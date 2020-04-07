В основе данного курса лежит тезис – то, что необходимо доказать. Тезисом данного курса является следующее утверждение: Существует более чем достаточно доказательств из разных исторических источников в пользу того, что Иисус – Божий Сын, а Библия – слово Божье. Как только мы увидим, что Новый Завет исторически достоверен, мы сможем использовать его в качестве доказательства истинности слов Иисуса.

Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства

Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013

ISBN 978-1-936479-22-1

Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства - Содержание

Объективная природа христианства: определение данного курса

Небиблейские авторы и Иисус как историческая личность

Историческая достоверность Нового Завета (1)

Историческая достоверность Нового Завета (2)

Историческая достоверность Нового Завета (3)

Значение воскресения

Воскресение Иисуса (1)

Воскресение Иисуса (2)

Воскресение Иисуса (3)

Воскресение Иисуса (4)

Иисус: божественное предназначение

Историческая достоверность Нового Завета и теория «церковного мифа»

Эдвард Уортон - Исторические свидетельства христианства - Глава 2

Христианство построено на личности Христа и на том, что Он совершил в истории. Тот же Майкл Грин сказал, что если можно было бы доказать, что Иисуса на самом деле никогда не было, то христианство рассыпалось бы подобно колоде карт. Так оно и есть. Поэтому прежде чем двигаться дальше по нашей методике исследования исторической достоверности Нового Завета, нужно решить вопрос о том, на самом ли деле Иисус – реальная историческая личность.



Христианство – это намного больше, чем философия, и это не просто нравственная система. Христианство – это система искупления. Христианство – это вера в историческую личность Иисуса как Божьего Сына, умершего на кресте, понесшего на Себе наши грехи и заплатившего за наши беззакония. Он был погребен и на третий день воскрес из мертвых и этим воскресением доказал, что Он истинно Сын Божий. Однажды Он вернется и приведет этот мир к суду и воздаянию. Любые исследования истинности христианских учений должны начинаться с проверки исторического факта существования Иисуса. Если бы не было Его, то не было бы ни смерти на кресте, ни воскресения, ни искупления человечества из его плачевного состояния. Христианство без Христа – уже не христианство. Это была бы просто несбыточная мечта.