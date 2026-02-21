Творения блаженного Иеронима Стридонского

Творческое наследие блаженного Иеронима Стридонского (ок. 347–420) представляет собой колоссальный корпус трудов, оказавших определяющее влияние на западное богословие и культуру. Центральным делом его жизни стал перевод Библии на латинский язык, известный как Вульгата, над которым он трудился около двадцати лет. Помимо этого, Иероним оставил после себя множество экзегетических трактатов, в которых он мастерски сочетал глубокое знание еврейских и греческих оригиналов с церковным преданием, стремясь прежде всего к раскрытию исторического и буквального смысла Писания.

Его обширное литературное наследие включает в себя толкования на Евангелие от Матфея, на пророков (таких как Иона, Иеремия и Иезекииль), а также на Послания апостола Павла. Иероним прославился как выдающийся полемист, защищавший чистоту веры и идеалы аскетизма в трудах против Гелвидия, ариан и пелагиан. Особняком стоят его «Письма», которые вышли за рамки частной переписки и превратились в общественные проповеди о духовной жизни, девстве и монашеском подвиге, отличающиеся изысканным стилем и богословской глубиной.

Библиотека творений св. Отцов и учителей Церкви

Издание Киевской Духовной Академии

1882 г. - 1900 г.

Творения блаженного Иеронима Стридонского - Толкования на книги пророков - Содержание

DJVU 18 книг толкований на пророка Исайю 1-8 - DJVU 18 книг толкований на пророка Исайю 9-14 - DJVU 18 книг толкований на пророка Исайю 15-18 - DJVU 14 книг толкований на пророка Иезекииля 1-8 - DJVU 14 книг толкований на пророка Иезекииля 9-14 - DJVU Толкования на книгу пророка Аввакума - DJVU Толкования на книгу пророка Ионы - DJVU Толкования на книгу пророка Амоса - DJVU Толкования на книгу пророка Михея - DJVU Толкования на книгу пророка Наума - DJVU Екклезиаст, Песнь Песней, Иеремия - DJVU Толкования на книгу пророка Авдия - DJVU Толкования на книгу пророка Софонии - DJVU Толкования на книги Захарии, Малахии - DJVU Толкования на книгу Осии - DJVU Толкования на книгу Аггея

Related Books

All Books