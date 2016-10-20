Думается, что данное учебное пособие сможет поспособствовать не только непосредственному изучению реалистической литературы Франции и Англии, но и даст пищу для размышлений над спецификой словесности русского реализма, а также словесности аналогичного периода Германии, Австрии и Америки. Необходимую поддержку этим размышлениям читатель найдет в библиографическом разделе учебного пособия.

Самостоятельность учебной работы студента также поддерживает и то, что в изложении разных интерпретаций одного и того же текста мы не стремились к обозначению тех, которые студент должен предпочесть в обязательном порядке.

Приводя разные, подчас противоположные точки зрения на один и тот же предмет (например, загадочное название произведения или загадочный поступок героя), мы хотели бы предоставить нашему читателю возможность творческого поиска собственного мнения. При этом особенно хочется подчеркнуть, что адекватность собственной интерпретации возможно измерить только внимательным прочтением полного текста произведения.

Ольга Наумовна Турышева - История зарубежной литературы XIX века: Реализм

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014 г. – 76 с.

ISBN 978-5-7996-1138-5

Ольга Наумовна Турышева - История зарубежной литературы XIX века: Реализм – Содержание

Предисловие

Введение

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕАЛИЗМ

Французский реализм 1830–1840-х годов

Французский реализм 1850–1860-х годов

АНГЛИЙСКИЙ РЕАЛИЗМ

Чарльз Диккенс (1812–1870)

Уильям Мейкпис Теккерей (1811–1863)

Шарлотта Бронте (1816–1856) Эмили Бронте (1818–1848)

Список литературы

Ольга Наумовна Турышева - История зарубежной литературы XIX века: Реализм - Введение

К определению понятия

Относительно содержания понятия «реализм» исследователи до сих пор ведут споры. В рамках традиционной точки зрения реализм рассматривается как литературное направление, пришедшее на смену романтизму и становящееся в напряженном диалоге с ним.

В соответствии с популярной сейчас концепцией развития литературы в XIX веке понятием «реализм» принято обозначать не самостоятельное литературное направление, а литературное течение, возникшее внутри романтизма. В рамках данной теории всю литературную эпоху XIX века исследователи определяют как эпоху романтическую, при этом выделяя внутри нее ряд сосуществующих и эстетически связанных друг с другом течений. В европейских литературах это собственно романтизм (конец XVIII века – 30–40-е годы XIX века), реализм (30–40-е – 60–70-е годы XIX века), а также течения, сложившиеся в конце XIX века: натурализм, символизм, импрессионизм, неоромантизм и другие. Согласно этому взгляду, реализм является доминирующим течением в литературе второй половины XIX века.

Данная точка зрения возникла в современной науке на почве обнаружения сущностных сходств в поэтике и тематике разных течений литературы XIX века. Однако эстетические концепции, выработанные в рамках этих течений, обладают и серьезными отличиями. На специфике изображения человека в литературе реализма мы и остановим первоначально внимание нашего читателя.

Идеология, определившая становление реализма

Литература реализма отражает характерное для эпохи второй половины XIX века представление о человеке. В его основе лежит идея социальности человеческой личности. Эта идея складывается в полемике с тем пониманием человека, которое питало романтическую литературу. Идеологию романтиков, напомним, отличал культ самодостаточного и активного героя, противопоставляющего себя реальной действительности и самостоятельно формирующего обстоятельства своей жизни. Реалисты, наоборот, рассматривают человека как существо социальное, то есть вписанное в контекст общественной жизни и во всех своих проявлениях обусловленное социальными обстоятельствами.

Данная концепция сложилась под влиянием позитивизма, который принято рассматривать в качестве философской основы реализма. Это философское учение возникло в западноевропейской мысли начала XIX века. Его специфическим предметом стала современная социальная жизнь. Позитивисты стремились обнаружить те закономерности, которым в своем развитии подчиняется общество и под действием которых складывается поведение человека в нем.

Центральную идею позитивизма составляет тезис о том, что в социальном мире действуют закономерности, подобные тем, которые определяют жизнь природы, и, следовательно, все происходящее с человеком в обществе можно объяснить «естественными» (как позднее скажет французский философ Ипполит Тэн), объективными причинами. К таким причинам позитивисты относили особенности национального характера, географическую и климатическую среду, историческую ситуацию и, главное, социальный статус человека и социальный контекст его жизни.

В намерении выявить и описать эти закономерности позитивисты обращаются к результатам самых современных научных исследований в области истории, этнографии, естествознания. Так, историческая наука 30–40-х годов XIX века «снабдила» позитивизм идеей классовой структуры общества. Эта идея позволила позитивистам выстраивать объяснение поведения человека на основе его сословной принадлежности. А стремительно развивающееся в первой половине XIX века естествознание было воспринято позитивизмом как ключ к объяснению самых разных особенностей европейской жизни того времени. Такие характерные для срединных десятилетий XIX века процессы, как распространение рыночных отношений, формирование среднего класса, буржуазные революции, рост производства и городов, позитивисты склонны были описывать по аналогии с теми природными закономерностями, которые Ч. Дарвин вывел в своей эволюционной теории. Хотя его труд «Происхождение видов путем естественного отбора» вышел в 1859 году, похожие идеи ранее были высказаны рядом других биологов, на достижения которых позитивисты и опирались в своих размышлениях об обществе, начиная уже с первых десятилетий XIX века.

С точки зрения философа Огюста Конта, который является основоположником позитивизма во Франции, наука (в отличие от религии и идеалистической философии романтизма) обеспечивает человека «позитивным», то есть достоверным, практическим, полезным знанием о мире. Поэтому философия, ориентированная на научный анализ социальной жизни, и получила название «позитивизм».

Эстетика реализма

Эстетику реализма образует взгляд на литературу как научную (в позитивистском смысле этого слова) форму знания о мире и человеке. Поэтому основу эстетики реализма составляет установка на достоверное, правдивое, объективное изображение реальной действительности. Декларация такого изображения отличает взгляды многих писателей-реалистов. Так, О. де Бальзак цель литературы связывает с тем, чтобы «изображать явления такими, какие они есть». При этом он именует себя «секретарем, пишущим под диктовку Современности». Это самоопределение выразительно демонстрирует выше обозначенную позицию: Бальзак как бы отказывается от собственного авторства, присваивая его самóй действительности. Другое яркое выражение данной эстетической позиции находим в знаменитом пассаже из романа Ф. Стендаля «Красное и черное», где автор уподобляет свое произведение зеркалу, которое «наводится на большую дорогу»: «Роман – зеркало, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы».