История сестер Папен несет отпечаток целой се­рии печальных событий из бурного детства, что, по мнению многих, является питательной средой для трагического исхода, которым будет ознаменован заключительный период их жизни. Сестры, родив­шиеся в то время и в той среде, в которых рабочий класс сталкивался с суровыми условиями жизни, а со­циальная стигма была тяжелым бременем, выросли в семье, где эмоциональная стабильность являлась редкостью. Отношения их родителей, Клеманс Дерре и Гюс­тава Папена, с самого начала не заладились из-за постоянных конфликтов. Клеманс, работая домаш­ней прислугой, имела уязвимый социальный статус и, наряду со слухами о том, что она состояла во вне­брачных отношениях со своим работодателем, постоянно вносила напряженность в семейную жизнь.

Решение выйти замуж за Гюстава могло быть моти­вировано необходимостью родить ребенка в браке, ведь в то время рождение внебрачных детей сурово осуждалось в обществе и считалось аморальным по­ступком. При таких обстоятельствах рождение дочери Эми­лии не принесло семье облегчения. Обвинения Гю­става в неверности жены свидетельствуют о полном отсутствии доверия и привязанности между супру­гами. Его решение переехать в другой город можно интерпретировать как попытку разорвать все связи с прошлым и начать жизнь с чистого листа, или, воз­можно, как меру, предпринятую для того, чтобы убе­речь Клеманс от соблазна прелюбодеяния и пытливо­го взгляда общества. Однако отказ Клеманс покинуть Ле-Ман, возмож­но, свидетельствует о ее сильной эмоциональной и финансовой зависимости от своего работодателя, или, вероятно, о том, что она не хотела покидать знакомое ей окружение, несмотря на сложную ситу­ацию, которая сложилась в семье.

Более того, она за­явила, что предпочла бы переезду самоубийство. Гюстав стал сильно злоупотреблять выпивкой; возможно, так он пытался уйти от семейных и лич­ных проблем. А вскоре после этого появилась Кристина; она родилась 8 марта 1905 года. Из-за семейных неуря­диц ее незамедлительно отправили на воспитание тете по отцовской линии и ее мужу. Тот этап жизни Кристины, продолжавшийся около семи лет, был пе­риодом стабильности и счастья. А Лею, родившуюся 15 сентября 1911 года, наоборот, отдали тете по мате­ринской линии, с которой она оставалась до самой ее смерти. Жизнь двух младших сестер резко изменилась в 1912 году, когда Эмилию, их старшую сестру, от­правили в приют Бон Пастера, так как ее отца Гю­става обвинили в сексуальном насилии над ней. Не­ясно, были ли эти обвинения результатом реальных событий или являлись выдумкой.

Возможно, все это придумала Клеманс, — может быть, она разработа­ла определенную стратегию, целью которой являлось дистанцирование от Гюстава или оправдание сво­его собственного отстранения и решения расторг­нуть брак. Как бы то ни было, отправка детей в детский дом в то время была обычной практикой в семьях, кото­рые сталкивались с трудными ситуациями, будь то тяжелые экономические или социальные условия или личные конфликты. В тех случаях, когда совершались преступления или насилие, они часто оставались со­крытыми и редко становились предметом судебного разбирательства. Обстоятельства жизни Эмилии яв­ляются примером практики, продиктованной соци­альными условиями того времени, когда репутация и удобство часто ставились выше эмоционального и психологического благополучия детей.

Хорди Уайлд – Убийцы от сатаны - Сборник самых страшных грехов, попавших в реальность прямо из ада

Серия – «Убийца в профиль. Книги, которые отправляют в сознание тех, кто убивает»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2025 г. / 352 с.

ISBN 978-5-04-211419-9

Хорди Уайлд – Убийцы от сатаны - Сборник самых страшных грехов, попавших в реальность прямо из ада – Содержание