Тярк - Толкование Евангелия от Марка
Книга Освальда Тярка «Толкование Евангелия от Марка» представляет собой глубокий и систематический комментарий к самому краткому и динамичному из четырех Евангелий. Автор, обладая редким сочетанием академической эрудиции и духовной проницательности, ставит задачу раскрыть перед читателем образ Иисуса Христа как Страдающего Слуги и Сына Божьего, чье служение наполнено силой и действием. Основная идея произведения заключается в том, чтобы помочь читателю не просто ознакомиться с историческими фактами жизни Спасителя, но соприкоснуться с самой сутью Его миссии, которая требует от каждого человека решительного отклика и следования за Ним.
Содержательная часть книги следует за структурой Евангелия, предлагая последовательный разбор каждой главы и стиха. Тярк уделяет значительное внимание характерным чертам повествования Марка: лаконичности, акценту на чудесах и делах Иисуса, а также теме «мессианской тайны». Автор детально анализирует контекст каждой притчи и исцеления, связывая их с общим замыслом Евангелия — подготовить учеников к пониманию необходимости крестных страданий Христа. В книге подробно рассматриваются ключевые моменты: исповедание Петра, Преображение, Гефсиманская борьба и воскресение, при этом Тярк мастерски выявляет тонкие психологические детали в поведении апостолов и окружающих Иисуса людей.
Текст написан в классическом экзегетическом стиле, где строгое следование библейскому тексту гармонично сочетается с практическими наставлениями для современной христианской жизни. Освальд Тярк избегает излишней сухости, превращая комментарий в живое пастырское слово, которое обличает, утешает и вдохновляет. Работа служит ценным пособием для проповедников, преподавателей воскресных школ и всех серьезных исследователей Библии, желающих увидеть в Евангелии от Марка не только хронику событий, но и величественный портрет Того, Кто пришел, чтобы послужить и отдать Свою душу для искупления многих.
О. А. Тярк – Толкование Евангелия от Марка
Нет выходных данных. – 328 с.
О. А. Тярк – Толкование Евангелия от Марка – Содержание
Введение
Взаимосвязь между Марком и апостолом Петром - Начало Евангелия - Пришествие Иисуса Христа принесло Евангелие - Иисус Христос - Сын Божий - Предтеча Иисуса Христа /Марк. 1,2-8/ - Крещение Иисуса Христа /Марк. 1,9-11/ - Искушение Иисуса Христа /Марк. 1,12-13/ - Начало проповеди Евангелия - Содержание проповеди Евангелия - Условия для обретения Царствия Божия - В силе Духа - Сила слова Иисуса Христа - Власть над болезнями /Марк. 1,29-34/ - Новые возможности - Исцеление прокаженного /Марк. 1,40-45/ - Власть Христа прощать грехи /Марк. 2,1-12/ - В обществе грешников /Марк. 2,13-17/ - Обновленная жизнь веры /Марк. 2,18/ - Господин субботы /Марк. 2,23-28/ - Человек с иссохшей рукой /Марк. 3,1-6/ - Новый период служения Иисуса Христа /Марк. 3,7-12/ - Избрание двенадцати /Марк 3,13-19/ - Под критикой родственников /Марк. 3,20-21; 31-35/ - Под критикой недругов /Марк. 3,22-30/ - Притчи /Марк. 4,1-12/ - Притча о сеятеле /Марк. 4,3-20/ - Притча о свече на подсвечнике /Марк. 4,21-25/ - Притча о произрастании семени /Марк. 4,26-29/ - Притча о горчичном зерне /Марк. 4,30-34/ - Иисус Христос усмиряет бурю /Марк. 4,35-41/ - Исцеление бесноватого /Марк. 5,1-20/ - Влияние чуда Иисуса Христа - Исцеление женщины, страдающей хронической болезнью Марк. 5,25-34/ - Воскрешение дочери Иаира /Марк. 5,21-24; 35-43/ - Иисус Христос в родном городе /Марк. 6,1-6/ - Отправление двенадцати учеников - Условия труда - Последствия - Ирод /Марк. 6,14-29/ - Пробуждающаяся совесть - Усыпление пробудившейся совести - Насыщение пяти тысяч /Марк. 6,30-44/ - Духовная сторона чуда насыщения пяти тысяч - Власть над природой - Влияние чуда - Ученики на озере - Иисус Христос молится на горе - Связь между Иисусом Христом и учениками - Конфликт с книжниками и фарисеями /Марк. 6,53-7,23/ - Ответ Христа - Иисус Христос в пределах Тирских и Сидонских /Марк. 7,24-30/ - Сирофиникиянка - Исцеление глухонемого /Марк. 7,31-37/ - Насыщение четырех тысяч /Марк. 8,1-10/ - Знамение с неба /Марк. 8,11-21/ - Предупреждение ученикам - Исцеление слепого /Марк. 8,22-26/ - Исповедание Петра /Марк. 8,27-30/ - Отзыв Иисуса Христа - Путь креста /Марк. 8,31-34/ - Ученики на пути креста - Преображение Господне /Марк. 9,2-13/ - Спуск с горы /Марк. 9,9-13/ - Вопрос о пророке Илии - Невыраженный вопрос - Исцеление больного юноши /Марк. 9,14-29/ - Второе извещение о крестных страданиях /Марк. 9,30-32/ - Некоторые законы Небесного Царства /Марк. 9,33-48/ - Огнем осоленные /Марк. 9,49-50/ - Вопрос о разводе - Богатый юноша /Марк. 10,17-22/ - Опасности, которые таит в себе богатство /Марк. 10,23-27/ - Награда за самоотверженное служение /Марк. 10,28-31/ - События в конце служения Иисуса Христа в Перее /Марк. 10,32-52/ - Царственный въезд Христа в Иерусалим /Марк. 11,11/ - Проклятие смоковницы /Марк. 11,11-21/ - Очищение храма /Марк. 11,15-19/ - Возможности веры /Марк. 11,22-26/ - Вопрос о власти Иисуса Христа /Марк. 11,27-33/ - Недобрые виноградари /Марк. 12,12/ - Вина виноградарей и наказание - Краеугольный камень /Марк. 12,10-12/ - Вопрос о подати /Марк. 12,13-17/ - Вопрос будущей жизни /Марк. 12,18-27/ - Наибольшая заповедь /Марк. 12,28-34/ - Иисус Христос спрашивает и обвиняет /Марк. 12,35-40/ - Лепты вдовы /Марк. 12,41-44/ - Пророческая проповедь Христа /Марк. 13 . 21/ - Приготовление к казни Иисуса Христа /Марк. 14,1-2/ - Разбитый алавастровый сосуд /Марк. 14,3-9/ - Иуда Искариот /Марк. 14,10/ - Пасхальные приготовления /Марк. 14,12-16/ - За столом пасхальной трапезы /Марк. 14,17-21/ - Причина сообщения Иисуса Христа - Некоторые высказывания Иисуса Христа за пасхальной трапезой - Вечеря Господня /Марк. 14,22-26/ - Молитвенное борение Иисуса Христа /Марк. 14,32-34/ - Помощь в борении /Марк. 14,35-36/ - Спящие ученики /Марк. 14,37-42/ - Взятие Христа под стражу /Марк. 14,43-50/ - Юноша, завернувшийся в покрывало /Марк. 14,51-54/ - Иисус Христос на суде у первосвященника /Марк. 14,53-65/ - Отречение Петра /Марк. 14,66-72/ - Перед судом Пилата /Марк. 15,1-5/ - Христос или Варавва /Марк. 15,6-15/ - Пилат /Марк. 15,15/ - Час страданий /Марк. 15,15-20/ - Распятие /Марк. 15,20/ - Симон, несший крест /Марк. 15,21/ - На Голгофе /Марк. 15,22-32/ - Часы полного мрака /Марк. 15,33-34/ - Смерть Христа /Марк. 15,35-39/ - Женщины у креста /Марк. 15,40-41/ - Погребение Иисуса Христа /Марк. 15,42-47/ - Жены-мироносицы у пустого гроба /Мар. 16,1-6/ - ”Идите, скажите" /Марк. 16,7-8/ - Явления воскресшего Христа /Марк. 16,9-14/ - Великая миссия /Марк. 16,15-16/ - Вознесение Господа на небо и выход учеников на труд Евангелия /Марк. 16,19-20/
