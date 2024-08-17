Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения
Политическое состояние Италии в XIII веке. В результате предшествовавшей борьбы между папами и Гогенштауфенами политическое состояние Италии в эпоху Возрождения имеет свои отличительные особенности по сравнению с политическим строем других государств на Западе. Во Франции, Испании и Англии феодальный строй сложился так, что с течением времени должен был естественным образом вести к образованию единой монархии; в Германии феодализм, внешне по крайней мере, поддерживал государственное единство, и только в одной Италии ленная система не нашла почвы и не пустила прочных корней. В XIV веке, правда, императоры и короли при благоприятных обстоятельствах встречали в Италии торжественный прием, но только в качестве покровителей и защитников итальянских деспотов, а не в качестве феодальных господ. С другой стороны, папство с его креатурами, приверженцами и духовным авторитетом было в достаточной мере сильно, чтобы мешать объединению, но в то же время слишком слабо, чтобы самому создать такого рода объединение.
Новая жизнь проявляется в самых разнообразных формах, как в республиканских городах, так равно и в тиранических государствах, причем новыми началами обусловливается не только внутренний строй, но и внешняя политика городов и тиранов.
В настоящем исследовании мы ограничимся изучением нового строя в тиранических государствах Италии, так как они представляют собой наиболее законченный и ясно выраженный тип нового образования: государства как произведения искусства.
Якоб Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения
- Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 285 с.
ISBN: 978-5-534-10959-7
Якоб Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения - Содержание
Часть I
- Глава I. Введение
- Глава II. Тирания XIV века
- Глава III. Тирания XV века
- Глава IV. Малые тирании XV века
- Глава V. Главнейшие династии в XV веке
- Глава VI. Противники тирании
- Глава VII. Две республики: Венеция и Флоренция
- Глава VIII. Внешняя политика итальянских государств
- Глава IX. Война как предмет искусства
- Глава X. Папство и угрожающая ему опасность
- Заключение
Часть II
- Развитие индивидуальности
- Глава I. Личность в итальянском государстве
- Глава II. Завершение развития личности
- Глава III. Известность и слава в эпоху Возрождения
- Глава IV. Юмор и сатира в эпоху Возрождения
Часть III
- Возрождение древности
- Глава I. Предварительные замечания
- Глава II. Развалины Древнего Рима
- Глава III. Древние писатели
- Глава IV. Гуманизм в XIV веке
- Глава V. Университеты и школы
- Глава VI. Покровители гуманизма
- Глава VII. Реставрация древности: эпистолография и латинская речь
- Глава VIII. Латинский трактат и историческое сочинение
- Глава IX. Латинский характер общего образования
- ГлаваХ. Новолатинская поэзия
- Глава XI. Падение гуманистов в XVI веке
Часть IV
- Глава I. Путешествия итальянцев
- Глава II. Естествознание в Италии
- Глава III. Открытие ландшафтной красоты
- Глава IV. Открытие человека; внутренний мир человека в поэзии
- Глава V. Биографии и автобиографии
- Глава VI. Характеристика народов и городов
- Глава VII. Изображение внешности человека
- Глава VIII. Жанровое изображение в литературе
Часть V
- Глава I Уравнение сословий
- Глава II. Внешняя красота и комфорт
- Глава III. Язык как фундамент общественности
- Глава IV. Высшая форма общественности
- Глава V. Идеальный общественный человек
- Глава VI. Положение женщины
- Глава VII. Домашний быт
- Глава VIII. Празднества
Часть VI
- Глава I. Нравственность
- Глава II. Религия в ежедневной жизни
- Глава III. Религия и дух эпохи Возрождения
- Глава IV. Древнее и новое суеверие
- Глава V. Упадок религии вообще
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