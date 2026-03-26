Уэлч - Виноват ли в этом мозг?

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Этой темой я заинтересовался еще в 1970-е годы, занимаясь изысканиями в области мозговых нарушений и электрофизиологии мозга. Уже тогда я обнаружил, что даже зачаточные представления о мозговой деятельности могут оказаться весьма полезными, когда требуется понять, что происходит с твоим ближним, и оказать ему помощь. Так, понимание функций мозга помогает нам отвечать на вопросы о химическом дисбалансе и уместности медикаментозного психиатрического лечения. Оно помогает нам понимать людей, чьи мыслительные и познавательные способности отличаются от наших. Оно также помогает нам видеть разницу между физическими и душевными недугами. Ниже я постараюсь поделиться с читателями некоторыми полезными сведениями такого рода.

Уэлч, Эдвард Т.

Эдвард Т. Уэлч - Виноват ли в этом мозг? Химический дисбаланс, расстройства мозга или непослушание?

Originally published in the U.S.A. under the title: Blame It on the BraiN?

Presbyterian and Reformed Publish Publishing Company, P.O. Box 817, Phillipsburg, New Jersey 08865-0817.

«Международный Институт Душепопечительства «Корам Део», г. Киев

ISBN: 0-87552-602-0

Эдвард Т. Уэлч - Виноват ли в этом мозг? Химический дисбаланс, расстройства мозга или непослушание? - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Библейские основы

  1. Кто в ответе?

  2. Душа и тело. Вопросы и ответы

  3. Душа и тело. Практические выводы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Проблемы мозга сквозь призму Писания - Когда «виноват» мозг

  1. Нарушение мозговой функции.

  2. Болезнь Альцгеймера и деменция

  3. Травмы головы

Когда мозг, быть может, и «виноват».

  1. Психические расстройства

  2. Депрессия

  3. Синдром дефицита внимания

Когда мозг «не виноват».
Новые направления в науках о мозге

  1. Гомосексуальность

  2. Алкоголизм

Несколько мыслей в завершение

