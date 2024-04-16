Памятным летом 2016 года непривычная жара всей тяжестью обрушилась на сибирскую тундру, на территорию, что еще древние греки называли Краем мира. Вдали от страстей, бушующих на американской политической арене, за Полярным кругом, тепло, поднимающееся над поверхностью, согрело воздух расположенного в России Ямальского полуострова до невероятных 35 градусов по Цельсию. Вспыхивали лесные пожары, а под давшей слабину вечной мерзлотой готовились лопнуть метановые пузыри. Вскоре дети местных пастухов стали жертвами неизвестной болезни, никогда ранее не возникавшей на памяти людей. Скончался двенадцатилетний мальчик, страдавший от высокой температуры и острых болей в животе. Российские власти объявили чрезвычайное положение и начали перебрасывать по воздуху сотни заболевших скотоводов-ненцев в ближайшую больницу, расположенную в Салехарде.

Ученые достаточно быстро определили болезнь, поразившую сибирские поселения. Аномальная жара затронула российскую вечную мерзлоту гораздо глубже, чем обычно, и разбудила токсин, который пребывал в «спячке» с 1941 года, когда мир в последний раз находился в состоянии войны. Это был возбудитель сибирской язвы, который более чем полвека назад косил стада северных оленей и все эти годы существовал в трупах животных, заключенных в вечной мерзлоте. Тем летом все началось с размороженной туши оленя с возбудителем, который вышел из споры целым и невредимым. И голодным. Споры патогена проникли на пастбища, заразили оленей и распространились среди пастухов, которые этих оленей выращивали и содержали. Возбудитель сибирской язвы, как и патогены человеческой ненависти, трайбализма в наступившем прогрессивном настоящем, никогда не умирал. Он затаился, спал, пока экстремальные обстоятельства не обнажили его перед миром и не вернули к жизни.

Тем временем на другом конце земного шара старейшая и самая могущественная демократия из существующих билась в агонии из-за выборов, которые потрясли западный мир и оказались поворотным моментом в американской истории и которые, вероятно, станут предметом анализа и изучения для нынешнего и следующих поколений. Тем летом, осенью и в дальнейшем среди разговоров о мусульманских запретах, мерзких женщинах, пограничных стенах и неполноценных нациях в определенных кругах можно было услышать недоверчивые возгласы: «Это не Америка», или «Я не узнаю свою страну», или «Мы не такие». Вот только это была и есть Америка, и это были и есть мы, ее граждане, и не столь важно, узнаем мы себя и свою страну или нет.

Жара, коснувшаяся Арктики, вызвала стихийные стычки в Америке. В конце того лета в Нью-Йорке, гавани цвета индиго безопасного синего штата, белый мужчина из Бруклина, художник, помогал белой женщине средних лет доставлять продукты в метро на юг в направлении Кони-Айленда. В это время все разговоры сводились к президентским выборам. Находившийся в самом разгаре политический сезон не был похож на другие. Впервые в истории в качестве основного кандидата на пост президента Соединенных Штатов баллотировалась женщина. Кандидат была известным лицом, серьезным национальным деятелем, чрезмерно квалифицированным по некоторым оценкам, продуманным, даже до скучного предсказуемым с точки зрения ее недоброжелателей, с твердым политическим пониманием и своей стратегией по отношению к любому кризису, с которым она могла бы столкнуться. Ее оппонентом оказался вспыльчивый миллиардер, звезда реалити-шоу, склонный оскорблять любого, кроме себя самого; он никогда не занимал государственные должности и, по мнению людей знающих, не имел шансов выиграть даже праймериз своей партии, не говоря уже о президентских выборах.

До самого завершения кампании кандидат-мужчина отставал от кандидата-женщины по результатам дебатов, которые проводились во всем мире. Он хвастался тем, что хватал за гениталии женщин, издевался над инвалидами, поощрял насилие как против прессы, так и против несогласных. Его последователи издевались над кандидатом-женщиной, скандируя: «Посадите ее!» на массовых митингах, на которых председательствовал миллиардер. Его комментарии и действия были сочтены настолько грубыми, что некоторым новостным сообщениям предшествовали плашки с предупреждениями о ненормативной лексике. Это был кандидат, «настолько явно неподходящий для этой должности… что его выдвижение на пост президента казалось скорее розыгрышем, чем серьезной заявкой на Белый дом», писала «Гардиан» в 2016 году. На первый взгляд, в этих выборах не было места расовому вопросу, как его понимают американцы. Оба кандидата были белыми, с рождения принадлежащими к исторически преобладающему большинству страны.

Изабель Уилкерсон – Касты. Истоки неравенства в XXI веке

Серия – «IQ-публицистика. Книги о самом важном»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2022 г. / 512 с.

ISBN 978-5-04-155208-4

Изабель Уилкерсон – Касты. Истоки неравенства в XXI веке – Содержание

Мужчина в толпе

Часть первая. ТОКСИНЫ В ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

Глава 1. НОВАЯ ЖИЗНЬ ПАТОГЕНА

Глава 2. СТАРЫЙ ДОМ И ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ

Глава 3. АМЕРИКАНСКИЕ НЕПРИКАСАЕМЫЕ

Часть вторая. ПРОИЗВОЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Глава 4. ЗАТЯНУВШАЯСЯ ИГРА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАСТЫ В АМЕРИКЕ

Глава 5. «СОСУД, ЧТО Я ВОЗВЕЛ ДЛЯ ТЕБЯ»

Глава 6. КРИТЕРИЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Глава 7. СКВОЗЬ ТУМАНЫ ДЕЛИ К ПАРАЛЛЕЛЯМ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И АМЕРИКОЙ

Глава 8. НАЦИСТЫ И АКСЕЛЕРАЦИЯ КАСТЫ

Глава 9. КОГДА МОЛЧАНИЕ — ЗЛО

Часть третья. ВОСЕМЬ СТОЛПОВ КАСТЫ

Основы касты. ИСТОКИ НАШЕГО НЕДОВОЛЬСТВА

Столп номер один. БОЖЕСТВЕННАЯ ВОЛЯ И ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

Столп номер два. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Столп номер три. ЭНДОГАМИЯ И КОНТРОЛЬ БРАКА И ПРОДОЛЖЕНИЯ РОДА

Столп номер четыре. ЧИСТОТА ПРОТИВ СКВЕРНЫ

Столп номер пять. ДЖАТИ И ЛЕЖЕНЬ

Столп номер шесть. ДЕГУМАНИЗАЦИЯ И КЛЕЙМО ПОЗОРА

Столп номер семь. ТЕРРОР КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНУЖДЕНИЯ

Столп номер восемь. ВРОЖДЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ПРОТИВ ВРОЖДЕННОЙ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Часть четвертая. ЩУПАЛЬЦА КАСТЫ

Глава 10. НЕВЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ

Глава 11. УГРОЗА СТАТУСУ ДОМИНИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ И НЕНАДЕЖНОСТЬ ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ

Глава 12. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ, ЧТО НЕСЕТ ГРЕХИ ЭТОГО МИРА

Глава 13. НЕУВЕРЕННАЯ В СЕБЕ АЛЬФА И ЦЕЛЬ АУТСАЙДЕРА

Глава 14. ВТОРЖЕНИЕ КАСТЫ В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ

Глава 15. ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В НИЗШЕМ ЗВЕНЕ

Глава 16. СТРАХ ОКАЗАТЬСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ: ЖИЗНЬ В ЗАТОПЛЕННОМ ПОДВАЛЕ

Глава 17. В САМОМ АВАНГАРДЕ КАСТЫ

Глава 18. СЭТЧЕЛ ПЕЙДЖ И НЕЛОГИЧНОСТЬ КАСТЫ

Часть пятая. ПОСЛЕДСТВИЯ КАСТЫ

Глава 19. ЭЙФОРИЯ НЕНАВИСТИ

Глава 20. НЕИЗБЕЖНЫЙ НАРЦИССИЗМ КАСТЫ

Глава 21. НЕМЕЦКАЯ ДЕВУШКА С ТЕМНЫМИ ВОЛНИСТЫМИ ВОЛОСАМИ

Глава 22. СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ И ВЫЖИВАНИЕ ПОДЧИНЕННОЙ КАСТЫ

Глава 23. УДАРНЫЕ ВОЙСКА НА ГРАНИЦАХ ИЕРАРХИИ

Глава 24. КОРТИЗОЛ, ТЕЛОМЕРЫ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ КАСТЫ

Часть шестая ОБРАТНАЯ РЕАКЦИЯ

Глава 25. ИЗМЕНЕНИЯ В СЦЕНАРИИ

Глава 26. ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ И ВОЗРОЖДЕНИЕ КАСТЫ

Глава 27. СИМВОЛЫ КАСТЫ

Глава 28. ДЕМОКРАТИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

Глава 29. ЦЕНА КАСТОВОЙ СИСТЕМЫ

Часть седьмая. ПРОБУЖДЕНИЕ

Глава 30. ОБРЫВ СВЯЩЕННОЙ НИТИ

Глава 31. СЕРДЦЕ — ЭТО ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Эпилог. МИР БЕЗ КАСТ

Благодарности

Список примечаний

Библиография