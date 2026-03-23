Данный труд представляет собой монументальное исследование всех книг Нового Завета. Макдональд придерживается консервативного, христоцентричного взгляда на Писание, стремясь раскрыть замысел Бога для жизни каждого верующего. Его стиль отличается ясностью, лаконичностью и отсутствием сложной терминологии, что делает комментарий доступным для широкого круга читателей.

Особое внимание автор уделяет трудным для понимания местам, предлагая взвешенные толкования, основанные на контексте и сравнении с другими частями Библии. Это не просто объяснение слов — это руководство по духовной жизни, помогающее перевести библейские доктрины на язык повседневных поступков.

Уильям Макдональд — Библейские комментарии для христиан Новый Завет

Уильям Макдональд — Библейские комментарии для христиан Новый Завет — Содержание

ВВЕДЕНИЕ К НОВОМУ ЗАВЕТУ

ВВЕДЕНИЕ В ЕВАНГЕЛИЯ

От Матфея святое благовествование

Царство Небесное

Евангелие

Отношение верующих к закону

Развод и повторный брак

Пост

Экскурс в субботу

От Марка святое благовествование

От Луки святое благовествование

От Иоанна святое благовествование

Деяния святых апостолов

Молитва в книге Деяний апостолов

Домашняя церковь и межцерковные организации

Христианин и правительство

Заметки о христианском крещении

Служение мирян

Стратегия миссионерской деятельности

Автономия поместной церкви

Божественное руководство

Чудеса

Небесные кафедры

Чему учит книга Деяний

Послание Иакова

Десять заповедей

Божественное исцеление

Первое послание Петра

Христианская одежда

Крещение

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Грех, ведущий к смерти

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание Иуды

Послание к Римлянам

Не услышавшие Благую весть язычники

Разговор о грехе

Божье предопределение и ответственность человека

Первое послание Коринфянам

Второе послание Коринфянам

Послание к Галатам

Законничество

Послание к Ефесянам

Послание к Колоссянам

Христианская семья

Первое послание к Фессалоникийцам

Пришествие Господне

Признаки последних времен

Освящение

Второе послание к Фессалоникийцам

Восхищение Церкви

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Пресвитеры

Христиане и мир

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Вероотступничество

Послание к Евреям для современности

Откровение Иисуса Христа

Общая библиография