Тягло - Критическое мышление на основе элементарной логики
Книга Александра Тягло «Критическое мышление на основе элементарной логики» представляет собой фундаментальное учебное пособие, направленное на развитие навыков рационального анализа информации и защиты от манипуляций. Автор ставит задачу перекинуть мост между классической формальной логикой и её практическим применением в повседневных и профессиональных ситуациях. Основная идея произведения заключается в том, что критическое мышление — это не врожденный талант, а дисциплинированный навык, который позволяет человеку эффективно оценивать аргументы, выявлять скрытые ошибки и принимать обоснованные решения в условиях избытка противоречивых данных.
Содержательная часть пособия структурирована таким образом, чтобы читатель последовательно осваивал инструментарий критического анализа. Автор подробно разбирает структуру аргументации (тезисы, доводы, допущения), основы дедуктивного и индуктивного выводов, а также технику построения доказательств. Значительное внимание уделяется «логическим ловушкам» и софизмам, которые часто используются в политической риторике и рекламе. Книга содержит множество практических упражнений и примеров из реальной жизни, что помогает закрепить теоретические знания и научиться применять их для анализа текстов, медиа-сообщений и устных дискуссий.
Текст написан в строгом, но доступном академическом стиле, характерном для качественного учебного издания. Александр Тягло акцентирует внимание на этическом аспекте критического мышления, подчеркивая, что оно должно служить не средством победы в споре любой ценой, а инструментом поиска истины. Работа служит незаменимым пособием для студентов гуманитарных специальностей, юристов, журналистов и всех, кто стремится сохранить интеллектуальную автономию. Это чтение помогает выработать внутренний фильтр, позволяющий отделять факты от мнений и строить свою жизнь на фундаменте осознанного и логически выверенного выбора.
Александр Тягло - Критическое мышление на основе элементарной логики - Учебное пособие
Харьков, 2001 . - 210 с.
ISBN 966-623-105-0
Александр Тягло - Критическое мышление на основе элементарной логики - Учебное пособие - Содержание
Введение
0.1. Зачем изучать науку логики и овладевать мастерством критического мышления?
0.2. Понятие о критическом мышлении
0.2.1. Логика и критическое мышление
0.2.2. Понятие и виды ошибок
0.2.3. Логика критического мышления
Контрольные вопросы и практические упражнения
Раздел первый - Анализ аргументированного рассуждения
1.1. Первый критический вопрос. В чем проблема и предлагаемое по ней заключение?
1.1.1. Понятие о проблеме и заключении
1.1.2. Как найти проблему?
1.1.3. Как найти заключение?
1.1.4. Нетривиальные случаи выделения проблемы и заключения
1.1.5. Подмена связки "проблема - заключение"
1.2. Второй критический вопрос. Какие резоны обосновывают предлагаемое заключение?
1.2.1. Понятие аргумента как системы "заключение + резоны"
1.2.2. Как вычленять резоны?
1.3. Третий критический вопрос. Какова структура аргумента?
1.4. Диаграммирование аргумента и контраргумента
Контрольные вопросы и практические упражнения
Раздел второй - Понимание аргументированного рассуждения
2.1. О процессе понимания
2.2. Четвертый критический вопрос. Какие слова или фразы неоднозначны?
2.3. Пятый критический вопрос. Есть ли в тексте пустые или плохо определенные понятия?
2.4. Средства прояснения слов и фраз
2.5. Шестой критический вопрос. В чем состоят явные и неявные ценностные предположения аргумента?
2.6. Седьмой критический вопрос. Каковы явные и неявные дескриптивные предположения?
2.7. Восьмой критический вопрос. Каковы условия приемлемости аргумента?
2.8. Некоторые рекомендации по композиции (составлению текстов)
Контрольные вопросы и практические упражнения
Раздел третий - Оценка проблемы и аргумента
3.1. Сущность оценки проблемы и аргумента
3.2. Девятый критический вопрос. Корректна ли проблема?
3.3. Десятый критический вопрос. Соответствует ли заключение проблеме?
3.4. Одиннадцатый критический вопрос. Насколько хороши резоны?
3.4.1. Резоны-факты
3.4.2. Статистические данные как резоны
3.4.3. Резоны-законы
3.4.4. Резоны-аксиомы
3.4.5. Заключение эксперта как резон
3.5. Двенадцатый критический вопрос. Правильно ли построены умозаключения?
3.6. Тринадцатый критический вопрос. Силен ли аргумент?
3.7. Обобщенная формула оценки силы аргумента с независимыми резонами
3.8. Важность учета контрдоводов.
Контрольные вопросы и практические упражнения
Раздел четвертый - Критика аргументированного рассуждения
4.1. Основания и сущность критики
4.2. Алгоритм критики
4.3. Четырнадцатый критический вопрос. Какие логические ошибки допущены?
4.4. Пятнадцатый критический вопрос. Какие еще разумные модификации проблемы или заключения по ней возможны?
Контрольные вопросы и практические упражнения
Сведем все вместе! Пример полного цикла критического мышления (Вместо заключения)
