Книга Стива Р. Уилкенса «Что в этом смешного? Богословское понимание юмора» (What's So Funny?) представляет собой редкое и глубокое исследование пересечения христианской веры и комического восприятия мира. Автор ставит перед собой задачу реабилитировать юмор в глазах верующих, показывая, что смех не только совместим с благочестием, но и является важным духовным инструментом. Основная идея произведения заключается в том, что юмор коренится в способности видеть несоответствие между миром, каким он должен быть по замыслу Творца, и его нынешним падшим состоянием, что делает смех формой надежды и признания божественного суверенитета.

Содержательная часть книги исследует различные теории юмора через призму Писания и церковной традиции. Уилкенс анализирует «божественную иронию» в Библии, рассматривает парадоксальность христианских истин и объясняет, почему гордыня и законничество являются главными врагами здорового смеха. Автор проводит четкую грань между деструктивным сарказмом и искупительным юмором, который помогает человеку сохранять смирение и не относиться к себе слишком серьезно. Книга также затрагивает вопрос о том, как юмор может служить средством апологетики и пастырского попечения, помогая разрушать барьеры и доносить сложные истины в доступной, обезоруживающей форме.

Текст написан в легком, остроумном и одновременно интеллектуально честном стиле, который сам по себе является иллюстрацией тезисов автора. Стив Уилкенс приглашает читателя к серьезному разговору о несерьезных вещах, доказывая, что Бог, создавший человека способным радоваться, ценит добрую шутку. Работа служит отличным противоядием от чрезмерного религиозного суроверия и помогает христианам обрести более сбалансированный и радостный взгляд на жизнь. Это чтение, которое не только просвещает ум, но и дарит эмоциональное освобождение, напоминая, что последнее слово в истории всегда остается за Богом, и это слово — радостное.

Стив Р. Уилкенс - Что в этом смешного? - Богословское понимание юмора

Пер. с англ. – К.: Книгоноша, 2022. – 224 с.

ISBN 978-617-7930-11-1

Стив Р. Уилкенс - Что в этом смешного? – Содержание

Благодарности

Синдром утраченного веселия. Предисловие

ВВЕДЕНИЕ: Профессиональная этика

1. Где-то здесь должен быть Бог…

2. Даже если у вас нет чувства юмора, вы все равно смешны

3. Великие праздники, часть первая: Рождество

4. Великие праздники, часть вторая: Пасха

ИНТЕРМЕДИЯ 1: Сара смеялась дважды

5. Увидеть Бога во вторник или в любой другой день недели

6. В одной церкви с поедателями бекона, мертвецами и супергероями

ИНТЕРМЕДИЯ 2: Комедия об Эсфири

7. Эсхатология: конец всему - или большая неожиданность?

ЭПИЛОГ: С Богом весело даже во время землетрясения