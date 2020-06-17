Уэббер - Поклонение прежде и теперь
Книга доктора богословия Роберта Уэббера посвящена истокам и библейским корням поклонения и связывает его историческую эволюцию с практикой богослужения в современных церквях.
Роберт Уэббер. Поклонение прежде и теперь. Библейские, исторические и практические вопросы
Переводчик Шемпель Р. Б.
Перевод. Издательство Церкви Назарянина
Издательство «Вера в святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2003. - 266 с.
ISBN 5-7454-0724-7
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2003. - 266 с.
ISBN 5-7454-0724-7
Роберт Уэббер. Поклонение прежде и теперь. Библейские, исторические и практические вопросы - Предисловие
ВО ВРЕМЯ моего недавнего пребывания в Сан-Франциско у меня выдался свободный воскресный день, и я мог посетить любую церковь на выбор. Просматривая рекламные объявления в «Желтых страницах», я обнаружил заметку, в которой епископальная церковь св. Георгия приглашала всех желающих на свои богослужения. В объявлении было сказано: «Мы следуем модели поклонения, которая была принята в ранней церкви и предполагает участие в богослужении всех прихожан».
Посетив эту церковь, я увидел, что все, обещанное в объявлении, подтверждается. Поклонение в церкви было всеобщим, активным и оживленным. Сначала все собравшиеся встали вокруг большого стола в восточной части церкви. Там мы репетировали «аллилуарии», которые должны были петь во время службы. Поклонение началось с исполнения входной песни («интроит»), а затем в танцевальном ритме мы все прошли туда, где должно было происходить само богослужение, для литургии Слова. По завершении обряда вхождения мы сели лицом друг к другу и слушали, как читали Слово Божье с аналоя, украшенного с обеих сторон африканскими флагами.
После прочтения каждого отрывка из Писания звучал тибетский гонг, и мы склоняли головы, чтобы поразмышлять над тем, что услышали. Когда закончилась проповедь, которую (по древнему обычаю) читали сидя, стали выступать присутствующие. Один за другим люди вставали и говорили. Одни задавали вопросы и получали на них ответы. Другие свидетельствовали о том, как были восполнены их нужды, или же делились с собранием своими нуждами.
Третьи рассказывали, что Бог сказал им через проповедь, или же говорили о присутствии Бога в своей жизни.
После богослужения мы прошествовали в танце обратно к столу.
После богослужения мы прошествовали в танце обратно к столу.
Стоя вокруг стола, мы передавали друг другу тело Христово, благодарили Бога за хлеб и вино, приняли их, а затем пели и танцевали вокруг стола. И наконец, после благословения на стол подали хлеб, сыр и фрукты, и все члены собрания в радости участвовали в трапезе общения.
Другое богослужение, подобное этому, проходило в церкви Христа в Нэшвилле — большой пятидесятнической церкви, которая старается проводить богослужения так, как, по ее мнению, было принято в ранней церкви. Каждое воскресное утро эта церковь проводит для всех желающих особую евхаристию во время занятий в воскресной школе. В первое воскресенье каждого месяца в общем причастии участвует весь приход.
Огромное спасибо!
Спасибо!