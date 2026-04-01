История церкви - Джеймс Норт

Из маленького провинциального центра Иудеи новая вера, христианство, вскоре распространилась в важнейшие города Римской империи: Антиохию, Ефес, Афины, Коринф, Рим и, возможно, в Александрию. В книге Деяний содержится обширная информация об апостоле Павле и его путешествиях, немного меньше об апостолах Петре и Иоанне (особенно в первой части книги).

Но что же случилось с остальными апостолами? Об этом сохранилось очень мало сведений. Во всех христианских конфессиях существует традиционная точка зрения на дальнейший жизненный путь апостолов.

Почему-то считается, что апостол Фома связан с Индией, апостол Иаков — с Испанией, а другие апостолы традиционно связываются с различными уголками Империи и с незахваченными римлянами территориями.

Но большая часть этих сведений является всего лишь историческими легендами, которые в настоящее время не считаются достоверными.

Джеймс Норт - История церкви - от дня Пятидесятницы до наших дней

М., “Протестант", 1993, 416 с.

ISBN 5-85770-117-1

Джеймс Норт - История церкви - от дня Пятидесятницы до наших дней - Содержание

ОТ АВТОРА

ГЛАВА 1 ЦЕРКОВЬ ВРЕМЕН АПОСТОЛОВ

Литература к главе 1

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 1

ГЛАВА 2 ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 2

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 2

ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕРКВИ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 3

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 3

ГЛАВА 4 ТРИУМФ РАННЕЙ ЦЕРКВИ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 4

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 4

ГЛАВА 5 БОГОСЛОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ЦЕРКВИ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 5

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 5

ГЛАВА 6 ЗАРОЖДЕНИЕ МОНАШЕСТВА

Литература к Главе 6

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 6

ГЛАВА 7 НАЧАЛО ГЕРМАНИЗАЦИИ ИМПЕРИИ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 7

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 7

ГЛАВА 8 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 8

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 8

ГЛАВА 9 ФРАНКИ И СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 9

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 9

ГЛАВА 10 ПАПСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 10

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 10

ГЛАВА 11 ВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 11

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 11

ГЛАВА 12 ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 12

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 12

ГЛАВА 13 ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАСТЫРСКОГО МОГУЩЕСТВА

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 13

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 13

ГЛАВА 14 АВИНЬОНСКОЕ ПАПСТВО

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 14

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 14

ГЛАВА 15 СОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПОДЪЕМ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 15

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 15

ГЛАВА 16 ПАПСТВО В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 16

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К 16 ГЛАВЕ

ГЛАВА 17 ЛЮТЕР И ПРОТЕСТАНТСКОЕ ВОССТАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 17

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 17

ГЛАВА 18 ПРОТЕСТАНТИЗМ НА БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 18

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 18

ГЛАВА 19 КАТОЛИЧЕСКАЯ КОНТРРЕФОРМАЦИЯ И ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 19

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 19

ГЛАВА 20 ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕРЫ И РАЦИОНАЛИЗМ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 20

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 20

ГЛАВА 21 РЕВОЛЮЦИЯ, РОМАНТИЗМ И РЕАКЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 21

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 21

ГЛАВА 22 ВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ С НАЧАЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 22

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 22

ГЛАВА 23 РЕЛИГИЯ В АМЕРИКЕ НА ЗАРЕ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 23

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 23

ГЛАВА 24 РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИССИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 24

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 24

ГЛАВА 25 РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКЕ

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 25

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 25

ГЛАВА 26 ЭПОХА ЭКУМЕНИЗМА

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 26

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 26

ПРИЛОЖЕНИЕ А

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЕ ПАПЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ИМПЕРАТОРЫ ВОСТОЧНОЙ РИМСКОЙ (ВИЗАНТИЙСКОЙ) ИМПЕРИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ИМПЕРАТОРЫ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Джеймс Норт - История церкви - от автора

“Составлять много книг — конца не будет“. Так учил Соломон в Книге Екклесиаста, или Проповедника (Еккл. 12:12). Любой автор, представляя свой труд на суд читателей, всегда надеется, что его усилия не остались тщетными. Он верит: всем учащимся — и тем, кто посещает курсы в специальных учебных заведениях, и тем, кто предпочитает учиться дома, будет полезна его книга.

Этот учебник я написал для студентов, которые изучают историю Церкви в течение одного семестра. Студенты учебных заведений, помимо этой книги, получат много дополнительного материала в виде лекций и семинарских занятий; учебные группы при церквах могут использовать ее в качестве основного учебного пособия для изучения истории церкви. В конце каждой главы находятся специально подобранные вопросы для проверки усвоения прочитанного материала и выработки навыка самостоятельного мышления. А некоторые могут просто прочитать эту книгу для подробного ознакомления с историей церкви.

История — это события прошлого и их интерпретации. К сожалению, очень часто даже самые важные события без должной интерпретации, показывающей всю их значимость, представляются незначительными и бессмысленными. Каждый историк хочет быть объективным; но толкование любого исторического события обязательно субъективно! Вот почему любую историческую книгу необходимо рассматривать как своего рода выражение точки зрения автора.

С первых глав этой книги вы поймете, что она написана не с позиций Римско-Католической церкви. Внимательный читатель сможет заметить и много других точек зрения.

Толкование, интерпретация исторических событий, необходимо для глубокого понимания истории, несмотря на постоянную опасность не узнать точки зрения историка — автора книги. Вот почему необходимо стараться уделять как можно больше внимания первоисточникам.

Любой серьезно изучающий историю человек обязан как можно чаще обращаться к первоисточникам. Никакой даже самый лучший учебник не сможет заменить их. Вот почему в этой книге постоянно даются ссылки на документы, опубликованные в различных изданиях. Они находятся в конце каждой главы. Для занятий в аудитории было бы идеально прорабатывать документы и первоисточники одновременно с их интерпретацией. Для этой цели лучше всего использовать книги R.C.Petry и C.L.Manschrek (см. ниже список частых ссылок).

Хотя на титульном листе книги, как правило, указана фамилия только одного человека, в работе над ней участвовало множество людей: консультанты, рецензенты, коллеги, ученики и друзья. Здесь нет возможности назвать всех, кто принял участие в написании этой книги.