Уортон - Исторические свидетельства христианства
В основе данного курса лежит тезис – то, что необходимо доказать. Тезисом данного курса является следующее утверждение: Существует более чем достаточно доказательств из разных исторических источников в пользу того, что Иисус – Божий Сын, а Библия – слово Божье. Как только мы увидим, что Новый Завет исторически достоверен, мы сможем использовать его в качестве доказательства истинности слов Иисуса.
Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства
Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013
ISBN 978-1-936479-22-1
ISBN 978-1-936479-22-1
Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства - Содержание
- Объективная природа христианства: определение данного курса
- Небиблейские авторы и Иисус как историческая личность
- Историческая достоверность Нового Завета (1)
- Историческая достоверность Нового Завета (2)
- Историческая достоверность Нового Завета (3)
- Значение воскресения
- Воскресение Иисуса (1)
- Воскресение Иисуса (2)
- Воскресение Иисуса (3)
- Воскресение Иисуса (4)
- Иисус: божественное предназначение
- Историческая достоверность Нового Завета и теория «церковного мифа»
Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства - Глава 2
Христианство построено на личности Христа и на том, что Он совершил в истории. Тот же Майкл Грин сказал, что если можно было бы доказать, что Иисуса на самом деле никогда не было, то христианство рассыпалось бы подобно колоде карт. Так оно и есть. Поэтому прежде чем двигаться дальше по нашей методике исследования исторической достоверности Нового Завета, нужно решить вопрос о том, на самом ли деле Иисус – реальная историческая личность.
Христианство – это намного больше, чем философия, и это не просто нравственная система. Христианство – это система искупления. Христианство – это вера в историческую личность Иисуса как Божьего Сына, умершего на кресте, понесшего на Себе наши грехи и заплатившего за наши беззакония. Он был погребен и на третий день воскрес из мертвых и этим воскресением доказал, что Он истинно Сын Божий. Однажды Он вернется и приведет этот мир к суду и воздаянию. Любые исследования истинности христианских учений должны начинаться с проверки исторического факта существования Иисуса. Если бы не было Его, то не было бы ни смерти на кресте, ни воскресения, ни искупления человечества из его плачевного состояния. Христианство без Христа – уже не христианство. Это была бы просто несбыточная мечта.
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