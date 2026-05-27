Уэбб - Высокомерная обезьяна

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, **Eco-Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science

Человек издавна провозглашал себя «мерой всех вещей» и высшим видом на Земле. Кристин Уэбб показывает, что вера в человеческую исключительность — не научный факт, а культурный миф, который поддерживает антропоцентризм и оправдывает превращение природы в ресурс.

Опираясь на приматологию, эволюционную биологию, психологию и экологическую мысль, автор исследует социальную, эмоциональную и когнитивную жизнь животных и предлагает более смиренный взгляд на место человека в живом мире.

Уэбб Кристин – Высокомерная обезьяна – Миф о человеческой исключительности и его значение

Уэбб, Кристин. Высокомерная обезьяна. Миф о человеческой исключительности и его значение / Кристин Уэбб; пер. с англ. М. Елифёровой. — Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2026. — 352 с.
ISBN 978-5-17-179009-7

Уэбб Кристин – Высокомерная обезьяна – Содержание

  1. Человеческий комплекс превосходства

  2. Искусство разучиваться

  3. Тяга к противопоставлениям

  4. Ослепляющая гордыня

  5. Кривая мера всех вещей

  6. Мыслить иначе

  7. О роли отношений

  8. Запутанные взаимосвязи

  9. Наше коренное наследие

  10. С небес на землю

  • Благодарности

  • Примечания

