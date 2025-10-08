В свете того, что современная лингвистика вот уже более тридцати лет все больше и больше вторгается в процесс изучения Библии, а также по причине стойких разногласий между филологическими школами в отношении терминологии, методологии и задач лингвистики, я счел необходимым изложить в начале этой книги свой подход к синтаксису. Анализ синтаксиса греческого языка Нового Завета будет осуществляться в соответствии с восемью методологическими принципами. Многие из них покажутся очевидными, но удивительно, что в большинстве своем они нарушались в предпринятых в XX в. грамматических и экзегетических исследованиях (некоторые из которых усиленно рекламировались)1. В общем, следует помнить, что данная книга - это учебник экзегетического синтаксиса, и поэтому наша цель всегда состоит в том, чтобы видеть ценность грамматики для толкования Писания2.

1. Исчерпывающая подборка исходных данных

Любые серьезные заявления о семантике обсуждаемых конструкций должны быть основаны на большом количестве примеров. Высказывания типа «любой ясный пример данной конструкции в Новом Завете значит X» сами по себе лишены смысла. Например, бессмысленно утверждать, что «в Новом Завете, очевидно, не существует ни одного инфинитива аориста в косвенной речи, соответствующего аористу изъявительного наклонения в прямой речи»3 или что «γευσαμ[ένους] здесь [в Евр. 6:4] как и везде [означает] “знать на опыте” [как противоположность простому ощущению]»4, если имеется всего лишь два примера слова или конструкции, о которой идет речь. Это не лучше высказывания вроде «индейцы всегда ходят поодиночке, по крайней мере тот единственный, которого я видел, так и делал»5. Более того, подобные выражения могут сбить с толку, поскольку часто подразумевается, что они описывают сущность исследуемой конструкции.

2. Предварительный анализ семантической ситуации ясных примеров

Прежде чем рассматривать спорные тексты, необходимо проанализировать все семантические особенности ясных примеров (то есть то, что называется в данной книге «семантической ситуацией»)6. Только начиная с точно установленного значения, можно провести тщательный анализ. Внушающая доверие экзегеза всегда признавала этот принцип в общих чертах, но не всегда применяла его к конкретным проблемам. Утверждать, например, что глаголы в первом лице настоящего времени в Рим. 7:14-25 являются глаголами в историческом настоящем, - значит игнорировать семантические особенности этой категории употребления: в Новом Завете встречаются сотни ясных примеров исторического настоящего времени, и все они стоят в третьем лице. Или, не комментируя, пометить όργίζεσθε в Еф. 4:26 как условный императив7 - значит молча согласиться с тем, что подобные императивы могут присоединяться с помощью καί к другим императивам, имеющим иное семантическое значение, однако в Новом Завете не существует бесспорных тому примеров. Любое суждение в отношении семантики спорных текстов должно основываться на ясных примерах, которые совпадают по всем основным составляющим семантической ситуации с исследуемой конструкцией.

Уоллас Даниел Б. - Углубленный курс грамматики греческого языка - Экзегетический синтаксис Нового Завета

Пер. с англ. - Самара: Благая весть, 2025. - 864 с.

ISBN 978-5-7454-1938-6

Уоллес Даниел Б. - Углубленный курс грамматики греческого языка - Содержание