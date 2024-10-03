Уильямс, Марк - Ирландские мифы - От Племен Богини Дану и Кром Круаха до «кельтских сумерек» и Самайна

Во многих мифологиях боги появляются из первобытной ночи; но в Ирландии боги возникают не из темной пропасти мифа о творении, а из загадочных и фрагментарных археологических данных.

Древнейшие письменные данные о местных богах пришли к нам не из времен язычества, а из раннехристианской Ирландии: это ключевой факт, который следует подчеркнуть. Христианство не полностью отправило языческих богов на свалку истории, но последствия его появления оказались драматичными и на всех уровнях повлияли на ирландское общество. Языческий культ и ритуалы прекратились, и начался процесс, в результате которого несколько бывших божеств в конце концов обрели новую жизнь в качестве литературных персонажей. Христианство — религия, по сути, основанная на книге, — позволило широко распространить написание текстов латинским алфавитом. Некоторые из них дошли до наших дней — с парадоксальным результатом: мы можем сказать хоть что-то по поводу «личностей» дохристианских богов Ирландии только благодаря обращению острова в христианство.

В этой главе мы сфокусируемся на периоде с V века и до конца VII, но сам процесс христианизации умещается в более узкие исторические рамки. Христианская религия присутствовала в Ирландии по меньшей мере с начала V века — точно среди бриттских рабов и их потомков, хотя в тех областях острова, которые больше всего подвергались влиянию Римской Британии[6], могли быть и общины обращенных в христианство ирландцев. Как известно, очень трудно указать конкретный момент, когда та или иная группа населения окончательно сменила одну религию на другую, но в течение VI века представители церкви становятся привилегированным слоем общества, начинают процветать монашество, образование на латинском языке и духовное образование. Таким образом, мы можем сказать, что к 600 году ирландское общество уже обратилось в христианство на уровне иерархии и учреждений. Публичное почитание языческих богов людьми с высоким статусом прекратилось, возможно, где-то в середине — конце VI века, но отдельные, все более изолированные проявления нехристианской религии, видимо, отмечались до рубежа VIII века. Только к этому времени друиды — магико-религиозные специалисты ирландского язычества — наконец перестают появляться в юридических текстах в качестве актуальной проблемы и, как можно считать, исчезают из ирландского общества. Стоит помнить и о том, что все эти признаки относятся к коллективу в целом: личные убеждения — как люди верили у себя дома и как чувствовали сердцем — безвозвратно для нас утрачены.

Уильямс, Марк - Ирландские мифы - От Племен Богини Дану и Кром Круаха до «кельтских сумерек» и Самайна

Пер. с англ. Н. Живловой. — Москва : МИФ, 2024. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-456-3

Уильямс, Марк - Ирландские мифы – Содержание

Предисловие

О переводе и ссылках

От переводчика

Произношение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1 Тайные начала

Глава 2 Земные боги

Глава 3 Культура богов

Глава 4 Новые мифологии

Глава 5 Изящество и ранимость

Глава 6 Искалеченные боги

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 7 В воображении страны

Глава 8 Тайны Данаан

Глава 9 Божества шотландских гор

Глава 10 Связность и канон

Глава 11 Боги белых пятен

Глава 12 Боги и искусство

Благодарности

Глоссарий

Краткое содержание средневековых источников

Примечания