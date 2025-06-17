Широко известна фраза «воля Божья». Данное выражение употребляется слишком часто и повсеместно, и это губительно сказывается на душевном покое людей. Приведу пример. У одного моего доброго друга недавно умерла жена. Он сказал: «Придется мне с этим смириться. Такова воля Бога». Но сам этот человек — врач, много недель он боролся за жизнь супруги. Он обращался к лучшим лондонским специалистам, пустил в ход все средства современной науки, все изобретения, которые могли помочь в борьбе с недугом. Так что же, значит, все это время он противился Божьей воле? А если бы жена выздоровела, разве он не приписал бы это Божьей воле? Но ведь и то и другое вместе невозможно. Не могут и смерть женщины, и ее выздоровление равно быть волей Божьей, то есть соответствовать Его желанию.

Одна женщина рассказала, что ее сына сбили во время налета на Берлин, и теперь она пытается принять непостижимую волю Бога. Но в самом ли деле это Его воля? Я думаю, что это скорее воля врага, злых сил, против которых мы сражаемся. Разве они и Бог — одно и то же?! Вот мать рыдает, ломая руки, — ее малыш мертв. Священник пытается ее утешить, но, хотя его присутствие и молитвы немного смягчают боль, он слишком хорошо понимает, что поздно вспоминать о якоре, когда шторм уже разбушевался вовсю, — нужно было бросать якорь до бури. Иными словами, проблема воли Божьей настолько важна, что ее надо обдумать прежде, чем нас постигнет катастрофа.

Если мы сумеем сделать это, верная жизненная философия укрепит нас даже в скорби, подобно тому, как якорь удерживает судно. Если нет, разразится столь яростная буря, что мы уже ничего не сможем сделать, пока она не уляжется. Если б священник мог привить женщине свою веру в Бога! Но это, увы, невозможно. И в скорби у нее вырываются слова: «Должно быть, такова воля Божья, но если бы врач пришел вовремя, он бы спас моего малютку!». Видите, как все запутано? Получается, что, если бы врач пришел вовремя, он переломил бы Божью волю?

Уезерхед Лесли - Божья воля

Пер. с англ.

М: Триада, 2004, 64 стр.

ISBN 5-86181-317-5

Уезерхед Лесли - Божья воля - Содержание

Предисловие