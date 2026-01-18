Уорд - Масонство и древние Боги - Части 1-3

Масонство многогранно. Оно — огромная, всемирная организация, следующая чистейшим принципам благочестия и мужества. Масштаб и значимость просветительской деятельности масонства делают его исключительным явлением, не имеющим равных. Сколь бы значительными ни были эти достойные начинания, они не представляют исключительной особенности масонства. Подобную работу успешно ведут и другие структуры — религиозные организации, социальные институты и образовательные учреждения, решающие аналогичные задачи. Моральные принципы, провозглашаемые христианством, во многом совпадают с масонскими идеалами, а концепция братской любви служит объединяющим звеном обеих традиций. Различие между ними заключается не в содержании учений, а в способах их передачи. В то время как другие духовные системы используют устное слово или письменные источники, масонство передаёт свои идеи через язык символов, что позволяет назвать его «религией, выраженной через образы». С незапамятных времён символы считались наиболее подходящим средством для передачи моральных и духовных истин. Символы, используемые для этой цели, преимущественно происходят из архитектуры — искусства, тесно связанного с религией. В масонском ритуале система представляется как собрание нравственных принципов, завуалированных аллегориями и передаваемых через символику. С давних времён было замечено, что образы и эмблемы, выражающие великие истины посредством простых и понятных форм, воздействуют на человеческий разум глубже и запоминаются лучше, чем произнесённые или написанные слова.

Если же истинный смысл символов останется нераскрытым и непонятым, а они сами не пробудят интерес и не овладеют умами, возникает опасность, что масонские церемонии утратят свою сущность и превратятся в бессмысленный ритуал, лишённый глубинного содержания. Изучение символизма должно оставаться одним из центральных направлений в масонской литературе, и труд брата Уорда вносит незаменимый вклад в развитие масонских исследований. Способности автора делают его идеально подходящим для выполнения этой задачи. Он поступил в Тринити-Холл в Кембридже, выиграв открытую стипендию, и с отличием окончил исторический трипос. Благодаря специальному разрешению брат Уорд был принят в Ложу Исаака Ньютона в возрасте двадцати лет — случай, действительно редкий для подобных посвящений. Достигнув совершеннолетия, он сразу был «возвышен» и принят в Капитул Королевской Арки «Евклид». Он прошёл все традиционные степени, вплоть до восемнадцатой и состоит в нескольких более закрытых орденах. Такое сочетание научного подхода и глубокого масонского опыта делает его вклад в исследования братства особенно ценным и весомым.

Брат Уорд совершил немало путешествий. Родом из Вест-Индии, он провёл несколько лет в Ост-Индии, исполняя обязанности секретаря ложи «Рангун» в Бирме. Его глубокая увлечённость сравнительным религиоведением соединилась с уникальной возможностью изучать мистерии и тайные общества Востока непосредственно на их исторической родине. Эти исследования имеют прямое отношение к масонским изысканиям, поскольку современное масонство, по неизвестным до конца причинам, стало хранителем древней эзотерической мудрости, унаследованной из далёкого прошлого. В самой его сути сокрыты тайны священного и мистического имени Бога, а также ключевые секреты Каббалы. Ритуал изобилует намёками, словно участки породы, выступающие на поверхность и указывающие на скрытые под внешним слоем богатства знаний. В своих путешествиях брат Уорд с удивлением отметил, что масонские знаки и опознавательные жесты используются членами тайных обществ на Дальнем Востоке как способ узнать друг друга.

В книге представлено подробное описание обряда посвящения дервишей, которое удивительным образом совпадает по своим элементам и структуре с одной из масонских ритуальных практик. Согласно преданию, Ричард I, находясь на Святой Земле, был посвящён Саладином в начальные степени, что, вероятно, объясняет определённые сходства между масонством и Орденом тамплиеров. Исследователи отмечают, что, несмотря на то, что Крестовые походы ограничивали экспансию восточных народов, они способствовали восприятию Западом многих аспектов восточной философии и мировоззрения.

Вероятно, именно из этого происходят некоторые традиции и обычаи рыцарства, а также, как полагал Кристофер Рен, архитектурный стиль готики. Примечательны параллели между индуистскими кастовыми знаками и масонской символикой, а также описание семи ступеней индуистской йогической системы. Троичная структура, пронизывающая индийскую космогонию, отражается как в наших символических степенях (Craft degrees), так и в ритуалах Королевской Арки. Брат Уорд обоснованно выделяет символическое значение чисел, где тройка олицетворяет Божественное начало, а четвёрка — творение и материальный мир.

Их объединение, символизирующее обретение единства и нисхождение духа в материальный мир, выражается в опускании верхнего отворота фартука Ученика (Е. А.)4, который ранее был поднят, к его нижней части. Описание митраистских мистерий вызывает определённые размышления, поскольку между христианством и культом Митры действительно наблюдается серьезное сходство. Кроме того, высказываются предположения, что структура и иерархия ранних христианских церквей имели сходство с организацией культа Митры. Эти параллели подтверждаются упоминаниями некоторых Отцов Церкви о том, что наш Господь, подобно солнечному богу Митре, появился на свет в пещере.

Джон Себастьян Марлоу Уорд — Масонство и древние Боги - Часть 1 «Касталия», 202S. — 228 с.

ISBN 978-5-907969-29-2 Джон Себастьян Марлоу Уорд — Масонство и древние Боги — Содержание Предисловие

Вступление, написанное достопочтенным сэром Джоном А. Кокберном (К. С. М. G., М. D., Р. G. D. (Англия), Р. D. G. М. (Южная Австралия))

ЧАСТЬ I ГЛАВА 1. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОДОБНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ МУСУЛЬМАН ГЛАВА 2. МАСОНСТВО И ДРЕВНИЕ БОГИ ИНДИИ ГЛАВА 3. СИМВОЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МАСОНСТВА И ИНДИИ ГЛАВА 4. КОРОЛЕВСКАЯ АРКА ПОДТВЕРЖДАЕТ ИСТИННОСТЬ ЭТОЙ СВЯЗИ ГЛАВА 5. КРАТКИЙ ОБЗОР ИНДИЙСКИХ И ДРУГИХ ВОСТОЧНЫХ УЧЕНИЙ, ПРОСЛЕЖИВАЮЩИХСЯ В МАСОНСТВЕ ГЛАВА 6. УТРАЧЕННЫЙ ЗНАК В МАСОНСТВЕ И «ОПЕРАТИВНЫЕ» МАСОНЫ ГЛАВА 7. БУКВА «G» ГЛАВА 8. СТЕПЕНИ МЕТКИ ГЛАВА 9. МАСОНСКИЕ ЗНАКИ И РУКОПОЖАТИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ГЛАВА 10. НАШИ ЗНАКИ И РУКОПОЖАТИЯ В АФРИКЕ ГЛАВА 11. АМЕРИКА И АВСТРАЛАЗИЯ ГЛАВА 12. ДРЕВНЯЯ ЕВРОПА ГЛАВА 13. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСОНСТВА ГЛАВА 14. ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ИЗЛОЖЕННЫЙ В ЭТОЙ ГЛАВЕ МАТЕРИАЛ? ГЛАВА 15. МИФ ГЛАВА 16. КОГДА ЖЕ ПОЯВИЛОСЬ ЕВРЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ? ГЛАВА 17. КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТИННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МАСОНСТВА ГЛАВА 18. КОМАЧИНСКИЕ МАСТЕРА ГЛАВА 19. ДРЕВНИЕ УСТАВЫ И ИХ ПОСЛАНИЕ ГЛАВА 20. УПАДОК ГИЛЬДИЙ ГЛАВА 21. ТЬМА ПЕРЕД РАССВЕТОМ ГЛАВА 22. ОСНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ ГЛАВА 23. РАННЯЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ



Джон Себастьян Марлоу Уорд — Масонство и древние Боги - Части 2 и 3