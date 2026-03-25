Турцова - Вход Господень в Иерусалим
Торжественно и медленно приближается к городу Сын Божий. Взоры всех присутствующих обращены к Нему. Восхваляют Учителя следующие за Ним апостолы. Услышав о приходе Спасителя, горожане оставили свои повседневные заботы и вышли Ему навстречу. В сомнении, они на мгновение замерли: Долгожданный Мессия! Он ли это?» Но небо засияло Божественным светом, славя Господа. Его золотые блики отразились на горе, башенках града и лицах людей. И, внезапно, что-то таинственное, необъяснимое озарило души жителей Иерусалима: «Осанна!» — обратились к Спасителю первые. «Осанна!» — подхватили другие. И вот уже слилось приветствие многолюдной толпы в единый тихий и благоговейный глас. Радуются дети, устилая путь Господа Иисуса Христа одеждами и ветвями. Не разумом, а чистыми детскими сердцами постигают они величие происходящего. Лик же Спасителя исполнен печали: Его не трогают ни торжество учеников, ни смиренное ликование народа. Сейчас Он сойдет с осла и как простой паломник войдет в царственный град Иерусалим. А за его стенами Спасителя ждут отречение учеников, отступничество народа, страдания и гибель. Многое тревожит душу Господа. Но Он неуклонно следует к воротам Иерусалима: час настал, и Сын Божий исполнит великую волю Отца, отдав жизнь во имя искупления грехов человеческих. Своим распятием на Кресте Он победит смерть и откроет всему живому путь в Царство Небесное.
Автор иконы из Благовещенского собора Московского Кремля, тонкий художник, блистательно владеющий средствами живописи, сумел передать все многообразие чувств, испытываемых участниками события. Доминирующие в иконе светлые краски, строго продуманные ритмические соотношения одновременно рождают ощущения радости и тихой грусти, покоя и надвигающейся драмы. Эта неоднозначность переживаний осознается всякий раз при прочтении древних текстов, описывающих мессианский Вход Христа Спасителя в день посвященного Ему Вербного воскресения. Поэтому прежде, чем продолжить рассказ о шедевре безвестного московского мастера, который мы поместим в конце книги, нам предстоит ознакомиться с историей великого события и его праздника, их письменными и художественными источниками.
Русская икона - Турцова Нина Михайловна - Вход Господень в Иерусалим
СПб.: ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.
ISBN 978-5-00000-021 -2
Турцова Нина Михайловна - Вход Господень в Иерусалим - Содержание
СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ
ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ
