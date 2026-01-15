Уэйншенк - 100 главных принципов презентации
Почему одни презентации захватывают внимание, а другие заставляют аудиторию тянуться к смартфонам? Доктор психологических наук Сьюзан Уэйншенк дает научно обоснованные ответы. Книга разбита на 100 кратких и емких стратегий, которые помогут вам понять психологию слушателей: как они видят, читают, думают и принимают решения. Вы узнаете, какую роль играют дофамин, социальное доказательство и визуальная иерархия в успехе вашего выступления.
Это обязательное чтение для всех, кто хочет, чтобы его идеи были услышаны и приняты.
Сьюзан Уэйншенк - 100 главных принципов презентации. Что должен знать оратор о людях
СПб.: Питер, 2013. — 224 с.: ил.
ISBN 978-5-4461-0056-9
Сьюзан Уэйншенк - 100 главных принципов презентации. Что должен знать оратор о людях - Содержание
Психология ораторского искусства
Как человек думает и учится
Как удержать внимание аудитории
Как мотивировать человека на деятельность
Как человек слышит и видит
Как человек реагирует на окружающую обстановку
Эмоциональная реакция человека
Как люди реагируют на вас
Как человек принимает решение действовать
Как подготовить презентацию
Ваш 90-дневный план самосовершенствования
Библиография
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