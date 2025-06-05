Уайлд – Убийцы от сатаны
История сестер Папен несет отпечаток целой серии печальных событий из бурного детства, что, по мнению многих, является питательной средой для трагического исхода, которым будет ознаменован заключительный период их жизни. Сестры, родившиеся в то время и в той среде, в которых рабочий класс сталкивался с суровыми условиями жизни, а социальная стигма была тяжелым бременем, выросли в семье, где эмоциональная стабильность являлась редкостью. Отношения их родителей, Клеманс Дерре и Гюстава Папена, с самого начала не заладились из-за постоянных конфликтов. Клеманс, работая домашней прислугой, имела уязвимый социальный статус и, наряду со слухами о том, что она состояла во внебрачных отношениях со своим работодателем, постоянно вносила напряженность в семейную жизнь.
Решение выйти замуж за Гюстава могло быть мотивировано необходимостью родить ребенка в браке, ведь в то время рождение внебрачных детей сурово осуждалось в обществе и считалось аморальным поступком. При таких обстоятельствах рождение дочери Эмилии не принесло семье облегчения. Обвинения Гюстава в неверности жены свидетельствуют о полном отсутствии доверия и привязанности между супругами. Его решение переехать в другой город можно интерпретировать как попытку разорвать все связи с прошлым и начать жизнь с чистого листа, или, возможно, как меру, предпринятую для того, чтобы уберечь Клеманс от соблазна прелюбодеяния и пытливого взгляда общества. Однако отказ Клеманс покинуть Ле-Ман, возможно, свидетельствует о ее сильной эмоциональной и финансовой зависимости от своего работодателя, или, вероятно, о том, что она не хотела покидать знакомое ей окружение, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в семье.
Более того, она заявила, что предпочла бы переезду самоубийство. Гюстав стал сильно злоупотреблять выпивкой; возможно, так он пытался уйти от семейных и личных проблем. А вскоре после этого появилась Кристина; она родилась 8 марта 1905 года. Из-за семейных неурядиц ее незамедлительно отправили на воспитание тете по отцовской линии и ее мужу. Тот этап жизни Кристины, продолжавшийся около семи лет, был периодом стабильности и счастья. А Лею, родившуюся 15 сентября 1911 года, наоборот, отдали тете по материнской линии, с которой она оставалась до самой ее смерти. Жизнь двух младших сестер резко изменилась в 1912 году, когда Эмилию, их старшую сестру, отправили в приют Бон Пастера, так как ее отца Гюстава обвинили в сексуальном насилии над ней. Неясно, были ли эти обвинения результатом реальных событий или являлись выдумкой.
Возможно, все это придумала Клеманс, — может быть, она разработала определенную стратегию, целью которой являлось дистанцирование от Гюстава или оправдание своего собственного отстранения и решения расторгнуть брак. Как бы то ни было, отправка детей в детский дом в то время была обычной практикой в семьях, которые сталкивались с трудными ситуациями, будь то тяжелые экономические или социальные условия или личные конфликты. В тех случаях, когда совершались преступления или насилие, они часто оставались сокрытыми и редко становились предметом судебного разбирательства. Обстоятельства жизни Эмилии являются примером практики, продиктованной социальными условиями того времени, когда репутация и удобство часто ставились выше эмоционального и психологического благополучия детей.
Хорди Уайлд – Убийцы от сатаны - Сборник самых страшных грехов, попавших в реальность прямо из ада
Серия – «Убийца в профиль. Книги, которые отправляют в сознание тех, кто убивает»
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2025 г. / 352 с.
ISBN 978-5-04-211419-9
Хорди Уайлд – Убийцы от сатаны - Сборник самых страшных грехов, попавших в реальность прямо из ада – Содержание
- Введение
- Сестры Папен (Франция, 1933 год)
- Самая страшная из пыток (Индиана, 1965 год)
- У кого поднимется рука убить ребенка? (Ливерпуль, 1993 год)
- Ведьмы из Сан-Фернандо (Испания, 2000 год)
- Бойня в Днепропетровске (Украина, 2007 год)
- Дьявол Акихабары (Токио, 2008 год)
- Убийства в Айла-Висте (Калифорния, 2014 год)
- Дом ужасов (Калифорния, 2018 год)
- Эпилог
- Биография автора
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