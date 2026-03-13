Книга Александра Тягло «Критическое мышление на основе элементарной логики» представляет собой фундаментальное учебное пособие, направленное на развитие навыков рационального анализа информации и защиты от манипуляций. Автор ставит задачу перекинуть мост между классической формальной логикой и её практическим применением в повседневных и профессиональных ситуациях. Основная идея произведения заключается в том, что критическое мышление — это не врожденный талант, а дисциплинированный навык, который позволяет человеку эффективно оценивать аргументы, выявлять скрытые ошибки и принимать обоснованные решения в условиях избытка противоречивых данных.

Содержательная часть пособия структурирована таким образом, чтобы читатель последовательно осваивал инструментарий критического анализа. Автор подробно разбирает структуру аргументации (тезисы, доводы, допущения), основы дедуктивного и индуктивного выводов, а также технику построения доказательств. Значительное внимание уделяется «логическим ловушкам» и софизмам, которые часто используются в политической риторике и рекламе. Книга содержит множество практических упражнений и примеров из реальной жизни, что помогает закрепить теоретические знания и научиться применять их для анализа текстов, медиа-сообщений и устных дискуссий.

Текст написан в строгом, но доступном академическом стиле, характерном для качественного учебного издания. Александр Тягло акцентирует внимание на этическом аспекте критического мышления, подчеркивая, что оно должно служить не средством победы в споре любой ценой, а инструментом поиска истины. Работа служит незаменимым пособием для студентов гуманитарных специальностей, юристов, журналистов и всех, кто стремится сохранить интеллектуальную автономию. Это чтение помогает выработать внутренний фильтр, позволяющий отделять факты от мнений и строить свою жизнь на фундаменте осознанного и логически выверенного выбора.

Харьков, 2001 . - 210 с.

ISBN 966-623-105-0

Александр Тягло - Критическое мышление на основе элементарной логики - Учебное пособие - Содержание

Введение

0.1. Зачем изучать науку логики и овладевать мастерством критического мышления?

0.2. Понятие о критическом мышлении 0.2.1. Логика и критическое мышление 0.2.2. Понятие и виды ошибок 0.2.3. Логика критического мышления

Контрольные вопросы и практические упражнения

Раздел первый - Анализ аргументированного рассуждения

1.1. Первый критический вопрос. В чем проблема и предлагаемое по ней заключение? 1.1.1. Понятие о проблеме и заключении 1.1.2. Как найти проблему? 1.1.3. Как найти заключение? 1.1.4. Нетривиальные случаи выделения проблемы и заключения 1.1.5. Подмена связки "проблема - заключение"

1.2. Второй критический вопрос. Какие резоны обосновывают предлагаемое заключение? 1.2.1. Понятие аргумента как системы "заключение + резоны" 1.2.2. Как вычленять резоны?

1.3. Третий критический вопрос. Какова структура аргумента?

1.4. Диаграммирование аргумента и контраргумента

Контрольные вопросы и практические упражнения

Раздел второй - Понимание аргументированного рассуждения

2.1. О процессе понимания

2.2. Четвертый критический вопрос. Какие слова или фразы неоднозначны?

2.3. Пятый критический вопрос. Есть ли в тексте пустые или плохо определенные понятия?

2.4. Средства прояснения слов и фраз

2.5. Шестой критический вопрос. В чем состоят явные и неявные ценностные предположения аргумента?

2.6. Седьмой критический вопрос. Каковы явные и неявные дескриптивные предположения?

2.7. Восьмой критический вопрос. Каковы условия приемлемости аргумента?

2.8. Некоторые рекомендации по композиции (составлению текстов)

Контрольные вопросы и практические упражнения

Раздел третий - Оценка проблемы и аргумента

3.1. Сущность оценки проблемы и аргумента

3.2. Девятый критический вопрос. Корректна ли проблема?

3.3. Десятый критический вопрос. Соответствует ли заключение проблеме?

3.4. Одиннадцатый критический вопрос. Насколько хороши резоны? 3.4.1. Резоны-факты 3.4.2. Статистические данные как резоны 3.4.3. Резоны-законы 3.4.4. Резоны-аксиомы 3.4.5. Заключение эксперта как резон

3.5. Двенадцатый критический вопрос. Правильно ли построены умозаключения?

3.6. Тринадцатый критический вопрос. Силен ли аргумент?

3.7. Обобщенная формула оценки силы аргумента с независимыми резонами

3.8. Важность учета контрдоводов.

Контрольные вопросы и практические упражнения

Раздел четвертый - Критика аргументированного рассуждения

4.1. Основания и сущность критики

4.2. Алгоритм критики

4.3. Четырнадцатый критический вопрос. Какие логические ошибки допущены?

4.4. Пятнадцатый критический вопрос. Какие еще разумные модификации проблемы или заключения по ней возможны?

Контрольные вопросы и практические упражнения

Сведем все вместе! Пример полного цикла критического мышления (Вместо заключения)