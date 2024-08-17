Политическое состояние Италии в XIII веке. В результате предшествовавшей борьбы между папами и Гогенштауфенами политическое состояние Италии в эпоху Возрождения имеет свои отличительные особенности по сравнению с политическим строем других государств на Западе. Во Франции, Испании и Англии феодальный строй сложился так, что с течением времени должен был естественным образом вести к образованию единой монархии; в Германии феодализм, внешне по крайней мере, поддерживал государственное единство, и только в одной Италии ленная система не нашла почвы и не пустила прочных корней. В XIV веке, правда, императоры и короли при благоприятных обстоятельствах встречали в Италии торжественный прием, но только в качестве покровителей и защитников итальянских деспотов, а не в качестве феодальных господ. С другой стороны, папство с его креатурами, приверженцами и духовным авторитетом было в достаточной мере сильно, чтобы мешать объединению, но в то же время слишком слабо, чтобы самому создать такого рода объединение.

Новая жизнь проявляется в самых разнообразных формах, как в республиканских городах, так равно и в тиранических государствах, причем новыми началами обусловливается не только внутренний строй, но и внешняя политика городов и тиранов.

В настоящем исследовании мы ограничимся изучением нового строя в тиранических государствах Италии, так как они представляют собой наиболее законченный и ясно выраженный тип нового образования: государства как произведения искусства.

Якоб Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения

- Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 285 с.

ISBN: 978-5-534-10959-7

Якоб Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения - Содержание

Часть I

Глава I. Введение

Глава II. Тирания XIV века

Глава III. Тирания XV века

Глава IV. Малые тирании XV века

Глава V. Главнейшие династии в XV веке

Глава VI. Противники тирании

Глава VII. Две республики: Венеция и Флоренция

Глава VIII. Внешняя политика итальянских государств

Глава IX. Война как предмет искусства

Глава X. Папство и угрожающая ему опасность

Заключение

Часть II

Развитие индивидуальности

Глава I. Личность в итальянском государстве

Глава II. Завершение развития личности

Глава III. Известность и слава в эпоху Возрождения

Глава IV. Юмор и сатира в эпоху Возрождения

Часть III

Возрождение древности

Глава I. Предварительные замечания

Глава II. Развалины Древнего Рима

Глава III. Древние писатели

Глава IV. Гуманизм в XIV веке

Глава V. Университеты и школы

Глава VI. Покровители гуманизма

Глава VII. Реставрация древности: эпистолография и латинская речь

Глава VIII. Латинский трактат и историческое сочинение

Глава IX. Латинский характер общего образования

ГлаваХ. Новолатинская поэзия

Глава XI. Падение гуманистов в XVI веке

Часть IV

Глава I. Путешествия итальянцев

Глава II. Естествознание в Италии

Глава III. Открытие ландшафтной красоты

Глава IV. Открытие человека; внутренний мир человека в поэзии

Глава V. Биографии и автобиографии

Глава VI. Характеристика народов и городов

Глава VII. Изображение внешности человека

Глава VIII. Жанровое изображение в литературе

Часть V

Глава I Уравнение сословий

Глава II. Внешняя красота и комфорт

Глава III. Язык как фундамент общественности

Глава IV. Высшая форма общественности

Глава V. Идеальный общественный человек

Глава VI. Положение женщины

Глава VII. Домашний быт

Глава VIII. Празднества

Часть VI