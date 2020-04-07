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Уортон - Исторические свидетельства христианства

Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History
В основе данного курса лежит тезис – то, что необходимо доказать. Тезисом данного курса является следующее утверждение: Существует более чем достаточно доказательств из разных исторических источников в пользу того, что Иисус – Божий Сын, а Библия – слово Божье. Как только мы увидим, что Новый Завет исторически достоверен, мы сможем использовать его в качестве доказательства истинности слов Иисуса.

Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства

Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013
ISBN 978-1-936479-22-1

Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства - Содержание

  • Объективная природа христианства: определение данного курса
  • Небиблейские авторы и Иисус как историческая личность
  • Историческая достоверность Нового Завета (1)
  • Историческая достоверность Нового Завета (2)
  • Историческая достоверность Нового Завета (3)
  • Значение воскресения
  • Воскресение Иисуса (1)
  • Воскресение Иисуса (2)
  • Воскресение Иисуса (3)
  • Воскресение Иисуса (4)
  • Иисус: божественное предназначение
  • Историческая достоверность Нового Завета и теория «церковного мифа»

Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства - Глава 2

Христианство построено на личности Христа и на том, что Он совершил в истории. Тот же Майкл Грин сказал, что если можно было бы доказать, что Иисуса на самом деле никогда не было, то христианство рассыпалось бы подобно колоде карт. Так оно и есть. Поэтому прежде чем двигаться дальше по нашей методике исследования исторической достоверности Нового Завета, нужно решить вопрос о том, на самом ли деле Иисус – реальная историческая личность.

Христианство – это намного больше, чем философия, и это не просто нравственная система. Христианство – это система искупления. Христианство – это вера в историческую личность Иисуса как Божьего Сына, умершего на кресте, понесшего на Себе наши грехи и заплатившего за наши беззакония. Он был погребен и на третий день воскрес из мертвых и этим воскресением доказал, что Он истинно Сын Божий. Однажды Он вернется и приведет этот мир к суду и воздаянию. Любые исследования истинности христианских учений должны начинаться с проверки исторического факта существования Иисуса. Если бы не было Его, то не было бы ни смерти на кресте, ни воскресения, ни искупления человечества из его плачевного состояния. Христианство без Христа – уже не христианство. Это была бы просто несбыточная мечта.
Views 271
Rating 5.0 / 5
Added 07.04.2020
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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