Уоллас - Углубленный курс грамматики греческого языка

Уоллас - Углубленный  курс  грамматики  греческого  языка
Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Educational

«Экзегетический синтаксис» Даниела Уолласа — это мост между знанием алфавита и способностью самостоятельно исследовать глубины греческого текста. Это книга, которая учит видеть нюансы, скрытые от читателей переводов. Она обязательна для пасторов, переводчиков и всех, кто хочет обосновывать свои богословские выводы на твердом филологическом фундаменте.

Даниел Уоллас - Углубленный курс грамматики греческого языка - Экзегетический синтаксис Нового Завета

Greek Grammar Beyond the Basics

An Exegetical Syntax of the New Testament

With Scripture, Subject, and Greek Word Indexes

Daniel B. Wallace

Перевод с английского: Н. Б. Тогобицкая, П. Б. Тогобицкий

Пер. с англ. – Новосибирск: Новосибирская библейская богословская семинария, 2007. – 864 с.

ISBN: 978-5-9902130-1-2

Даниел Уоллас - Углубленный курс грамматики греческого языка - Экзегетический синтаксис Нового Завета - Содержание

Предисловие

Введение

  • Подход к синтаксису в данной книге

  • Язык Нового Завета

СИНТАКСИС СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

  • Часть I. Синтаксис имени

    • Падежи

    • Артикль

    • Имена прилагательные

    • Местоимения

    • Предлоги

  • Часть II. Синтаксис глагола

    • Лицо и число

    • Залог

    • Наклонение

    • Времена

    • Инфинитив

    • Причастие

СИНТАКСИС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  • Введение в греческие предложения

  • Роль союзов

  • Особые виды предложений

  • Условные предложения

  • Побудительные предложения (повеления и запреты)

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Синтаксический справочник

  • Шпаргалка

  • Список сокращений

  • Список иллюстраций

  • Тематический указатель

  • Указатель греческих слов

  • Указатель библейских ссылок

Added 15.02.2026
Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books