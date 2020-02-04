В мировой истории великая племенная империя Чингисхана была последней. Великий хан был наследником десяти тысяч лет войны между кочевыми племенами и цивилизованным миром, древней борьбы охотника и пастуха против земледельца.

Это была история такая же старая, как история бедуинских племен, которые следовали за Мухаммадом, чтобы ниспровергать языческое идолопоклонство в городах, римских кампаний против гуннов, греческих – против кочевых скифов, горожан Египта и Персии – против иудейских пастухов и в конечном счете – история землепашца Каина, убившего своего брата, животновода Авеля.

Чингисхан не остановил полностью противостояние между кочевыми и городскими культурами, но оно уже никогда не достигнет такой напряженности. Цивилизация вытеснила кочевников на задворки мира. Такие вожди, как Сидящий Бык и Неистовый Конь из племени сиу, Красный Орел из племени маскоги, Текумсех из племени шони и Шака Зулу из Южной Африки, вели целые столетия ту же борьбу, что и Чингисхан, отважно, но безуспешно, не зная ничего о великом хане и монголах, только в Африке и обеих Америках. Но история прошла мимо них. В конце концов оседлая цивилизация выиграла длинную мировую войну; будущее принадлежало детям Каина, которые вечно вторгались в открытые всем ветрам земли кочевых племен.

Джек Уэзерфорд - Чингисхан и рождение современного мира

«Азбука-Аттикус», 2004 г. – 186 с.

ISBN 978-5-389-13937-4

Джек Уэзерфорд - Чингисхан и рождение современного мира - Содержане

Введение Пропавший завоеватель

Часть первая Степное «царство террора» 1162–1206

Сгусток крови

Сказание о трех реках

Война ханов

Часть вторая Монгольская мировая война 1211–1261

Плевок в спину Золотому Хану

Султан против хана

Завоевание Европы

Война цариц

Часть третья Всеобщее пробуждение 1262 год

Хубилайс-хан и новая Монгольская империя

Золотой свет

Иллюзии империи

Эпилог Вечная Душа Чингисхана

Библиография

Джек Уэзерфорд - Чингисхан и рождение современного мира - Введение. Пропавший завоеватель

Чингисхан был человеком действия…

The Washington Post, 1989 год

В 1937 году Душа Чингисхана – почитаемая и охраняемая на протяжении веков верными ламами святыня – исчезла из буддийского монастыря, располагавшегося у подножия горы Шанх в Центральной Монголии в долине реки Сарнай (Лунной реки). В 1930-е годы в ходе массовых репрессий казнили около тридцати тысяч монголов, была проведена серия кампаний, направленных на разрушение культуры и религии этого народа. Войска разоряли один монастырь за другим, расстреливали монахов и насиловали монахинь, оскверняли святыни, опустошали библиотеки, сжигали священные тексты. Ходят слухи, что в те времена неизвестный спас Душу Чингисхана: тайно сохранил и затем спрятал в Улан-Баторе. Там след ее теряется окончательно.

На просторных степях Внутренней Азии на протяжении столетий каждый воин-кочевник носил с собой Знамя Духа – сульде, представляющее собой собранные с грив лучших жеребцов пряди, привязанные к древку копья чуть ниже лезвия. Где бы воин ни разбивал свой лагерь, он ставил перед входом в шатер свое Знамя Духа, которое служило отличительным знаком и защищало своего владельца. Сульде всегда оставалось на постоянно дующем степном ветру под Вечным Синим Небом и Солнцем, которым поклонялись монголы, вбирало в себя их силу, передававшуюся затем его владельцу. Ветер в развевающихся прядях конских грив будоражил мечты воина и вдохновлял его идти навстречу судьбе, манил вперед в поисках лучших пастбищ, новых возможностей и приключений, выстраивая свою собственную судьбу в этом мире. Союз между человеком и Знаменем Духа становился настолько тесным, что после смерти дух воина переселялся в сульде. То есть при жизни хозяина знамя из конского волоса олицетворяло его судьбу, а после смерти – душу. Физическое тело быстро исчезает с лица земли, но душа воина вечно живет в этом Знамени и напоминает потомкам о подвигах своего хозяина. У Чингисхана было два Знамени: одно – из белого конского волоса – для мирного времени, другое – черное – для войны. Белое было утрачено, но черное пережило века как посмертная обитель его души. Долгие годы после смерти Чингисхана монголы чтили его сульде. В XVII веке один из потомков – лама Занабазар – построил монастырь, где Знамя бережно хранилось как святыня. Несмотря на бури и потрясения, вторжения и гражданские войны, более тысячи буддийских монахов из секты Желтых шапок берегли Душу Чингисхана, но они не смогли ничего противопоставить тоталитарному режиму XX столетия. Монахов убили, а Знамя исчезло.

Чингисхану богами не была уготована судьба героя, он ее выковал своими победами. Когда он родился, никому и в голову не могло прийти, что у него когда-нибудь будет столько коней, чтобы можно было сделать Знамя Духа, и уж точно никто бы не поверил, что он пронесет его по миру. Мальчик, который потом стал Чингисханом, вырос в жестокое время межплеменных войн, смертей, похищения людей и рабства. Его семья изгнанников была практически обречена на голодную смерть в степи. За все свое детство он не видел и сотни человек. Никакого образования не получил. В это суровое время он познал много человеческих эмоций: страсть, честолюбие, жестокость. Еще в детстве из-за соперничества за место в клане он убил своего старшего брата; соседним племенем был схвачен и отдан в рабство, но не погиб и сумел бежать. В таких ужасных условиях у мальчика ярко проявился инстинкт самосохранения и умение выживать. Но и это не позволяло предположить, какие великие свершения ждут его впереди.