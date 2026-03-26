Уэлч - Виноват ли в этом мозг?
Этой темой я заинтересовался еще в 1970-е годы, занимаясь изысканиями в области мозговых нарушений и электрофизиологии мозга. Уже тогда я обнаружил, что даже зачаточные представления о мозговой деятельности могут оказаться весьма полезными, когда требуется понять, что происходит с твоим ближним, и оказать ему помощь. Так, понимание функций мозга помогает нам отвечать на вопросы о химическом дисбалансе и уместности медикаментозного психиатрического лечения. Оно помогает нам понимать людей, чьи мыслительные и познавательные способности отличаются от наших. Оно также помогает нам видеть разницу между физическими и душевными недугами. Ниже я постараюсь поделиться с читателями некоторыми полезными сведениями такого рода.
Эдвард Т. Уэлч - Виноват ли в этом мозг? Химический дисбаланс, расстройства мозга или непослушание?
Originally published in the U.S.A. under the title: Blame It on the BraiN?
Presbyterian and Reformed Publish Publishing Company, P.O. Box 817, Phillipsburg, New Jersey 08865-0817.
«Международный Институт Душепопечительства «Корам Део», г. Киев
ISBN: 0-87552-602-0
Эдвард Т. Уэлч - Виноват ли в этом мозг? Химический дисбаланс, расстройства мозга или непослушание? - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Библейские основы
Кто в ответе?
Душа и тело. Вопросы и ответы
Душа и тело. Практические выводы
ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Проблемы мозга сквозь призму Писания - Когда «виноват» мозг
Нарушение мозговой функции.
Болезнь Альцгеймера и деменция
Травмы головы
Когда мозг, быть может, и «виноват».
Психические расстройства
Депрессия
Синдром дефицита внимания
Когда мозг «не виноват».
Новые направления в науках о мозге
Гомосексуальность
Алкоголизм
Несколько мыслей в завершение
