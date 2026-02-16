«Целостная миссия» Владимира Убейволка представляет собой глубокое исследование концепции «missio Dei» (миссии Божьей), которая объединяет проповедь Евангелия с практическим социальным служением. Автор бросает вызов дихотомии, разделяющей духовное и физическое, утверждая, что истинная библейская миссия направлена на восстановление всего человека и всего общества. Убейволк подчеркивает, что церковь призвана не только говорить о Божьей любви, но и воплощать её через борьбу с бедностью, несправедливостью и социальным отчуждением, следуя примеру Христа, который исцелял тела и спасал души.

В книге подробно анализируется исторический и библейский контекст целостной миссии, а также предлагаются практические модели её реализации в современных условиях, особенно в контексте постсоветского пространства. Владимир Убейволк акцентирует внимание на том, что социальная активность церкви не является «приманкой» для евангелизации, а выступает как её неотъемлемая часть и живое свидетельство пришедшего Царства Божьего. Труд призывает христианские общины выйти за пределы своих стен, чтобы стать агентами всестороннего преображения, где каждое доброе дело и каждое слово истины работают на восстановление достоинства человека и прославление Творца.

Владимир Убейволк – Целостная миссия

Киев: Mission Eurasia, 2019. – 108 с.

Владимир Убейволк – Целостная миссия – Содержание

Предисловие

Введение

Миссиональная герменевтика

Триединый Бог

Царство Божье

Миссия церкви

Заключение