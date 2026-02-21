Творческое наследие блаженного Иеронима Стридонского (ок. 347–420) представляет собой колоссальный корпус трудов, оказавших определяющее влияние на западное богословие и культуру. Центральным делом его жизни стал перевод Библии на латинский язык, известный как Вульгата, над которым он трудился около двадцати лет. Помимо этого, Иероним оставил после себя множество экзегетических трактатов, в которых он мастерски сочетал глубокое знание еврейских и греческих оригиналов с церковным преданием, стремясь прежде всего к раскрытию исторического и буквального смысла Писания.

Его обширное литературное наследие включает в себя толкования на Евангелие от Матфея, на пророков (таких как Иона, Иеремия и Иезекииль), а также на Послания апостола Павла. Иероним прославился как выдающийся полемист, защищавший чистоту веры и идеалы аскетизма в трудах против Гелвидия, ариан и пелагиан. Особняком стоят его «Письма», которые вышли за рамки частной переписки и превратились в общественные проповеди о духовной жизни, девстве и монашеском подвиге, отличающиеся изысканным стилем и богословской глубиной.

Библиотека творений св. Отцов и учителей Церкви

Творения блаженного Иеронима Стридонского

Издание Киевской Духовной Академии

1882 г. - 1900 г.

Творения блаженного Иеронима Стридонского - Толкования на книги пророков - Содержание

18 книг толкований на пророка Исайю 1-8
18 книг толкований на пророка Исайю 9-14
18 книг толкований на пророка Исайю 15-18
14 книг толкований на пророка Иезекииля 1-8
14 книг толкований на пророка Иезекииля 9-14
Толкования на книгу пророка Аввакума
Толкования на книгу пророка Ионы
Толкования на книгу пророка Амоса
Толкования на книгу пророка Михея
Толкования на книгу пророка Наума
Екклезиаст, Песнь Песней, Иеремия
Толкования на книгу пророка Авдия
Толкования на книгу пророка Софонии
Толкования на книги Захарии, Малахии
Толкования на книгу Осии
Толкования на книгу Аггея