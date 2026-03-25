Турцова - Вход Господень в Иерусалим

Торжественно и медленно приближа­ется к городу Сын Божий. Взоры всех присутствующих обращены к Нему. Восхваляют Учителя следующие за Ним апостолы. Услышав о приходе Спаси­теля, горожане оставили свои повсед­невные заботы и вышли Ему навстречу. В сомнении, они на мгновение замерли: Долгожданный Мессия! Он ли это?» Но небо засияло Божественным светом, славя Господа. Его золотые блики отра­зились на горе, башенках града и лицах людей. И, внезапно, что-то таинствен­ное, необъяснимое озарило души жите­лей Иерусалима: «Осанна!» — обратились к Спасителю первые. «Осанна!» — под­хватили другие. И вот уже слилось при­ветствие многолюдной толпы в единый тихий и благоговейный глас. Радуются дети, устилая путь Господа Иисуса Хри­ста одеждами и ветвями. Не разумом, а чистыми детскими сердцами постига­ют они величие происходящего. Лик же Спасителя исполнен печали: Его не тро­гают ни торжество учеников, ни сми­ренное ликование народа. Сейчас Он сойдет с осла и как простой паломник войдет в царственный град Иерусалим. А за его стенами Спасителя ждут отрече­ние учеников, отступничество народа, страдания и гибель. Многое тревожит душу Господа. Но Он неуклонно следует к воротам Иерусалима: час настал, и Сын Божий исполнит великую волю Отца, отдав жизнь во имя искупления грехов че­ловеческих. Своим распятием на Кресте Он победит смерть и откроет всему живо­му путь в Царство Небесное.

Автор иконы из Благовещенского собора Московского Кремля, тонкий художник, блистательно владеющий средствами живописи, сумел передать все многообразие чувств, испытывае­мых участниками события. Доминиру­ющие в иконе светлые краски, строго продуманные ритмические соотноше­ния одновременно рождают ощущения радости и тихой грусти, покоя и надви­гающейся драмы. Эта неоднозначность переживаний осознается всякий раз при прочтении древних текстов, описываю­щих мессианский Вход Христа Спасите­ля в день посвященного Ему Вербного воскресения. Поэтому прежде, чем про­должить рассказ о шедевре безвестного московского мастера, который мы поме­стим в конце книги, нам предстоит озна­комиться с историей великого события и его праздника, их письменными и ху­дожественными источниками.

Русская икона - Турцова Нина Михайловна - Вход Господень в Иерусалим

СПб.: ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.

ISBN 978-5-00000-021 -2

Турцова Нина Михайловна - Вход Господень в Иерусалим - Содержание