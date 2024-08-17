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Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения

Якоб Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art
Политическое состояние Италии в XIII веке. В результате предшествовавшей борьбы между папами и Гогенштауфенами политическое состояние Италии в эпоху Возрождения имеет свои отличительные особенности по сравнению с политическим строем других государств на Западе. Во Франции, Испании и Англии феодальный строй сложился так, что с течением времени должен был естественным образом вести к образованию единой монархии; в Германии феодализм, внешне по крайней мере, поддерживал государственное единство, и только в одной Италии ленная система не нашла почвы и не пустила прочных корней. В XIV веке, правда, императоры и короли при благоприятных обстоятельствах встречали в Италии торжественный прием, но только в качестве покровителей и защитников итальянских деспотов, а не в качестве феодальных господ. С другой стороны, папство с его креатурами, приверженцами и духовным авторитетом было в достаточной мере сильно, чтобы мешать объединению, но в то же время слишком слабо, чтобы самому создать такого рода объединение.
Новая жизнь проявляется в самых разнообразных формах, как в республиканских городах, так равно и в тиранических государствах, причем новыми началами обусловливается не только внутренний строй, но и внешняя политика городов и тиранов.
В настоящем исследовании мы ограничимся изучением нового строя в тиранических государствах Италии, так как они представляют собой наиболее законченный и ясно выраженный тип нового образования: государства как произведения искусства.

Якоб Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения

- Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 285 с.
ISBN: 978-5-534-10959-7

Якоб Буркхардт - Культура Италии в эпоху Возрождения - Содержание

Часть I
  • Глава I. Введение
  • Глава II. Тирания XIV века
  • Глава III. Тирания XV века
  • Глава IV. Малые тирании XV века
  • Глава V. Главнейшие династии в XV веке
  • Глава VI. Противники тирании
  • Глава VII. Две республики: Венеция и Флоренция
  • Глава VIII. Внешняя политика итальянских государств
  • Глава IX. Война как предмет искусства
  • Глава X. Папство и угрожающая ему опасность
  • Заключение
Часть II
  • Развитие индивидуальности
  • Глава I. Личность в итальянском государстве
  • Глава II. Завершение развития личности
  • Глава III. Известность и слава в эпоху Возрождения
  • Глава IV. Юмор и сатира в эпоху Возрождения
Часть III
  • Возрождение древности
  • Глава I. Предварительные замечания
  • Глава II. Развалины Древнего Рима
  • Глава III. Древние писатели
  • Глава IV. Гуманизм в XIV веке
  • Глава V. Университеты и школы
  • Глава VI. Покровители гуманизма
  • Глава VII. Реставрация древности: эпистолография и латинская речь
  • Глава VIII. Латинский трактат и историческое сочинение
  • Глава IX. Латинский характер общего образования
  • ГлаваХ. Новолатинская поэзия
  • Глава XI. Падение гуманистов в XVI веке
Часть IV
  • Глава I. Путешествия итальянцев
  • Глава II. Естествознание в Италии
  • Глава III. Открытие ландшафтной красоты
  • Глава IV. Открытие человека; внутренний мир человека в поэзии
  • Глава V. Биографии и автобиографии
  • Глава VI. Характеристика народов и городов
  • Глава VII. Изображение внешности человека
  • Глава VIII. Жанровое изображение в литературе
Часть V
  • Глава I Уравнение сословий
  • Глава II. Внешняя красота и комфорт
  • Глава III. Язык как фундамент общественности
  • Глава IV. Высшая форма общественности
  • Глава V. Идеальный общественный человек
  • Глава VI. Положение женщины
  • Глава VII. Домашний быт
  • Глава VIII. Празднества
Часть VI
  • Глава I. Нравственность
  • Глава II. Религия в ежедневной жизни
  • Глава III. Религия и дух эпохи Возрождения
  • Глава IV. Древнее и новое суеверие
  • Глава V. Упадок религии вообще
Views 407
Rating 5.0 / 5
Added 17.08.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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