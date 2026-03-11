Уэйт Артур - Оккультные науки

Притязания Герметической философии, по мнению серьезных мыслителей XIX века, не стоит путать с различными немногочисленными возвышенными интеллектуальными системами или считать их благородными возвышенными устремлениями. Хотя таковые в действительности могут приводиться в движение во имя этого силой подлинной Истины, это не является главной целью Герметизма. То, что философия, которую, не проводя различий, именуют трансцендентальной, герметической, розенкрейцерской, мистической, эзотерической или оккультной, открывает в своей возрожденной форме исследователям жизни и ее проблем как достаточную и рациональную причину для ее возвращения к жизни и адекватной почвы для ее признания, вкратце таково: она включает в себя действительное, надежное и прикладное знание относительно миров, которые мы обозначаем как невидимые, поскольку они выходят за несовершенные и зачаточные способности слаборазвитого человечества и относятся к непроявленным возможностям, имеющим связь, исходя из того факта, что они не проявлены, с тем, что называется внутреннее Я. Говоря более философским языком, герметическая наука - это метод выхода из мира физических ощущений и достижение той реальности, которая находится за пределами чувств. В то время, когда многие интеллектуальные авторитеты практически отбросили все верования в существование разума вне видимой вселенной, излишне говорить, что притязания мистиков обладают непреодолимым магнетическим притяжением для тех, кто осознает, что в глубине сердца каждого человека существует жажда сверхъестественного.

Артур Эдвард Уэйт - Оккультные науки

Н. Новгород: Издатель Москвичев А. Г., 2018. - 308 с.

ISBN 978-5-6041737-3-2

Артур Эдвард Уэйт - Оккультные науки - Содержание

Предисловие переводчика

Пролог

Введение

Часть I

Определения

Белая магия. Призывание ангелов

Белая магия. Призыв духов стихий

Черная магия. Призывание демонов

Некромантия. Вызов душ мертвых

Примечания

Часть II

Алхимия

Эликсир бессмертия

Кристалломантия

Составление талисманов

Предсказание

Аэромантия

Алектромантия

Алеуромантия

Алфитомантия

Амниомантия

Антропомантия

Арифмантия

Астрагаломантия

Аксиномантия

Беломантия

Библиомантия

Капномантия

Кероскопия

Клейдомантия

Дактиломантия

Гастромантия

Гидромантия

Литомантия

Пиромантия

Миомантия

Ономантия

Оничомантия

Оомантия

Гиромантия

Гиппомантия

Ихтиомантия

Кефалономантия

Лампадомантия

Маргаритомантия

Партеномантия

Скиамантия

Сподомантия

Сикомантия

Теомантия

Магический жезл

Астрология

Каббала

Примечания

Часть III

Мистики

Розенкрейцеры

Вольные каменщики

Примечания

Часть IV

Месмеризм

Современный спиритуализм

Теософия

Примечания