг его ближайших последователей

Отношение митрополита Кирилла к митрополиту Петру. Его понимание полномочий Патриаршего Местоблюстителя

Отношение митрополита Кирилла к деятельности митрополита Сергия

Отношение митрополита Кирилла к выступлениям «правой» церковной оппозиции 1927—1929 годов. Реакция на его выступление 1929 года в среде «правой» оппозиции

Круг ближайших последователей митрополита Кирилла

Признание митрополита Кирилла в качестве главы «правой» церковной оппозиции

Священноисповедник митрополит Агафангел (Преображенский) и Ярославская оппозиция

Спор о местоблюстительстве митрополитов Агафангела и Сергия в 1926 году

Выступление Ярославской оппозиции 1928 года. Его обстоятельства и значение

Восстановление церковно-административного единства между Ярославскими иерархами и митрополитом Сергием в 1928 году 284

Вопрос о взаимоотношениях священномученика митрополита Петра (Полянского) с «правой» церковной оппозицией и митрополитом Сергием (Страгородским)

Взаимоотношения основных представителей «правой» церковной оппозиции и митрополита Петра

Отношение митрополита Сергия к митрополиту Петру

Отношение митрополита Петра к деятельности митрополита Сергия

Краткие биографические сведения о поименованных в последнем завещательном распоряжении святого Патриарха Тихона иерархах и близких к ним церковных деятелях

Правила Православной Церкви, упоминаемые в работе