Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уэйт Артур - Оккультные науки

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Притязания Герметической философии, по мнению серьезных мыслителей XIX века, не стоит путать с различными немногочисленными возвышенными интеллектуальными системами или считать их благородными возвышенными устремлениями. Хотя таковые в действительности могут приводиться в движение во имя этого силой подлинной Истины, это не является главной целью Герметизма. То, что философия, которую, не проводя различий, именуют трансцендентальной, герметической, розенкрейцерской, мистической, эзотерической или оккультной, открывает в своей возрожденной форме исследователям жизни и ее проблем как достаточную и рациональную причину для ее возвращения к жизни и адекватной почвы для ее признания, вкратце таково: она включает в себя действительное, надежное и прикладное знание относительно миров, которые мы обозначаем как невидимые, поскольку они выходят за несовершенные и зачаточные способности слаборазвитого человечества и относятся к непроявленным возможностям, имеющим связь, исходя из того факта, что они не проявлены, с тем, что называется внутреннее Я. Говоря более философским языком, герметическая наука - это метод выхода из мира физических ощущений и достижение той реальности, которая находится за пределами чувств. В то время, когда многие интеллектуальные авторитеты практически отбросили все верования в существование разума вне видимой вселенной, излишне говорить, что притязания мистиков обладают непреодолимым магнетическим притяжением для тех, кто осознает, что в глубине сердца каждого человека существует жажда сверхъестественного.

Артур Эдвард Уэйт - Оккультные науки

Н. Новгород: Издатель Москвичев А. Г., 2018. - 308 с.

ISBN 978-5-6041737-3-2

Артур Эдвард Уэйт - Оккультные науки - Содержание

  • Предисловие переводчика

  • Пролог

  • Введение

Часть I

  • Определения

  • Белая магия. Призывание ангелов

  • Белая магия. Призыв духов стихий

  • Черная магия. Призывание демонов

  • Некромантия. Вызов душ мертвых

  • Примечания

Часть II

  • Алхимия

  • Эликсир бессмертия

  • Кристалломантия

  • Составление талисманов

  • Предсказание

  • Аэромантия

  • Алектромантия

  • Алеуромантия

  • Алфитомантия

  • Амниомантия

  • Антропомантия

  • Арифмантия

  • Астрагаломантия

  • Аксиномантия

  • Беломантия

  • Библиомантия

  • Капномантия

  • Кероскопия

  • Клейдомантия

  • Дактиломантия

  • Гастромантия

  • Гидромантия

  • Литомантия

  • Пиромантия

  • Миомантия

  • Ономантия

  • Оничомантия

  • Оомантия

  • Гиромантия

  • Гиппомантия

  • Ихтиомантия

  • Кефалономантия

  • Лампадомантия

  • Маргаритомантия

  • Партеномантия

  • Скиамантия

  • Сподомантия

  • Сикомантия

  • Теомантия

  • Магический жезл

  • Астрология

  • Каббала

  • Примечания

Часть III

  • Мистики

  • Розенкрейцеры

  • Вольные каменщики

  • Примечания

Часть IV

  • Месмеризм

  • Современный спиритуализм

  • Теософия

Примечания

Views 56
Rating 3.0 / 5
Added 11.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
3.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

