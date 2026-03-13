Тягло - Критическое мышление на основе элементарной логики

Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Educational

Книга Александра Тягло «Критическое мышление на основе элементарной логики» представляет собой фундаментальное учебное пособие, направленное на развитие навыков рационального анализа информации и защиты от манипуляций. Автор ставит задачу перекинуть мост между классической формальной логикой и её практическим применением в повседневных и профессиональных ситуациях. Основная идея произведения заключается в том, что критическое мышление — это не врожденный талант, а дисциплинированный навык, который позволяет человеку эффективно оценивать аргументы, выявлять скрытые ошибки и принимать обоснованные решения в условиях избытка противоречивых данных.

Содержательная часть пособия структурирована таким образом, чтобы читатель последовательно осваивал инструментарий критического анализа. Автор подробно разбирает структуру аргументации (тезисы, доводы, допущения), основы дедуктивного и индуктивного выводов, а также технику построения доказательств. Значительное внимание уделяется «логическим ловушкам» и софизмам, которые часто используются в политической риторике и рекламе. Книга содержит множество практических упражнений и примеров из реальной жизни, что помогает закрепить теоретические знания и научиться применять их для анализа текстов, медиа-сообщений и устных дискуссий.

Текст написан в строгом, но доступном академическом стиле, характерном для качественного учебного издания. Александр Тягло акцентирует внимание на этическом аспекте критического мышления, подчеркивая, что оно должно служить не средством победы в споре любой ценой, а инструментом поиска истины. Работа служит незаменимым пособием для студентов гуманитарных специальностей, юристов, журналистов и всех, кто стремится сохранить интеллектуальную автономию. Это чтение помогает выработать внутренний фильтр, позволяющий отделять факты от мнений и строить свою жизнь на фундаменте осознанного и логически выверенного выбора.

Александр Тягло - Критическое мышление на основе элементарной логики - Учебное пособие

Харьков, 2001 . - 210 с.

ISBN 966-623-105-0

Александр Тягло - Критическое мышление на основе элементарной логики - Учебное пособие - Содержание

Введение

  • 0.1. Зачем изучать науку логики и овладевать мастерством критического мышления?

  • 0.2. Понятие о критическом мышлении

    • 0.2.1. Логика и критическое мышление

    • 0.2.2. Понятие и виды ошибок

    • 0.2.3. Логика критического мышления

  • Контрольные вопросы и практические упражнения

Раздел первый - Анализ аргументированного рассуждения

  • 1.1. Первый критический вопрос. В чем проблема и предлагаемое по ней заключение?

    • 1.1.1. Понятие о проблеме и заключении

    • 1.1.2. Как найти проблему?

    • 1.1.3. Как найти заключение?

    • 1.1.4. Нетривиальные случаи выделения проблемы и заключения

    • 1.1.5. Подмена связки "проблема - заключение"

  • 1.2. Второй критический вопрос. Какие резоны обосновывают предлагаемое заключение?

    • 1.2.1. Понятие аргумента как системы "заключение + резоны"

    • 1.2.2. Как вычленять резоны?

  • 1.3. Третий критический вопрос. Какова структура аргумента?

  • 1.4. Диаграммирование аргумента и контраргумента

  • Контрольные вопросы и практические упражнения

Раздел второй - Понимание аргументированного рассуждения

  • 2.1. О процессе понимания

  • 2.2. Четвертый критический вопрос. Какие слова или фразы неоднозначны?

  • 2.3. Пятый критический вопрос. Есть ли в тексте пустые или плохо определенные понятия?

  • 2.4. Средства прояснения слов и фраз

  • 2.5. Шестой критический вопрос. В чем состоят явные и неявные ценностные предположения аргумента?

  • 2.6. Седьмой критический вопрос. Каковы явные и неявные дескриптивные предположения?

  • 2.7. Восьмой критический вопрос. Каковы условия приемлемости аргумента?

  • 2.8. Некоторые рекомендации по композиции (составлению текстов)

  • Контрольные вопросы и практические упражнения

Раздел третий - Оценка проблемы и аргумента

  • 3.1. Сущность оценки проблемы и аргумента

  • 3.2. Девятый критический вопрос. Корректна ли проблема?

  • 3.3. Десятый критический вопрос. Соответствует ли заключение проблеме?

  • 3.4. Одиннадцатый критический вопрос. Насколько хороши резоны?

    • 3.4.1. Резоны-факты

    • 3.4.2. Статистические данные как резоны

    • 3.4.3. Резоны-законы

    • 3.4.4. Резоны-аксиомы

    • 3.4.5. Заключение эксперта как резон

  • 3.5. Двенадцатый критический вопрос. Правильно ли построены умозаключения?

  • 3.6. Тринадцатый критический вопрос. Силен ли аргумент?

  • 3.7. Обобщенная формула оценки силы аргумента с независимыми резонами

  • 3.8. Важность учета контрдоводов.

  • Контрольные вопросы и практические упражнения

Раздел четвертый - Критика аргументированного рассуждения

  • 4.1. Основания и сущность критики

  • 4.2. Алгоритм критики

  • 4.3. Четырнадцатый критический вопрос. Какие логические ошибки допущены?

  • 4.4. Пятнадцатый критический вопрос. Какие еще разумные модификации проблемы или заключения по ней возможны?

  • Контрольные вопросы и практические упражнения

Сведем все вместе! Пример полного цикла критического мышления (Вместо заключения)

Views 54
Rating
Added 13.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

