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Уэйншенк - 100 главных принципов презентации

Уэйншенк - 100 главных принципов презентации.
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Category ESXATOS BOOKS, Homiletics, Educational, Cultural Studies Art

Почему одни презентации захватывают внимание, а другие заставляют аудиторию тянуться к смартфонам? Доктор психологических наук Сьюзан Уэйншенк дает научно обоснованные ответы. Книга разбита на 100 кратких и емких стратегий, которые помогут вам понять психологию слушателей: как они видят, читают, думают и принимают решения. Вы узнаете, какую роль играют дофамин, социальное доказательство и визуальная иерархия в успехе вашего выступления.

Это обязательное чтение для всех, кто хочет, чтобы его идеи были услышаны и приняты.

Сьюзан Уэйншенк - 100 главных принципов презентации. Что должен знать оратор о людях

СПб.: Питер, 2013. — 224 с.: ил.

ISBN 978-5-4461-0056-9

Сьюзан Уэйншенк - 100 главных принципов презентации. Что должен знать оратор о людях - Содержание

  • Психология ораторского искусства

  • Как человек думает и учится

  • Как удержать внимание аудитории

  • Как мотивировать человека на деятельность

  • Как человек слышит и видит

  • Как человек реагирует на окружающую обстановку

  • Эмоциональная реакция человека

  • Как люди реагируют на вас

  • Как человек принимает решение действовать

  • Как подготовить презентацию

  • Ваш 90-дневный план самосовершенствования

  • Библиография

Views 235
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
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