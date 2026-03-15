В конце XIX века русская писательница Евгения Тур выпустила свободный пересказ книги «Фабиола», под названием «Катакомбы».

Книга «Катакомбы» выдержала более двадцати изданий. Последнее увидело свет в 1917 году.

Нельзя не приветствовать новое издание этой увлекательной и светлой книги, которая заставляет задуматься читателя.

С одной стороны из книги видно, что христианство начало утрачивать чистоту евангельского учения, постепенно входя в «дремучий лес» обрядов. Но верность первых христиан своему Спасителю не может оставить равнодушным современного читателя.

Главная героиня повести — знатная, гордая римлянка. В рабыне она не хотела видеть подобное ей, римской патрицианке, творение Творца. Она не понимала, как можно любить ближнего,'как самого себя и, как можно простить врага. И лишь свет Евангелия открывает перед ней истину и, более того, дает внутреннюю духовную силу ей, гордой римлянке, смириться: лечь у ног рабыни и увидеть в ней Творца, дающего силу прощать врагам.

Предлагаемая книга поведет читателя в эпоху Римской империи, когда император Диоклетиан задумал раз и навсегда покончить с христианством. Он начал жестокое преследование на Востоке, а вскоре гонения перекинулись в Рим, подвластный его соправителю Максимиану.

Раннее христианство выдержало жестокий натиск. Пусть эта книга напомнит читателю, что только посредством веры в Бога, и следуя учению Иисуса Христа, человек может обрести внутренний духовный мир.

Николас Уайзмен – Катакомбы - Повесть первых времён христианства

Пересказ с английского Евгении Тур. – Wheaton, IL: «Евангельское Слово», 1997. – 228 с.

Николас Уайзмен – Катакомбы – Содержание

Предисловие

I – XXXIII

Эпилог