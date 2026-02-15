«Экзегетический синтаксис» Даниела Уолласа — это мост между знанием алфавита и способностью самостоятельно исследовать глубины греческого текста. Это книга, которая учит видеть нюансы, скрытые от читателей переводов. Она обязательна для пасторов, переводчиков и всех, кто хочет обосновывать свои богословские выводы на твердом филологическом фундаменте.
Greek Grammar Beyond the Basics
An Exegetical Syntax of the New Testament
With Scripture, Subject, and Greek Word Indexes
Daniel B. Wallace
Перевод с английского: Н. Б. Тогобицкая, П. Б. Тогобицкий
Пер. с англ. – Новосибирск: Новосибирская библейская богословская семинария, 2007. – 864 с.
ISBN: 978-5-9902130-1-2
Даниел Уоллас - Углубленный курс грамматики греческого языка - Экзегетический синтаксис Нового Завета - Содержание
Предисловие
Введение
Подход к синтаксису в данной книге
Язык Нового Завета
СИНТАКСИС СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
Часть I. Синтаксис имени
Падежи
Артикль
Имена прилагательные
Местоимения
Предлоги
Часть II. Синтаксис глагола
Лицо и число
Залог
Наклонение
Времена
Инфинитив
Причастие
СИНТАКСИС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Введение в греческие предложения
Роль союзов
Особые виды предложений
Условные предложения
Побудительные предложения (повеления и запреты)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Синтаксический справочник
Шпаргалка
Список сокращений
Список иллюстраций
Тематический указатель
Указатель греческих слов
Указатель библейских ссылок
No comments yet. Be the first!