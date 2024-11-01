Учитель поколений Рамбам

”От Моше до Моше не было равного Моше”, — говорили современники о Моше бен-Маймоне, великом ученом, кодификаторе, философе, враче и учителе, духовное наследие которого оказало решающее влияние на еврейскую мысль последующих поколений.

Моше бен-Маймон, больше известный под именем Маймонид (в еврейской традиции — РАМБАМ — сложносокращенное имя, образованное из начальных литер полного имени Рабену Моше бен-Маймон) — крупнейший представитель блестящей плеяды средневековых мыслителей золотого века испанской еврейской культуры. В этот период (11-й—12-й вв.) в Испании творили такие светила, как Ицхак Альфаси, Шломо ибн-Гвироль, Авраам ибн-Эзра, Иегуда Галеви, Хасдай ибн-Шапрут.

Рамбам родился в Кордове 14-го дня месяца Нисана 4895 года по еврейскому летоисчислению (1135 г.), в семье судьи (даяна) раввинского суда Кордовы рабби Маймона бен-Йосефа.

Отец Моше, почитаемый в кордовской общине ученый и общественный деятель, был его первым учителем Библии и Талмуда. Впоследствии Рамбам получает также весьма основательное светское образование: по математике, естествознанию, астрономии, медицине, философии. Одним из его учителей был ученик великого арабского философа ибн-Баджи, в классе которого Моше изучал естественную историю.

Уже в 13-летнем возрасте юный Маймонид подвергся грозному испытанию судьбы. В это время Испанией владели Моравиды, одно из диких африканских племен, вожди которого были одержимы борьбой против любых проявлений просвещения, подрывавшего, по их мнению, устои ислама. Насаждая ислам и подавляя просвещение, Моравиды преследовали не только евреев и христиан, но и собственных единоверцев-мусульман. Вскоре Моравиды уступили правление Альмагидам, главным предводителем которых был Али бен-Тамарат. Его наследник Абдул-Мумин овладел в 1146 г. Марокко, а в 1148г. — Кордовой. Новый правитель ревностно принялся за распространение ислама в подвластных ему землях. Он потребовал от евреев и христиан, чтобы те приняли мусульманскую веру или, в противном случае, покинули его владения. Впрочем, принятие ислама состояло тогда в произнесении известной формулы мусульманского вероисповедания: ”Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник его”. Многие еврейские семьи и целые общины, упорно сопротивляясь этому горькому требованию, с посохом в руках рассеялись по разным странам и отдаленным провинциям обширных владений Абдул-Мумина. Другие же, более просвещенные и, в первую очередь, духовная элита, формально приняли ислам, оставаясь на самом деле ревностными исполнителями законов своих предков.

К их числу принадлежало семейство Маймона. Облекшись в личину мусульманства, оно долгое время беспрепятственно живет в Кордове, и лишь в 1159 г. отправляется в Фез, оставив навсегда свою родину.

Наследник Мумина, Абу-Якуб-Юсуф, следуя примеру своего отца, продолжает преследовать подвластных ему иноверцев, и в 1165 г. семейство Маймона вновь отправляется в странствие. В этот период Моше начинает свой комментарий к Мишне ”Сира” (арабск. ”Светоч”) и пишет ”Послание о самопожертвовании во имя Всевышнего” (”Игерет Кидуш а-Шем”).

Учитель поколений Рамбам

Под редакцией д-ра А. Стриковского. – Иерусалим: «Амана», Институт выпуска учебной литературы Отдела литературы о еврействе на русском и грузинском языках Основан Отделением науки о Торе Министерства образования и культуры и Министерством религии. - Издано при содействии Мемориального фонда еврейской культуры Нью-Йорк. – 196 с.

Учитель поколений Рамбам – Содержание

Содержание

Рабейну Моше бен-Маймон (Биографический очерк)

Философия

Рав А.-И. а-Коэн Кук. О святости книги Рамбама ”Путеводитель заблудших”

Проф. Шломо Пинес. О книге Маймонида ”Морэ невухим”

Проф Давид Баумгардт. Маймонид: религия как поэтическая истина

Раввин Й-Д- а-Леви Соловейчик. О заблудшем

Исследования

О философии Рамбама. Проф. Дов Рапелъ Смысл заповедей

Человек и Творец

Человеческое совершенство

Пророчество

Историческое учение Рамбама. Д-р Иона Бен-Сассон

Рамбамовская историософская концепция

Верования и идеи в различных поколениях

Человеческое бытие — история народа вечного

Израиль в изгнании

Рамбамовская метафизика

Й. Эвен-Шмуэлъ. Из комментария к ,,Морэ невухим”

Р.Моше бен-Маймон. Из ,,Морэ невухим” (Гл.71-72)

Галаха

Маймонид — кодификатор еврейского права. Проф. Менахем Эйлон.

О книге ”Мишнэ Тора”. Проф. Ицхак Тверский

Между человеком и Творцом. Раввин Й.-Д. а-Леви Соловейчик

Из сочинений Рамбама

Хранить верность Торе (из ”Йеменского послания”) 147 13 догматов веры (из книги ”Светоч”)

Об основах веры (из ”Мишнэ Тора”)

О получении Торы (из ”Морэ Неву хим”)

О раскаянии (из ”Мишнэ Тора”)

Дни поста и скорби (из ”Мишнэ Тора”)

О 24-х видах греха (из ”Мишнэ Тора”)

О благотоврительности (из ”Мишнэ Тора”)

О благотворительности (из ”Мишнэ Тора”)

О праздниках (из ”Мишнэ Тора”)

О восхождении в Эрец-Исраэль (из ”Мишнэ Тора”)

Из ”Руководства к хорошему здоровью”

Б.Д. Динур. Хронология событий еврейской истории в период жизни и деятельности Рамбама