Жан Кальвин относится ко второму поколению реформаторов. Хронологически и еще в большей мере теологически его место находится среди последователей, а не инициаторов Реформации. Когда он родился, Лютеру и Цвингли было уже по двадцать пять лет, Меланхтон начал свою карьеру преподавателя в Гейдельбергском университете, а Генрих VIII уже стал королем.

Никто из этих лидеров в то время еще не занялся реформаторской деятельностью, но Реформация начала развиваться в Германии и немецкоязычной Швейцарии еще до того, как Кальвин стал взрослым человеком. Но это его «опоздание» не помешало ему стать одной из самых влиятельных фигур в той великой борьбе, которая велась в шестнадцатом столетии. Он не смог бы выполнить свою миссию, если бы до него Лютер и Цвингли не проделали работу.

И все же Кальвин не просто строил на положенном другими людьми основании. Его деятельность была успешной благодаря трудам его предшественников и их влиянию. Краткий обзор происходящего в стране, где родился и вырос Кальвин, поможет лучше понять, в какой атмосфере проходила в начале его интеллектуальная и религиозная жизнь.

Уиллистон Уокер - Жан Кальвин: реформатор, теолог, пастор

Пер. с англ. — X.: БIБЛОС-АЛЬФА, 2010. — 296 с.

ISBN 966-2013-16-4

Уиллистон Уокер написал эту прекрасную биографию в 1906 году, и она по сей день остается лучшей. Книга впервые издана в 1906 году под названием «John Calvin: The Organiser of Reformed Protestantism. 1509-1564» «Жан Кальвин: Организатор реформатского протестантизма. 1509-1564 гг.»

Книга издана при содействии CHRISTIAN BOOKS WORLDWIDE THE MOLES RIVER LANE FETCHAM SURREY THE UK

ISBN 966-2013-16-4

ISBN 1-84550-104-7

Уиллистон Уокер - Жан Кальвин: реформатор, теолог, пастор - Содержание

1. Духовные предшественники Кальвина

2. Детство и ранние годы учебы, 1509-1527 гг

3. Неопределенность в выборе профессии, 1528-1533 гг

4. Религиозные искания и обращение, 1528-1533 гг

5. Побег и добровольная эмиграция, 1533-1535 гг

6. «Наставления в христианской вере», Италия и прибытие в Женеву, 1535-1536 гг

7. Женева до прибытия Кальвина

8. Начало деятельности Кальвина в Женеве, 1536-1538 гг

9. Кальвин в Страсбурге, 1538-1541 гг

10. Возвращение Кальвина в Женеву и его церковная конституция, 1541-1542 гг

11.Борьба и трудности, 1542-1553 гг

12. Трагедия Сервета — победа Кальвина над оппонентами, 1553-1557гг

13. Завершение деятельности Кальвина в Женеве, 1559 г

14. Влияние Кальвина лл пределами Женевы

15. Теология Кальвина

16. Последние дни жизни Кальвина — его портрет и характер, 1564 г

Уиллистон Уокер - Жан Кальвин: реформатор, теолог, пастор - Духовные предшественники Кальвина

Французское королевство в начале шестнадцатого столетия занимало первое место среди других христианских монархий. В плане национального единства, эффективности государственного управления и влияния на европейскую политику оно значительно превосходило многие государства. Франция не отличалась той мировой активностью, которая характеризовала растущую в своей мощи Испанию, и не проявляла сильного желания совершать великие открытия, ознаменовавшие пятнадцатый век. Однако ее рост был более естественным, устойчивым и непринужденным по сравнению с ее напыщенной южной конкуренткой.

И хотя соседнее Английское королевство могло, по крайней мере, похвалиться лучшей организацией государственного правления, по своей мощи Англия уступала Франции. Великая Священная Римская империя, несмотря на свое богатство, крупные города и армию, из-за разделений и отсутствия национального единства не могла конкурировать с Францией. Хотя в начале шестнадцатого столетия Франция не достигла уровня развития современного государства, она была, если, пожалуй, не учитывать Англию, самым развитым королевством Европы на пути к современной государственной жизни.

Национальные тенденции, характеризовавшие в то время французскую монархию, ярче всего проявились в форме правления Франциска I (1515-1547), современника Кальвина. За время его правления Кальвин сделал основную часть своей работы. Франциск стремился достигнуть высот в военной политике и сделать Францию самым влиятельным государством в Европе. Его обаяние, красноречие, находчивость, такт и любовь к науке и искусству сделали его популярным. Его таланты в сфере социальной жизни обеспечили ему блестящий двор, но его слабая мораль и полное отсутствие хоть какой-то религиозности или этической серьезности лишили его способности оценить фундаментальную важность той религиозной борьбы, которая сотрясала всю Францию во время его правления. Итак, при этом монархе Франция проводила часто агрессивную, но не всегда успешную военную политику, имела блестящий двор, высокий уровень национального единства и внутреннее благосостояние.

Отношения между французской церковью и монархией многие века были очень тесными, чего не скажешь о других европейских странах. Церковь и король помогали друг другу в борьбе со знатью. Будучи одновременно ортодоксальной, как это понималось в Средневековье, и настроенной против различных «еретиков» у себя дома, таких, как катары и вальденсы, французская церковь в то же время намного враждебнее относилась к экстремальным папским изречениям, чем другие ветви западного христианства. В ней присутствовало чувство корпоративного единства и национальные, то есть «галлийские» права, которые боялся нарушить даже папский Рим.

Но стремительный рост короны привел к еще большему контролю монархов над церковью, который только усилился, когда в 1516 году Франциск и Лев Х заключили знаменитый Конкордат. Король получил право назначать на высшие церковные и монашеские должности. Конкордат дал монарху возможность сильнее контролировать французскую церковь, а церковь стала получать еще большие доходы. Лишившись некоторых своих прав, она, с другой стороны, была защищена от вмешательств и требований папы, от которых страдали другие страны. Поэтому во Франции не было такой ненависти к римской курии, как в Германии, в которой давление Рима способствовало развитию Лютеранской реформации.

Однако тот факт, что французская церковь находилась под влиянием короны, не означает, что ее духовное состояние было лучшим, чем у тех церквей, на которые монарх влиял не так сильно. Французское священство придавало большее значение ритуалам, делам, епитимьям, паломничествам, индульгенциям, а не внутреннему состоянию человека и благочестивому образу жизни. В этом французская церковь ничем не отличалась от других церквей латинского христианства. Вся критика, направленная на римскую церковь того периода, в равной мере справедлива и по отношению к французской.

Влияние короля на церковь еще меньше помогло ее духовному росту, чем такое же влияние в соседней Испании, в Пиренеях. Ни один французский монарх пятнадцатого и шестнадцатого столетий не проявлял такого религиозного рвения и энтузиазма, как Изабелла Кастильская или даже император Карлос V. Французские монархи назначали на церковные посты своих любимцев, рассматривая их только как источник дополнительной прибыли. Они противились каким-либо серьезным изменениям, могущим уменьшить их прибыль. Для них назначение людей на церковные посты было только политическим заданием. Поэтому церкви был нанесен большой вред, поскольку на церковные посты назначались люди, позабывшие всякую мораль и жаждущие денег.

Б. Д. Порозовская – Жан Кальвин – Его жизнь и реформаторская деятельность

Москва – Томск: НАТЕ – ТомСувенир, 2014. – 324 с. – (Жизнь замечательных людей. Библиографическая библиотека Ф. Павленкова.)

ISBN 978-5-906044-50-1

Б. Д. Порозовская – Жан Кальвин – Содержание

Введение

ГЛАВА I. Детство и воспитание Кальвина

Двенадцатилетний капеллан. — Пребывание в Париже. - Матюрин Кордье. - Кальвин изучает юриспруденцию. — Альциати и Вольмар. — Религиозные сомнения Кальвина. — Комментарий к Сенеке. — Кальвин переходит к реформации

ГЛАВА II. Кальвин становится проповедником Евангелия

Речь в университете. — Бегство из Парижа. - Пребывание Кальвина в Ангулеме и Нераке. - Первое теологическое сочинение Кальвина. — Возвращение в столицу, история с «летучими листками» и «очищение» Парижа. - Кальвин поселяется в Базеле и издаёт «Христианскую институцию»

ГЛАВА III. «Христианская институция» и её значение для реформации

Кальвин радикальнее Лютера. - Учение об оправдании верой у Кальвина; догмат о предопределении; толкование таинства евхаристии. - Учение Кальвина о церкви и государстве; их взаимные отношения. - Ветхозаветный дух его учения. — Кальвинизм и католицизм. - Общая характеристика сочинения: его полемический тон, слог; его необыкновенный успех

ГЛАВА IV. Женева до Кальвина

Её история, оригинальное политическое устройство; характер города и населения; патриотизм жителей. — Политика Савойского дома и борьба с Савойей. — Союз с Берном и начало реформации. — Гильом Фарелъ — первый женевский реформатор. — Женева становится независимой и протестантской. - Внутреннее состояние города по окончании борьбы

ГЛАВА V. Кальвин в Женеве

Кальвин попадает в Женеву и остаётся. - Характеристика обоих реформаторов. — Вире. — Первые успехи Кальвина: катехизис, исповедание веры. — Его усиливающееся влияние и чрезмерная требовательность. — Диспут с анабаптистами и Кароли. - Борьба с оппозицией и «бернские обычаи». — Кальвин изгоняется. — Попытки добиться возвращения. — Уныние Кальвина; его отъезд в Страсбург

ГЛАВА VI. Жизнь в Страсбурге и возвращение в Женеву

Женитьба Кальвина и его материальное положение. — Сношения с немецкими теологами. - Вормс и Регенсбург. - Послание Садолѳта и ответ Кальвина. - Женева снова приглашает к себе Кальвина

ГЛАВА VII. Реформы Кальвина

Влияние Страсбурга на развитие реформатора. - Кальвин осуществляет свою программу. — Церковные ордонансы. - Роль проповедника. — Конгрегация и консистория. - Протестантские инквизиторы. — Кальвин - диктатор Женевы

ГЛАВА VIII. Женева при Кальвине

Женева католическая и Женева протестантская. — Законодательство Кальвина. — Процессы «отравителей». —Церковная и гражданская дисциплина. - Женева походит на монастырь

ГЛАВА IX. Борьба с оппозицией

Причины успеха реформатора. — Роль эмигрантов. — Начало оппозиции. - Чума в Женеве и поведение духовенства. — Борьба с либертинами. - Что такое либертины? - Процессы Амо, Фавра, Перрена и Грюэ. — Бертелье и окончательное поражение либертинов. — Оппозиция в духовенстве. - Михаил Сервёт, его учение и мученическая смерть. — Роль Кальвина в процессе

ГЛАВА X. Кальвин дома и на кафедре

Внутренняя жизнь Кальвина. — Семейные испытания; смерть Иделетты. - Трудолюбие его: лекции, проповеди и литературные произведения.— Корреспонденция Кальвина

ГЛАВА XI. Последние годы Кальвина