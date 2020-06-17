Книга доктора богословия Роберта Уэббера посвящена исто­кам и библейским корням поклонения и связывает его историческую эволюцию с практикой богослужения в современных церквях.

Роберт Уэббер. Поклонение прежде и теперь. Библейские, исторические и практические вопросы

Переводчик Шемпель Р. Б.

Перевод. Издательство Церкви Назарянина

Издательство «Вера в святость»

Христианское общество «Библия для всех»

Санкт-Петербург, 2003. - 266 с.

ISBN 5-7454-0724-7

Роберт Уэббер. Поклонение прежде и теперь. Библейские, исторические и практические вопросы - Предисловие



ВО ВРЕМЯ моего недавнего пребывания в Сан-Франциско у меня выдался свободный воскресный день, и я мог посетить любую церковь на выбор. Просматривая рекламные объявления в «Жел­тых страницах», я обнаружил заметку, в которой епископальная церковь св. Георгия приглашала всех желающих на свои богослу­жения. В объявлении было сказано: «Мы следуем модели поклоне­ния, которая была принята в ранней церкви и предполагает учас­тие в богослужении всех прихожан».



Посетив эту церковь, я увидел, что все, обещанное в объявле­нии, подтверждается. Поклонение в церкви было всеобщим, актив­ным и оживленным. Сначала все собравшиеся встали вокруг боль­шого стола в восточной части церкви. Там мы репетировали «аллилуарии», которые должны были петь во время службы. Поклонение началось с исполнения входной песни («интроит»), а затем в танцевальном ритме мы все прошли туда, где должно было проис­ходить само богослужение, для литургии Слова. По завершении обряда вхождения мы сели лицом друг к другу и слушали, как читали Слово Божье с аналоя, украшенного с обеих сторон афри­канскими флагами.

После прочтения каждого отрывка из Писания звучал тибетский гонг, и мы склоняли головы, чтобы поразмыш­лять над тем, что услышали. Когда закончилась проповедь, кото­рую (по древнему обычаю) читали сидя, стали выступать присутст­вующие. Один за другим люди вставали и говорили. Одни задавали вопросы и получали на них ответы. Другие свидетельствовали о том, как были восполнены их нужды, или же делились с собранием своими нуждами.

Третьи рассказывали, что Бог сказал им через проповедь, или же говорили о присутствии Бога в своей жизни.

После богослужения мы прошествовали в танце обратно к столу.



Стоя вокруг стола, мы передавали друг другу тело Христово, бла­годарили Бога за хлеб и вино, приняли их, а затем пели и танцевали вокруг стола. И наконец, после благословения на стол подали хлеб, сыр и фрукты, и все члены собрания в радости участвовали в трапезе общения.



Другое богослужение, подобное этому, проходило в церкви Христа в Нэшвилле — большой пятидесятнической церкви, кото­рая старается проводить богослужения так, как, по ее мнению, было принято в ранней церкви. Каждое воскресное утро эта цер­ковь проводит для всех желающих особую евхаристию во время занятий в воскресной школе. В первое воскресенье каждого месяца в общем причастии участвует весь приход.